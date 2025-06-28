Я опробовала 9 лайфхаков с тональной основой, которыми поделились звездные визажисты
Выбор качественной тональной основы — это лишь первый шаг к безупречному макияжу. Даже продукт премиум-класса может скатываться или ложиться неровно при неправильном нанесении. Меня зовут Наталия, и у меня очень проблемная кожа, из-за чего я всю жизнь пользуюсь тоналкой. Специально для ADME я решила проверить хаки от профессиональных визажистов, которые помогут добиться эффекта «второй кожи».
Кубик льда вместо праймера
Нанесение праймера — вечный вопрос как для новичков, так и для профессионалов. Некоторые визажисты пропускают этот шаг, чтобы минимизировать количество наносимых средств на кожу лица. Однако существует корейская техника: достаточно до нанесения тональной основы протереть лицо кубиком льда. Лед заворачиваем в тонкую ткань и используем за 2-3 минуты до макияжа: так он создаст ровную базу. Благодаря охлаждающему эффекту тональный крем ложится плавно, не скатывается и держится дольше даже в жару. К тому же, эта техника сузит поры, уберет жирный блеск и снимет легкую отечность. А для усиления эффекта замораживайте не воду, а зеленый чай или розовую воду — они дополнительно тонизируют кожу.
Мой вердикт: этот совет мне действительно помог, ведь на моей проблемной коже поры стали менее заметными, а лицо — свежее.
Подготовьте кожу перед нанесением тональной основы
Гладкая кожа обеспечит ровное покрытие тонального крема. Визажист Дана Делейни советует использовать поверхностные пилинги на основе гликолевой кислоты на очищенную кожу лица. Помните, что летом глубокое отшелушивание способно навредить вашей коже. После удаления омертвевших клеток следует этап увлажнения: нанесите сыворотку на основе гиалуроновой кислоты, а затем увлажняющий крем, как советует звездный визажист Дженн Коллинз. Если же у вас сухая или чувствительная кожа, смешайте каплю сыворотки со своим тональным кремом перед его нанесением. А летом особенно важно отдавать предпочтение кремам с SPF.
Мой вердикт: благодаря этому лайфхаку кожа действительно выглядит более естественной и сияет.
Обращайте внимание на ингредиенты
Некоторые компоненты конфликтуют. Например, силикон (в праймерах, SPF, увлажняющих кремах) плохо сочетается с водными или масляными продуктами. Он создает барьер, который отталкивает воду, поэтому водная тональная основа на силиконовом праймере может скатываться. Выбирайте продукты с одинаковой основой.
Мой вердикт: я изучила составы своих средств и выяснила, что и тональный крем, и SPF-крем имеют водную основу. Видимо, благодаря этому тоналка не скатывается.
Давайте продуктам время впитаться
Слишком быстрое нанесение слоев — частая причина скатывания. Между этапами ухода и макияжа выжидайте 5–10 минут, особенно перед нанесением тонального крема.
Мой вердикт: как только я начала применять этот способ, проблема с эффектом маски решилась. Теперь выделяю дополнительное время на впитывание каждого продукта.
Чем меньше, тем лучше
Чтобы избежать эффекта маски, выбирайте оттенок, максимально близкий к тону кожи, и наносите основу тонкими слоями, постепенно усиливая покрытие. Придерживайтесь правила «чем меньше, тем лучше»: используйте меньше продукта и больше растушевывайте, а средство добавляйте при необходимости. Звездный стилист Виолетт Блэк рекомендует нанести четыре капли тонального крема в центр щек, нижнюю часть лба и центр подбородка. Затем растушевать от центра лица к краям, не забывая про линию подбородка и верхнюю часть шеи.
Мой вердикт: малое количество крема не скроет мои несовершенства из-за своей проблемной кожи.
Не втирать, а похлопывать
При выборе спонжа отдайте предпочтение не мягким, а упругим формам. Смочите его и убедитесь, что он чистый — остатки средства на нем могут неравномерно нанести тональное средство. Вне зависимости от того, какой инструмент вы используйте, наносите средство промакивающими или похлопывающими движениями от центра к периферии. Не втирайте тональное средство, как обычный крем — используйте его только там, где нужна коррекция.
Мой вердикт: эта техника лично меня стала открытием. К своему стыду, я всегда растирала все средства.
Попробуйте шпатель
Этот необычный метод родом из Кореи покорил бьюти-сообщество благодаря идеально ровному покрытию без эффекта маски. В отличие от спонжей и кистей, металлический шпатель позволяет наносить тональный крем тончайшим слоем и, таким образом, сэкономит на тоналке: расход основы сокращается аж вдвое. Хотя для труднодоступных участков вокруг глаз и носа может потребоваться доработка пальцами, результат стоит потраченного времени. Еще один бонус — гигиеничность: шпатель достаточно просто вымыть с мылом, в отличие от поролоновых спонжей, накапливающих бактерии.
Мой вердикт: хотя техника дала безупречно ровное покрытие, результат показался мне слишком искусственным. Вероятно, такой метод больше подойдет для вечернего макияжа.
Фиксируйте результат с умом
Чтобы зафиксировать макияж или убрать блеск, можно использовать пудру поверх тональной основы. Если вы обладательница сухой кожи, то ее достаточно нанести на лоб и подбородок. А вообще использовать пудру необязательно.
Мой вердикт: немного пудры помогло убрать блеск с лица. А вот большое количество пудры создает эффект «штукатурки».
Лето в разгаре — а значит, самое время пересмотреть уход за кожей. В нашей подборке вы найдете полезные статьи о том, как сохранить ее здоровой и сияющей в жаркий сезон: