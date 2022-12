Мы решили вспомнить, как выглядел наш 2012-й и от чего мы были без ума десятилетие назад

Принт «галактика» — повсюду

Баска — обязательный элемент одежды

Вышел финал «Сплетницы»

Самый горячий мужчина — Бенедикт Камбербэтч

«Gangnam Style» покорил мир

Все делают икорный маникюр

Кеды на танкетке — самая удобная обувь

Асимметричный подол у летних платьев и юбок

«Артист» — лучший фильм

«Call Me Maybe» из каждого утюга

Песня «Call Me Maybe» исполнительницы Карли Рэй Джепсен мгновенно стала хитом и так же быстро забылась. Но в 2012 году она звучала буквально из каждого утюга. В итоговом списке наиболее популярных синглов по версии журнала Billboard эта поп-композиция в 2012 году заняла второе место, уступив только треку «Somebody That I Used To Know» австралийского певца и композитора Готье.