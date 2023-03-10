Мы сравнили фото 17 супермоделей на пике карьеры и в наши дни и поняли, что красота неподвластна времени
Раньше имена супермоделей были практически у всех на слуху. Хелена Кристенсен, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд — эти и многие другие девушки воодушевляли известных дизайнеров, покоряли мировые подиумы и завоевывали сердца людей. Спустя много лет они выглядят так же потрясающе, и мы решили вспомнить, какими супермодели были во время рассвета своей карьеры.
Наоми Кэмпбелл
Летиция Каста
Паулина Поризкова
Адриана Лима
Жизель Бюндхен
Хелена Кристенсен
Синди Кроуфорд
Хайди Клум
Брук Шилдс
Шалом Харлоу
Эль Макферсон
Кэрол Альт
Лия Кебеде
Миранда Керр
Ясмин Ле Бон
Изабелла Росселлини
Джемма Уорд
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Фото на превью John Barrett/PHOTOlink /Courtesy Everett Collection/East News, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News
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