10 предметов гардероба, которые вот уже столетие остаются в тренде у признанных красавиц разных поколений

Немногие предметы гардероба становятся культовыми и выходят за рамки десятилетий и сиюминутных тенденций. Из них составляется база. Она позволяет не тратить каждый раз крупную сумму на обновление повседневного образа. Мы решили проследить на примере знаменитостей, какие вещи вот уже десятилетия остаются в тренде.

1. Белая рубашка

LFI / Avalon.red / REPORTER / East News , Niu daqing – Imaginechina / East News

Белую рубашку до ХХ века носили только мужчины. Она была обязательным предметом гардероба богатого джентльмена, которому не приходилось работать руками и пачкаться. Однако к 1920-м годам дизайнеры разрушили классовые границы, обновив и женский гардероб. На смену юбкам пришли брюки, а корсеты заменились на рубашки. Дивы золотого века Голливуда активно пользовались предоставленной возможностью разнообразить базовый гардероб. На экране можно было увидеть героинь в классических белых рубашках, как, например, Мэрилин Монро в нуарном фильме «Ниагара» 1953 года. Из наших современниц этим модным приемом часто пользуется Виктория Бекхэм, отдавая предпочтение простоте и скромному шику.

2. Туфли-лодочки

MGM Pictures / Collection Christophel / East News , Jose Perez / Associated Press / East News

Изначально туфли-лодочки были настолько дорогими и желанными, что стали синонимом богатства и высокого положения в обществе. Однако сейчас сложно представить гардероб женщины, предпочитающей обувь на каблуке, без них. Огромное множество цветовых и дизайнерских решений позволяет выбрать модель на свой вкус, а разные ценовые категории лишь облегчают задачу. На примере Элизабет Тейлор в фильме «Любовь лучше, чем когда-либо» 1952 года можно увидеть, как знаменитые женщины прошлого подчеркивали стройность своих ног, надевая туфли-лодочки на устойчивом каблуке. Со временем каблук становился тоньше и выше, но тем не менее сам фасон обуви не потерял своей популярности и по сей день.

3. Тельняшка

EAST NEWS , JEFF GILBERT / AFP / East News

Коко Шанель вытащила тельняшку из небытия и превратила ее в вершину морского шика в своей коллекции 1917 года. Полосатая кофта приобрела популярность среди яхтенной элиты и обычных модниц. Среди ее именитых амбассадоров числились Брижит Бардо, Одри Хепберн и Пабло Пикассо. В числе аристократии тельняшку часто можно заметить на Кейт Миддлтон.

4. Жемчужная нить

Жемчуг пользовался популярностью у знаменитых женщин во все времена. Им восхищалась сама Клеопатра. Но культовым его сделала Коко Шанель. Он стал визитной карточкой ее образа. Основательница модного дома Chanel заявляла, что каждая женщина должна носить жемчужные нити. Украшения из этого драгоценного камня любила носить обворожительная Грейс Келли. Причем она надевала их как в статусе актрисы, так и когда стала княгиней Монако. Наши современницы тоже не забывают о жемчуге. Так, Блейк Лайвли в 2015 году была замечена выходящей из отеля в синем платье с открытыми плечами, а на ее шее красовались 2 жемчужные нити.

5. Водолазка

Courtesy Everett Collection / EAST NEWS , Carlos Piaggio / The Grosby Group / EAST NEWS

Водолазки стали популярными в 1950-х годах, прочно обосновавшись в гардеробе поэтов и джазовых музыкантов. Они идеально подходят для холодной погоды, к тому же универсальны. Отлично смотрятся не только сами по себе, но и в сочетании с простыми синими джинсами, элегантными брюками и юбками. Их можно использовать в многослойных образах. Многие знаменитости от Риты Хейворт до Зендеи на собственном примере не раз доказывали, что водолазкам есть место в шкафу каждой модницы.

6. Маленькое черное платье

Paramount Pictures / Collection Christophel / East News , Jen Lowery / Broadimage / Broad Image / East News

Коко Шанель создала маленькое черное платье в 1926 году, за 3 года до рождения Одри Хепберн. Но статус культового оно получило именно после фильма «Завтрак у Тиффани», где актриса исполнила главную роль. В свое время журнал Vogue окрестил платье «униформой для всех женщин со вкусом». Сейчас маленькое черное платье является незаменимой вещью в гардеробе каждой женщины. Его можно надевать как на повседневные встречи, так и на светские мероприятия. Зачастую звезды на красной дорожке отдают предпочтение именно этому наряду, как, например, сделала актриса Дженнифер Энистон на премьере фильма «Загадочное убийство» в 2019 году.

7. Тренчкот

Columbia Pictures / Collection Christophel / East News , ABACA / EAST NEWS

Тренчкот — самая долговечная вещь в мире моды, которая прошла испытание временем. Спустя почти 2 столетия с момента появления классического пальто тренч все еще остается незаменимым предметом гардероба. Сейчас можно встретить разные цветовые вариации, но самым трендовым остается бежевый. Именно в таком тренчкоте в 1958 году Софи Лорен появилась на экране в фильме «Ключ». Современные актрисы продолжают пользоваться этим модным трендом и в повседневной жизни, что на своем примере доказывает Натали Портман.

8. Костюм-смокинг

EAST NEWS , GGNY / Broadimage / Broad Image / East News

В 1966 году французский модельер Ив Сен-Лоран выпустил коллекцию, где представил широкой публике женский смокинг. Со временем этот тренд лишь набирал популярность. И вот уже актрисы XXI века выходят на красные дорожки в черных костюмах. Как, например, Энн Хэтэуэй, которая посетила модный показ коллекции Ralph Lauren в стилизованном смокинге.

9. Джинсы

Courtesy Everett Collection / East News , Luis Jr – Rodrigo Guerra / The Grosby Group / EAST NEWS

От рабочей мужской одежды до выбора модниц по всему миру — джинсы захватили модную индустрию и не собираются сдавать позиции. С момента появления Levi’s в 1873 году и до сегодняшнего дня джинсовый тренд претерпел значительные изменения, отражающие культурные сдвиги, в том числе продолжающуюся борьбу за гендерное равенство. Джейн Фонда стала одной из самых ярких представительниц киноиндустрии прошлого столетия, которую часто можно было увидеть джинсах не только на экране, но и в обычной жизни. Сейчас знаменитости уже вовсю оценили удобство этого предмета гардероба и надевают его по любому случаю.

10. Юбка-карандаш

Courtesy Everett Collection / EAST NEWS , MCMULLAN CO / SIPA / EAST NEWS

По одной из версий, истоки создания узкой юбки лежат в инциденте 1908 года. Тогда миссис Эдит Огилби Берг летела в качестве пассажира на самолете и обвязала лодыжки веревкой, чтобы ткань не поднималась в полете. Последовавшая за этим тенденция к сужающимся вокруг голеней юбкам была принята спорно, поскольку такой пошив явно затруднял движения при ходьбе. Тренд был кратким, от него отказались в пользу более коротких подолов. Юбка-карандаш в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, впервые появилась несколько десятилетий спустя, в 1954 году в коллекции Christian Dior. Тогда голливудские дивы с интересом приняли новый тренд. Так он прочно вошел в обиход и стал активно использоваться женщинами во всем мире.

Какие из этих вещей есть в вашем гардеробе? Чем бы вы дополнили список?