Сара Джессика Паркер откровенно высказалась по поводу старения и своей нестандартной красоты, поставив на место критиков

Сара Джессика Паркер не только талантливая актриса, которая продолжает строить успешную карьеру в Голливуде, но и образец для подражания для зрительниц во всем мире. Ведь она своим примером показывает, что женщина за 50 не обязана выглядеть на 30 лет, что седые волосы и морщины — это нормально. Звезда не боится прямо сказать, что старение — это не повод для беспокойства.

В начале карьеры Саре Джессике Паркер нередко задавали вопросы о ее нестандартной внешности. «Я всегда считала себя немного странной, ведь в течение многих лет на телевидении и в кино мы видели женщин, которые всегда соответствовали стандартам красоты», — говорила она. По мнению актрисы, людям следует переосмыслить значение слова «красота». В конце концов, человек становится интересным не из-за того, как он выглядит, а благодаря тому, что он может рассказать. «Я часто говорю другим женщинам: „Вы прекрасны“, и неважно, сколько им лет — 18 или 78».

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Актриса вспоминает, что однажды один мудрый человек сказал ей, что не стоит отыскивать в себе недостатки. Она придерживается этого совета до сих пор. Звезда признается, что нечасто использует косметику, и на это есть 2 причины: «Во-первых, потому что на съемках я нахожусь в гриме по несколько месяцев подряд иногда по 16–18 часов в день. Моя кожа почти не дышит из-за этого. Во-вторых, когда я не накрашена, я чувствую себя самой собой». Сара признается, что даже не пользуется тональным кремом в нерабочее время. «Единственное, что я могу сделать, — это нанести себе дымчатый макияж, smoky eyes. Кажется, это вообще единственное, что я умею», — говорит она.

До сих пор общество продолжает транслировать женщинам через рекламу и СМИ определенные стандарты красоты. Сара Джессика Паркер смело говорит, что неправильно делать акцент только на молодости. Актриса с мудростью рассуждает о старении: «Когда-нибудь вы посмотрите на фото, сделанное, когда вам было 27, 34 или 41 год, и скажете: „Боже мой, как я была молода“». По ее словам, возраст дает о себе знать: «Раньше я могла провести 2 часа на съемочной площадке и при этом не испытывать болей в коленях и ступнях». Но при этом она замечает, что ментально чувствует себя на 100 % лучше. «С опытом вы уже знаете, как реагировать и справляться с трудностями или разочарованиями», — говорит она.

Когда журналисты спросили ее, хотела бы она по щелчку пальцев помолодеть на 15 лет, Сара резко возразила: «Но потом я же снова начну стареть, и через 15 лет окажусь в моем возрасте. Какой в этом смысл? Я не лишена тщеславия. Думаю, меня просто мало волнует мнение окружающих», — отвечает она.

Сара вспомнила, как долго в прессе обсуждали ее седину на фото, сделанных папарацци. При этом об известном седом мужчине, который сидел рядом с ней, никто ничего не написал. Актриса возмутилась: «Что я должна сделать — исчезнуть? Я знаю, как я выгляжу. Я старею. Но у меня нет времени закрашивать седину каждые 2 недели. У меня складывается такое впечатление, что люди сильнее обеспокоены тем, как я выгляжу, нежели я сама. Думаю, есть куда более интересные вещи для обсуждения».

Charles Sykes / Invision / East News

Звезда сериала «Секс в большом городе» не задумывается о возрасте и не считает это поводом для беспокойства. «Не знаю, может, я просто не хочу смотреть правде в лицо, но я не вижу смысла в том, чтобы пытаться остановить время. Конечно, я забочусь о своем внешнем виде и хочу выглядеть презентабельно, когда это уместно. Я не могу ничего поделать с тем, что люди думают обо мне. Для меня куда важнее мое собственное самоощущение», — говорит она, добавляя, что лучше всего чувствует себя, когда отправляется на интересную работу или забирает детей из школы.

Invision / Invision / East News