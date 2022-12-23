14 человек, которым удалось перешагнуть из бедных в средний класс, рассказали, что их изумило больше всего
Люди, чье детство и юность прошли в бедности, признались, что ошеломило их, когда денег в кошельке стало достаточно. Одни ощутили разницу между обычным чаем и авторскими смесями, другие осознали, что дорогая обувь действительно того стоит. Все эти истории мы увидели на Reddit. Ну а в бонусе поговорим о том, как близкие выражают заботу с помощью еды.
- Нам с женой было чуть за 20 и приходилось экономить каждую копейку. Жили мы рядом с четырьмя разными продуктовыми магазинами и знали, сколько стоят определенные продукты в каждом из них. Мясо покупали в одном, молоко в другом, сок в третьем. Помню, как мы ругались с женой из-за 50 рублей. К счастью, сейчас я могу пойти в любой продуктовый и купить, что хочу. © patpatpat_pat / Reddit
- В детстве у меня были кривые зубы. Сейчас я сам пошел к стоматологу, ношу брекеты и уже вижу, как выровнялись мои зубы, — это огромный заряд уверенности! Плюс обратился к дерматологу и удалил уродливую родинку на лице, из-за которой меня дразнили в школе. Эх, если бы эти изменения произошли раньше, мои школьные годы были бы совсем другими. © ihateivann / Reddit
- Всю свою жизнь я не могла обходиться без душа больше 12 часов. Все потому, что кожа чесалась и зудела. Еще я страдала от сильной перхоти, и никакие средства не помогали. Когда я устроилась на первую работу, у меня появилась медицинская страховка. Сразу пошла к лучшему в городе врачу и узнала, что у меня сильная аллергия на феноксиэтанол. Угадайте, что? Оказывается, этот консервант есть во многих шампунях, в мыле и кремах. Пока я была бедной студенткой, у меня просто не было денег на тест на аллергены. © 6corsican6lily6 / Reddit
- Покупка оптом помогает хорошо сэкономить. Но проблема в том, что у людей не всегда есть «лишние» деньги, чтобы покупать все в больших объемах. Такой вот парадокс. Сейчас я покупаю оптом все, что могу, от предметов женской гигиены и туалетной бумаги до некоторых продуктов. © SkitzoFlamingo / Reddit
- Я выросла в одной спальне с тремя другими сестрами. Представьте себе четверых детей, которые спали на одной двуспальной кровати. Теперь у меня свое жилье, и я делю спальню только с мужем, потому что сама так хочу. © Dr_Julian_Helisent / Reddit
- Разница для нашей семьи в том, что мы легко смогли оплатить внеплановые расходы. Собака поранилась на прошлой неделе. Мы с мужем срочно отвезли ее к ветеринару — бедолаге наложили швы. Счет вышел нехилый — ₽ 50 000. Оплачивая услугу банковской картой, я повернулась к мужу и сказала: «Честно говоря, даже не верится, что у нас есть достаточно денег». Кстати, собака сейчас чувствует себя хорошо. © lizard_ladder / Reddit
- Мне нравится, что сейчас я не обязана съедать с тарелки все до последней крошки, потому что «еда же такая дорогая!» Если я сыта, говорю себе «стоп» и больше не ем. © lolarent / Reddit
- У нас в семье всегда покупали самую дешевую обувь, включая кроссовки. И родители еще смеялись над теми, кто покупал дорогую, — думали, это глупо. Мне было за 20, когда я понял, что бег — это приятно. А раньше у меня всегда были ушибы, которые «волшебным» образом прошли, стоило лишь надеть правильно подобранные кроссовки. Неудивительно, что я так ненавидел физкультуру. © Direct_Pen_1234 / Reddit
- Не то чтобы я сейчас ела фуа-гра каждый день, но иногда приятно «разориться» на фисташки или какой-нибудь фирменный чай. Будучи бедной, я считала, что люди покупают эти вещи, когда хотят выпендриться. Это грустно. © Unknown author / Reddit
- Помню, стояла у кассы, сгорая от стыда, потому что мне не хватало денег. Чувствовала себя униженной, ведь все вокруг видели, как я выкладывала из корзины копеечные бананы. Другие покупатели даже предлагали заплатить за меня. Обычно я вежливо говорила нет, но однажды не выдержала и сказала да. Пообещала себе, что в следующий раз, когда у меня будет такая возможность, заплачу за кого-то другого. © samjski / Reddit
- Когда я еле-еле наскребала на аренду жилья, то покупала самые дешевые прокладки. Носила их «до упора», так сказать. Даже не осознавала, что из-за этого у меня была аллергия. Сама себе объясняла, что покраснения на коже в интимной зоне — это то, что бывает у всех при менструации. © Metformin*** / Reddit
- Раньше стирала все вручную в ванне. Самое сложное — постельное белье. Я не меняла простыни месяц, из-за чего начались проблемы с кожей. Но теперь у меня есть стиральная машинка и я могу всласть понежиться на чистых простынях! © Agonist28 / Reddit
- Сейчас, если я чувствую себя днем сонной, могу лечь и вздремнуть. А ведь меня всю жизнь воспитывали с мыслью, что это лень. © Pleasant_Tiger_1446 / Reddit
- Самое главное для меня — это просто свободное время. Раньше приходилось работать по 7 дней в неделю. Единственные выходные у меня были тогда, когда одна из моих работ закрывалась на праздники. К счастью, сейчас работаю на одной работе с хорошей зарплатой и на выходных отдыхаю. © scholasticsprint / Reddit
Бонус о том, как люди выражают заботу с помощью еды
- Только начал жить с девушкой, испекли пирог, а он немного подгорел с краю. Чтобы ей повкуснее кусочки достались, себе взял подгоревший. Ем, она говорит: «Ой. У меня бабушка тоже подгоревшие любит! Говорит, они вкуснее!» А потом хлопает глазами и пораженно произносит: «Погоди... До меня только сейчас дошло». © Мишель Лежачебрюхая / ADME
А как проходило ваше детство?
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