Пользователи рассказали, какие фигуры они считают абсолютно нормальными, хотя кино и пресса пытались убедить нас в обратном
То, как фильмы и СМИ навязывают нам свои представления о женской красоте, начинает вызывать все больше вопросов. Пользователи сети не стали отмалчиваться и поделились тем, чьи фигуры они считают прекрасными, в то время как киноделы и журнальные «эксперты» пытаются утверждать обратное.
- Кейт Уинслет пришлось столкнуться с шквалом критики во время съемок «Титаника». О ее весе писали во всех журналах во времена худых супермоделей и кинозвезд. Когда я была подростком, чувствовала себя очень скованно из-за всех этих заголовков. Но теперь я абсолютно уверена — в этом фильме она чертовски великолепна! © dragonfry / Reddit
- Алисию Сильверстоун в пресс-туре «Бэтмена и Робина» называли «толстушкой», потому что костюм бэтгерл сидел очень плотно. Даже съемочная группа смеялась над ней, потому что иногда у нее были проблемы с втискиванием в латексный костюм. А у кого бы их не было? Она считает, что именно стыд за свое тело стал причиной того, что она оставила актерскую карьеру. © fire2374 / Reddit
- Дженнифер Лав Хьюитт. Я помню тот шок, когда увидела, как на нее накинулись после публикации фоток, которые папарацци сделали на пляже. © Perfect_Razzmatazz / Reddit
- Натали из фильма «Реальная любовь». Ну что за женоненавистник писал сценарий? В одном из диалогов она буквально говорит: «Он сказал, что никому не понравится девушка с бедрами размером со ствол дерева». © Successful-Winter237 / Reddit
- Я просто напомню, что на Анну Николь Смит СМИ оказывали давление, чтобы она стала «следующей Мэрилин Монро». Ее публично высмеивали за то, что с возрастом она немного прибавила в весе. © erynhuff / Reddit
- В сериале «Секс в большом городе» есть серия, где Миранда после рождения сына попадает в программу по снижению веса, потому что весит 68 кг. Женщина ростом 170 см весит чуть меньше 70 кг! Это уже ни в какие ворота. © klock24 / Reddit
- В первом фильме «Секс в большом городе» была странная сцена. У меня в мозгу произошел какой-то сбой, когда появилась Саманта, выглядящая, как обычно, потрясающе, а все остальные героини напряглись. Я не могла понять, что не так. А потом они просто указали ей на полноту и сказали, что ее питание вышло из-под контроля. © biohacker_infinity / Reddit
- Сериал «Дурнушка» сводит меня с ума. Почему они решили, что главная героиня Бетти уродливая и толстая? Это ведь совсем не так. © Infinitestripes95 / Reddit
- В последнее время Лана Дель Рей столкнулась с нападками со стороны СМИ, потому что она занялась своим психическим здоровьем и набрала несколько килограммов. Она выглядит потрясающе и счастлива. © Aderyn-Bach / Reddit
- Уже одно существование «толстой Моники» в «Друзьях» выводит меня из себя. Но больше всего раздражает то, что «нормальная Моника» очень худая. Она работает в пищевой промышленности и постоянно готовит. Как при всем этом ей удается так выглядеть? Тут явно что-то не так. © Thatstealthygal / Reddit
- Я не фанатка Кардашьян, но то, что СМИ сделали с Хлоей в начале 2000-х, непростительно. Она говорила, что была уверена в своей внешности, пока все таблоиды не начали писать о ней как о «толстой сестре». И сейчас она выглядит совершенно иначе. Это печально. А ведь она реально была худой. Просто ее телосложение чуть крупнее, чем у сестер. © theimmortalfawn / Reddit
- Только задумайтесь, они действительно пытались промыть нам мозги тем, что Бриджит Джонс была пухленькой! © thankyoupapa / Reddit
- Рене никогда не выглядела красивее, чем в «Дневнике Бриджит Джонс». Когда она появилась в костюме кролика, это было чертовски привлекательно. © Mmmmustard / Reddit
- Габи из «Отчаянных домохозяек» внезапно стала «такой толстой», что все были шокированы. Как же так?! И, конечно же, ее стиль одежды резко поменялся. © kris_jbb / Reddit
- Джессику Симпсон жестко критиковали СМИ за то, что она носила джинсы с высокой талией. © TurtleKittenBunny / Reddit
- Я бы не смогла быть женщиной-знаменитостью. Все бы сравнивали мое тело с тем временем, когда оно было самым худым. Люди ожидали, что Джессика Симпсон останется худой до конца своей жизни, а это просто нереально. Даже когда она поправилась всего на несколько килограммов, с ней обращались, как с чудовищем. © Stinkycheese8001 / Reddit
- Помните, когда в «Дьявол носит Prada» они пытались заставить нас поверить, что Энн Хэтэуэй была толстой? Я смотрела реакции на этот фильм и видела, как женщины с полным непониманием пытаются осознать это. © ad_aatdtj / Reddit
- Мелани Лински предлагали только роли типа «толстой подруги» или «толстячки-юмористки», включая сценарий, где у нее в каждой сцене должен был быть шоколадный батончик. Во время съемок фильма «Бар „Гадкий койот“» ее тело постоянно критиковали продюсеры. Они просили Лински изменить внешность, чтобы соответствовать их стандартам красоты. Например, ее посадили на диету и заставили носить утягивающее белье. © haubenmeise / Reddit
- В детстве мне было так неудобно из-за того, как они обращались с Янси в фильме «Ночная тусовка». Сцена, где ее «друзья» говорят ей найти парня, который любит брауни вместо сельдерея, такая странная. Они считают, что никто из стройных или физически подтянутых не любит брауни? Или ни один полный человек никогда бы добровольно не стал есть сельдерей? © helpless_puffin / Reddit
- Кэрри Фишер рассказывала о том, как ей пришлось сильно похудеть для костюма рабыни в «Звездных войнах». И даже после всех ее стараний, ей все еще говорили втянуть живот, напрячь пресс, неудобно сесть, чтобы выглядеть привлекательно. © mrsjakeblues / Reddit
Ранее мы писали о знаменитых женщинах, чьи фигуры были названы наиболее привлекательными. А также узнали, кто из звезд стал самой горячей красоткой 2023 года.
Фото на превью Sex and the City / Home Box Office (HBO) and co-producers
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