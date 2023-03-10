Мы сравнили фото 17 супермоделей на пике карьеры и в наши дни и поняли, что красота неподвластна времени

Раньше имена супермоделей были практически у всех на слуху. Хелена Кристенсен, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд — эти и многие другие девушки воодушевляли известных дизайнеров, покоряли мировые подиумы и завоевывали сердца людей. Спустя много лет они выглядят так же потрясающе, и мы решили вспомнить, какими супермодели были во время рассвета своей карьеры.