Взгляните, как изменились звезды с момента, когда их признали самыми красивыми людьми в мире. Они и сейчас горячее огня
Вот уже много лет журнал People ведет списки самых красивых людей. В свое время в них побывали Ричард Гир, Гвинет Пэлтроу, Бен Аффлек, Бейонсе и еще ряд других звезд. Мы решили посмотреть, как выглядели эти селебрити в год, когда их признали привлекательными, и какие они сейчас.
1. Джонни Депп в 2003 и 2022 году
2. Дженнифер Лопес в 2011 и 2023 году
3. Бен Аффлек в 2002 и 2023 году
4. Мишель Пфайффер в 1999 и 2023 году
5. Ричард Гир в 1999 и 2023 году
6. Кейт Хадсон в 2008 и 2023 году
7. Мэттью Макконахи в 2005 и 2022 году
8. Бейонсе в 2012 и 2023 году
9. Мэтт Деймон в 2007 и 2023 году
10. Адам Левин в 2013 и 2022 году
11. Гвинет Пэлтроу в 2013 и 2023 году
12. Крис Хемсворт в 2014 и 2022 году
13. Сандра Буллок в 2015 и 2022 году
14. Дуэйн Джонсон в 2016 и 2023 году
15. Кристина Эпплгейт в 2009 и 2022 году
16. Джулия Робертс в 2000 и 2023 году
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Фото на превью Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, SHAWN THEW / AFP / East News
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