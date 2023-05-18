Мы сравнили 17 фото звезд с макияжем «а-ля не накрашена» и без косметики. И слегка обалдели от такой разницы
Естественный макияж подходит на все случаи жизни. Ведь его главная цель — подчеркнуть природные данные. Но чтобы добиться такого эффекта, часто нужно не меньше продуктов и времени, чем на полноценный мейкап. Назревает вопрос: а стоит ли так усердствовать, если в итоге никто не заметит ваших стараний? Чтобы разрешить этот спор, мы сравнили лица знаменитых женщин с небольшим количеством косметики и без макияжа.
Галь Гадот
Рианна
Дженнифер Лопес
Сальма Хайек
Адриана Лима
Лили Коллинз
Эшли Грэм
Хайди Клум
Диана Крюгер
Джулианна Мур
Энн Хэтэуэй
Приянка Чопра
Алисса Милано
Аманда Сейфрид
Селена Гомес
Гвинет Пэлтроу
Эмилия Кларк
Несмотря на кажущуюся простоту, создать иллюзию полного отсутствия косметики на лице гораздо сложнее, нежели сделать яркий макияж. Но результат определенно стоит того.
Фото на превью WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo
AdMe/Культура/Мы сравнили 17 фото звезд с макияжем «а-ля не накрашена» и без косметики. И слегка обалдели от такой разницы
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