11 человек, чьи сердца — настоящее сокровище для человечества

Нам всем бывает полезно расслабиться, почитать приятные истории, посмотреть на милые картинки. Когда мы читаем о доброте незнакомцев, волонтерах, убирающих тонны мусора, или знаменитостях, которые отвечают на письма фанатов, наше настроение улучшается и день становится ярче.

Мы в ADME рады работать для людей, которые стараются изо всех сил ради других, и поэтому хотим рассказать их истории.

1. «Сегодня, в выходной день, мы с моим лучшим другом убрали тонну мусора»

2. «Я вырос без отца. А у нее все будет иначе»

3. «В прошлом году мы взяли щенка, чтобы помочь сыну справиться с одиночеством. Это наше лучшее решение!»

4. «Это Билли, маленькая ласточка, которая упала с дерева. Поднимемся в воздух вместе!»

5. «Благодаря фонду Little Princess Trust из моей шевелюры сделают парики, необходимые детям»

6. «Только что узнал, что мой дедушка спасал брошенных енотов»

7. «Это такая мелочь»

«В почтовом ящике птичье гнездо. Пожалуйста, кладите почту в корзину».

8. «Пожилой джентльмен учит молодого человека складывать оригами с помощью доллара»

9. «Это мой папа с ястребом, которого он спас и выходил»

10. «Приставки Nintendo Switch были пожертвованы детской больнице пользователями Reddit»

«Мне удалось собрать пожертвования на сумму $ 2 143, на них я купил 6 Switch Lite и 24 игры к ним. А также аксессуары. Большую часть средств собрали пользователи Reddit. В пятницу я отвезу их в детскую больницу».

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