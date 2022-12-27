Мы решили вспомнить, как выглядел наш 2012-й и от чего мы были без ума десятилетие назад

2012 год был богат на яркие тенденции и культурные события. Кажется, что прошло не так много времени, но пропасть между тем, что мы носили тогда, и тем, что носим сейчас, просто гигантская. Вспомнить хотя бы кеды на танкетке и баску, которая была обязательным элементом любого образа. Мы решили освежить в памяти тренды, пользовавшиеся популярностью десятилетие назад, и самые яркие поп-культурные события того времени.

Принт «галактика» — повсюду

Десятилетие назад набрал бешеную популярность «галактический» принт на одежде, обуви, украшениях и даже ногтях. Звезды, кометы, Млечный Путь подкарауливали нас за каждым углом. Фешен-блогеры рекомендовали носить этот принт с однотонными вещами, чтобы не отвлекать внимание от «изюминки» наряда.

Баска — обязательный элемент одежды

Платья с баской, топы, юбки, жакеты и туники можно было увидеть на подиумах, красных дорожках и во всех магазинах. Причина, по которой таким нарядам удалось надолго задержаться в наших гардеробах, проста: баска хорошо смотрится на всех типах фигур.

Вышел финал «Сплетницы»

В 2012 году вышел заключительный, 6-й сезон популярного сериала. В последней серии главные героини Блэр Уолдорф и Серена ван дер Вудсен вышли замуж за своих избранников, а личность загадочной сплетницы была раскрыта. Оказалось, что все это время блог со сплетнями о жителях Верхнего Ист-Сайда вел Дэн Хамфри. За такую спорную развязку многие ругали финал «Сплетницы», и до сих пор этот твист не дает покоя поклонникам сериала.

Самый горячий мужчина — Бенедикт Камбербэтч

Chris Joseph / Capital Pictures / EAST NEWS

Британская газета «The Sun» на основе голосования читателей выбрала 100 самых горячих мужчин 2012 года. Первое место занял британский актер театра, кино и телевидения Бенедикт Камбербэтч. Он обошел даже Дэвида Бекхэма, который получил в 2 раза меньше голосов и занял второе место. И это неудивительно, ведь сериал «Шерлок», где Камбербэтч исполнял роль гениального сыщика, как раз был на пике популярности.

«Gangnam Style» покорил мир

Клип на песню «Gangnam Style» южнокорейского исполнителя PSY вышел в июле 2012 года и быстро стал вирусным. Позже его занесли в Книгу рекордов Гиннесса как первое видео, набравшее 1 млрд просмотров. Танец из клипа легко запоминался благодаря простым движениям, и вскоре их уже повторяли по всему миру. А сам трек звучал без преувеличений из каждого утюга.

Все делают икорный маникюр

Этот тренд в области маникюра получил свое название по сходству бусин, которые используются для создания 3D-эффекта на ногтях, с маленькими икринками. Идея пришла в голову британскому дизайнеру, которая хотела создать объемные ногти для фотографии на обложку журнала, но при этом они должны были выглядеть женственно и достаточно экстравагантно.

Кеды на танкетке — самая удобная обувь

Спортивная обувь на высокой танкетке — еще один безумный тренд десятилетней давности. Нельзя не признать, что эти танкетки были довольно удобными, и в носке такие кеды были едва ли не комфортнее, чем их собратья на плоской подошве. Неудивительно, что многие не вылезали из них.

Асимметричный подол у летних платьев и юбок

Наряды с асимметричным, удлиненным сзади подолом были в шкафу у каждой модницы. Неудивительно, ведь длинный шлейф, развевающийся за спиной, позволял чувствовать себя настоящей принцессой.

«Артист» — лучший фильм

84-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась 26 февраля 2012 года. В номинации «Лучший фильм» был награжден черно-белый «Артист». Отдельными статуэтками отметили его режиссера Мишеля Хазанавичуса и актера Жана Дюжардена, сыгравшего в картине главную роль. Приз за лучшую женскую роль достался Мерил Стрип, исполнившей роль Маргарет Тэтчер в «Железной леди».

«Call Me Maybe» из каждого утюга

Песня «Call Me Maybe» исполнительницы Карли Рэй Джепсен мгновенно стала хитом и так же быстро забылась. Но в 2012 году она звучала буквально из каждого утюга. В итоговом списке наиболее популярных синглов по версии журнала Billboard эта поп-композиция в 2012 году заняла второе место, уступив только треку «Somebody That I Used To Know» австралийского певца и композитора Готье.

Выбритый висок входит в моду

Тренд выбривать волосы над одним виском начал набирать популярность 10 лет назад. Его быстро подхватили такие звезды, как Рианна и Аврил Лавин. А те модницы, кто не хотел ставить над собой эксперименты, могли просто заплести волосы у виска в косичку.

Мисс Вселенная — Оливия Калпо

В 2012 году титул Мисс Вселенная завоевала 20-летняя американская модель Оливия Калпо. В тройку также попали красавицы из Венесуэлы, Филиппин и Австралии.

Макси-юбки — главный летний тренд

Популярный летний тренд 2012 года — плиссированные макси-юбки. А если они в неоновых цветах — еще лучше. Все модницы повально носили такие юбки с майками, топами и пиджаками.