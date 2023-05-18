Мы сравнили 17 фото звезд с макияжем «а-ля не накрашена» и без косметики. И слегка обалдели от такой разницы

Естественный макияж подходит на все случаи жизни. Ведь его главная цель — подчеркнуть природные данные. Но чтобы добиться такого эффекта, часто нужно не меньше продуктов и времени, чем на полноценный мейкап. Назревает вопрос: а стоит ли так усердствовать, если в итоге никто не заметит ваших стараний? Чтобы разрешить этот спор, мы сравнили лица знаменитых женщин с небольшим количеством косметики и без макияжа.