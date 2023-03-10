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Мы сравнили фото 17 супермоделей на пике карьеры и в наши дни и поняли, что красота неподвластна времени

Культура
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Раньше имена супермоделей были практически у всех на слуху. Хелена Кристенсен, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд — эти и многие другие девушки воодушевляли известных дизайнеров, покоряли мировые подиумы и завоевывали сердца людей. Спустя много лет они выглядят так же потрясающе, и мы решили вспомнить, какими супермодели были во время рассвета своей карьеры.

Наоми Кэмпбелл

John Barrett/PHL/MPI/Capital Pictures/Capital Pictures/East News, x / Avalon/Photoshot/East News

Летиция Каста

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News, Boyer David/ABACA/Abaca/East News

Паулина Поризкова

Album Online/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Адриана Лима

Dima Gavrysh/Everett Collection/East News, FRANCK FIFE/AFP/East News

Жизель Бюндхен

MAURICIO LIMA / EAST NEWS, zz/XPX/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Хелена Кристенсен

AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Синди Кроуфорд

PHOTOlink/Everett Collection/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Хайди Клум

John Barrett/PHOTOlink /Courtesy Everett Collection/East News, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Брук Шилдс

John Barrett/PHOTOlink/Everett Collection/East News, Chris Pizzello/Invision/East News

Шалом Харлоу

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Эль Макферсон

Mary Evans/AF Archive/David Gadd./Mary Evans Picture Library/East News, Laurent Vu/SIPA/SIPA/East News

Кэрол Альт

imago stock&people/EAST NEWS, © Ron Adar / Alamy Stock Photo

Лия Кебеде

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, JM HAEDRICH/SIPA/SIPA/East News

Миранда Керр

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Ясмин Ле Бон

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News, Scott Garfitt/Invision/East News

Изабелла Росселлини

PHOTOlink/Everett Collection/East News, IMAGO/RW/MediaPunch/Imago Stock and People/East News

Джемма Уорд

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, © Richard Milnes / Alamy Stock Photo

Если вам интересно узнать больше о супермоделях, мы рекомендуем:

Фото на превью John Barrett/PHOTOlink /Courtesy Everett Collection/East News, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News
229-6
AdMe/Культура/Мы сравнили фото 17 супермоделей на пике карьеры и в наши дни и поняли, что красота неподвластна времени
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