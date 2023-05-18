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Мы сравнили 17 фото звезд с макияжем «а-ля не накрашена» и без косметики. И слегка обалдели от такой разницы

Культура
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Естественный макияж подходит на все случаи жизни. Ведь его главная цель — подчеркнуть природные данные. Но чтобы добиться такого эффекта, часто нужно не меньше продуктов и времени, чем на полноценный мейкап. Назревает вопрос: а стоит ли так усердствовать, если в итоге никто не заметит ваших стараний? Чтобы разрешить этот спор, мы сравнили лица знаменитых женщин с небольшим количеством косметики и без макияжа.

Галь Гадот

Charles Sykes/Invision/East News

Рианна

Harper’s Bazarr/Ferrari Press/East News, Harper’s Bazarr/Ferrari Press/East News

Дженнифер Лопес

face to face/FaceToFace/REPORTER / East News

Сальма Хайек

Адриана Лима

0000554/Reporter / East News

Лили Коллинз

Cyril Pecquenard/KCS/East News, face to face/FaceToFace/REPORTER / East News

Эшли Грэм

face to face/FaceToFace/REPORTER / East News

Хайди Клум

© Image Press Agency / Alamy Stock Photo, Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER / East News

Диана Крюгер

SOPA Images/SIPA/SIPA/East News

Джулианна Мур

Invision/Invision/East News

Энн Хэтэуэй

STEFANIE LOOS/AFP/East News

Приянка Чопра

Алисса Милано

Аманда Сейфрид

MICHAEL TRAN/AFP/East News, face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

Селена Гомес

Гвинет Пэлтроу

Эмилия Кларк

face to face/FaceToFace/REPORTER / East News, face to face/FaceToFace/REPORTER / East News

Несмотря на кажущуюся простоту, создать иллюзию полного отсутствия косметики на лице гораздо сложнее, нежели сделать яркий макияж. Но результат определенно стоит того.

Фото на превью WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo
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AdMe/Культура/Мы сравнили 17 фото звезд с макияжем «а-ля не накрашена» и без косметики. И слегка обалдели от такой разницы
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