Взгляните, как изменились звезды с момента, когда их признали самыми красивыми людьми в мире. Они и сейчас горячее огня

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Вот уже много лет журнал People ведет списки самых красивых людей. В свое время в них побывали Ричард Гир, Гвинет Пэлтроу, Бен Аффлек, Бейонсе и еще ряд других звезд. Мы решили посмотреть, как выглядели эти селебрити в год, когда их признали привлекательными, и какие они сейчас.

1. Джонни Депп в 2003 и 2022 году

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , SHAWN THEW / AFP / East News

2. Дженнифер Лопес в 2011 и 2023 году

Dee Cercone / Everett Collection / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

3. Бен Аффлек в 2002 и 2023 году

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Rob Gray / Associated Press / East News

4. Мишель Пфайффер в 1999 и 2023 году

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News

5. Ричард Гир в 1999 и 2023 году

TOUCHSTONE PICTURES / PARAMOUNT PICTURES / BATZDORFF, RON / Album / EAST NEWS , Evan Agostini / Invision / East News

6. Кейт Хадсон в 2008 и 2023 году

MARCOCCHI GIULIO / EAST NEWS , ANGELA WEISS / AFP / East News

7. Мэттью Макконахи в 2005 и 2022 году

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , Chris Kleponis - CNP / DPA / East News

8. Бейонсе в 2012 и 2023 году

JJ / bauergriffinonline.com / East News

9. Мэтт Деймон в 2007 и 2023 году

facetoface / Reporter / East News , Joel C Ryan / Invision / East News

10. Адам Левин в 2013 и 2022 году

corredor99 / MediaPunch Inc. / EAST NEWS , Invision / Invision / East News

11. Гвинет Пэлтроу в 2013 и 2023 году

Emiley Schweich / Everett Collection / East News , IMAGO / Faye Sadou / Imago Stock and People / East News

12. Крис Хемсворт в 2014 и 2022 году

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Invision / Invision / East News

13. Сандра Буллок в 2015 и 2022 году

Evan Agostini / Invision / AP / East News , Invision / Invision / East News

14. Дуэйн Джонсон в 2016 и 2023 году

Lumeimages, PacificCoastNews / EAST NEWS , A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / East News

15. Кристина Эпплгейт в 2009 и 2022 году

AFP / EAST NEWS , VALERIE MACON / AFP / East News

16. Джулия Робертс в 2000 и 2023 году