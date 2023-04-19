Роберт Паттинсон, самый привлекательный мужчина в мире, заявил, что у него искаженное представление о собственном теле

Роберт Паттинсон стал знаменитым сердцеедом Голливуда после роли Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки». Однако, несмотря на то что он был признан самым горячим актером и самым привлекательным мужчиной года еще в начале своей карьеры, актер по-прежнему испытывает неуверенность в своем теле, как и многие из нас. Женщины и мужчины в Голливуде подвергаются давлению со стороны общества и стараются соответствовать определенным стандартам красоты.

Роберт не любит, когда его называют очень привлекательным

Cyril Pecquenard/KCS/East News , Laurent VU/SIPA/SIPA/East News

Ранее в этом году Александр Скарсгард рассказал, что после первой работы его назвали невероятным красавцем, из-за чего ему было трудно добиться признания в индустрии. Аналогично Роберт Паттинсон делился переживаниями о том, как сложно оставаться в хорошей форме для ролей. В его словах явно сквозит нежелание привлекать так много внимания. Паттинсон также упоминал о том, как неприятно отвечать на постоянные вопросы о своей фитнес-рутине, и говорил: «Всегда найдется кто-то, кто в лучшей форме, чем ты».

Он признает, что мужчины тоже ощущают общественное давление по поводу внешности

Слова Роберта Паттинсона проливают свет на то давление, с которым сталкиваются мужчины, чтобы соответствовать определенным стандартам красоты. Это распространяется и на молодое поколение. Роберт признает эту проблему, говоря, что легко попасть в ловушку одержимости своим внешним видом: «Да, это безумие». «И очень легко впасть в одержимость своим внешним видом, даже если вы просто следите за количеством потребляемых калорий, и вы даже не поймете, что есть проблема, пока не станет слишком поздно», — говорит он.

У Роберта дисморфофобия

Паттинсон признался, что испытывает огромное беспокойство перед важными мероприятиями: «Я сильно нервничаю, прямо до того момента, когда я выхожу из машины, и только тогда успокаиваюсь, — сказал Роберт. — Но до этого момента я просто сумасшедший. У меня дисморфофобия и высокая тревожность». Люди, страдающие дисморфофобией, уверены, что у них есть физический дефект или изъян, который делает их непривлекательными, даже если другие этого не замечают. Эта одержимость своими недостатками может вызывать значительные социальные, психологические и эмоциональные проблемы.

У актера много комплексов

Актер считает, что его неуверенность и есть причина того, что он так и не стал эгоистичным, несмотря на свой успех. Он заявил: «Думаю, что из-за этих огромных комплексов я не стал эгоистичным. У меня нет кубиков пресса, и я ненавижу ходить в спортзал». Хотя Паттинсон заявлял, что ему всегда было трудно соответствовать размытому идеалу, идеально подтянутое тело для него тоже не приоритет. Актер говорит: «Я всю жизнь такой. Я не люблю снимать рубашку».

Не стоит исключать мужчин из разговоров о теле

Общество привыкло к тому, что мужчины на протяжении всей истории подавляли свои психологические проблемы и только женщины обсуждали то, как они воспринимают свое тело. Поэтому мужчины как бы и вовсе не участвуют в подобных обсуждениях. По мнению Меган Гиллен, доктора философии, доцента психологии в государственном университете в Эбингтоне, мужская самооценка требует большего внимания, потому что мужчины сталкиваются с требованиями общества иметь стройное тело и подтянутые мышцы.