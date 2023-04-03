Сара Джессика Паркер откровенно высказалась по поводу старения и своей нестандартной красоты, поставив на место критиков
Сара Джессика Паркер не только талантливая актриса, которая продолжает строить успешную карьеру в Голливуде, но и образец для подражания для зрительниц во всем мире. Ведь она своим примером показывает, что женщина за 50 не обязана выглядеть на 30 лет, что седые волосы и морщины — это нормально. Звезда не боится прямо сказать, что старение — это не повод для беспокойства.
В начале карьеры Саре Джессике Паркер нередко задавали вопросы о ее нестандартной внешности. «Я всегда считала себя немного странной, ведь в течение многих лет на телевидении и в кино мы видели женщин, которые всегда соответствовали стандартам красоты», — говорила она.
По мнению актрисы, людям следует переосмыслить значение слова «красота». В конце концов, человек становится интересным не из-за того, как он выглядит, а благодаря тому, что он может рассказать. «Я часто говорю другим женщинам: „Вы прекрасны“, и неважно, сколько им лет — 18 или 78».
Актриса вспоминает, что однажды один мудрый человек сказал ей, что не стоит отыскивать в себе недостатки. Она придерживается этого совета до сих пор. Звезда признается, что нечасто использует косметику, и на это есть 2 причины: «Во-первых, потому что на съемках я нахожусь в гриме по несколько месяцев подряд иногда по 16–18 часов в день. Моя кожа почти не дышит из-за этого. Во-вторых, когда я не накрашена, я чувствую себя самой собой».
Сара признается, что даже не пользуется тональным кремом в нерабочее время. «Единственное, что я могу сделать, — это нанести себе дымчатый макияж, smoky eyes. Кажется, это вообще единственное, что я умею», — говорит она.
До сих пор общество продолжает транслировать женщинам через рекламу и СМИ определенные стандарты красоты. Сара Джессика Паркер смело говорит, что неправильно делать акцент только на молодости. Актриса с мудростью рассуждает о старении: «Когда-нибудь вы посмотрите на фото, сделанное, когда вам было 27, 34 или 41 год, и скажете: „Боже мой, как я была молода“».
По ее словам, возраст дает о себе знать: «Раньше я могла провести 2 часа на съемочной площадке и при этом не испытывать болей в коленях и ступнях». Но при этом она замечает, что ментально чувствует себя на 100 % лучше. «С опытом вы уже знаете, как реагировать и справляться с трудностями или разочарованиями», — говорит она.
Когда журналисты спросили ее, хотела бы она по щелчку пальцев помолодеть на 15 лет, Сара резко возразила: «Но потом я же снова начну стареть, и через 15 лет окажусь в моем возрасте. Какой в этом смысл? Я не лишена тщеславия. Думаю, меня просто мало волнует мнение окружающих», — отвечает она.
Сара вспомнила, как долго в прессе обсуждали ее седину на фото, сделанных папарацци. При этом об известном седом мужчине, который сидел рядом с ней, никто ничего не написал. Актриса возмутилась: «Что я должна сделать — исчезнуть? Я знаю, как я выгляжу. Я старею. Но у меня нет времени закрашивать седину каждые 2 недели. У меня складывается такое впечатление, что люди сильнее обеспокоены тем, как я выгляжу, нежели я сама. Думаю, есть куда более интересные вещи для обсуждения».
Звезда сериала «Секс в большом городе» не задумывается о возрасте и не считает это поводом для беспокойства. «Не знаю, может, я просто не хочу смотреть правде в лицо, но я не вижу смысла в том, чтобы пытаться остановить время. Конечно, я забочусь о своем внешнем виде и хочу выглядеть презентабельно, когда это уместно. Я не могу ничего поделать с тем, что люди думают обо мне. Для меня куда важнее мое собственное самоощущение», — говорит она, добавляя, что лучше всего чувствует себя, когда отправляется на интересную работу или забирает детей из школы.
Сара считает, что куда лучше было бы сфокусировать свои мысли на том, как сделать свою жизнь радостней, а не на том, как страшно стареть: «Я оптимист от природы. Когда все трудно, оптимизм дает мне необходимую стойкость, а в хорошие времена помогает мне заниматься творчеством и искреннее наслаждаться жизнью».
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