Я опробовала 9 лайфхаков с тональной основой, которыми поделились звездные визажисты

Нанесение праймера — вечный вопрос как для новичков, так и для профессионалов. Некоторые визажисты пропускают этот шаг, чтобы минимизировать количество наносимых средств на кожу лица. Однако существует корейская техника: достаточно до нанесения тональной основы протереть лицо кубиком льда. Лед заворачиваем в тонкую ткань и используем за 2-3 минуты до макияжа: так он создаст ровную базу. Благодаря охлаждающему эффекту тональный крем ложится плавно, не скатывается и держится дольше даже в жару. К тому же, эта техника сузит поры, уберет жирный блеск и снимет легкую отечность. А для усиления эффекта замораживайте не воду, а зеленый чай или розовую воду — они дополнительно тонизируют кожу.

Мой вердикт: этот совет мне действительно помог, ведь на моей проблемной коже поры стали менее заметными, а лицо — свежее.