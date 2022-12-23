14 человек, которым удалось перешагнуть из бедных в средний класс, рассказали, что их изумило больше всего

Люди, чье детство и юность прошли в бедности, признались, что ошеломило их, когда денег в кошельке стало достаточно. Одни ощутили разницу между обычным чаем и авторскими смесями, другие осознали, что дорогая обувь действительно того стоит. Все эти истории мы увидели на Reddit. Ну а в бонусе поговорим о том, как близкие выражают заботу с помощью еды.