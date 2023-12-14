Пользователи рассказали, какие фигуры они считают абсолютно нормальными, хотя кино и пресса пытались убедить нас в обратном

То, как фильмы и СМИ навязывают нам свои представления о женской красоте, начинает вызывать все больше вопросов. Пользователи сети не стали отмалчиваться и поделились тем, чьи фигуры они считают прекрасными, в то время как киноделы и журнальные «эксперты» пытаются утверждать обратное.