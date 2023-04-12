14 человек сели в поезд, но в месте назначения вышли не только с багажом, но и с незабываемой историей за пазухой
Путешествие в поезде, сопровождаемое ритмичным «чух-чух», наполнено романтикой и духом приключений. Иногда в железнодорожном транспорте происходят судьбоносные встречи, а сосед по купе становится не только попутчиком, но и настоящим другом. Но бывают случаи, когда вынужденное знакомство хочется стереть из памяти. Пользователи сети поделились историями о поездках в поезде. И если одни из этих рассказов умиляют, то другие приводят в замешательство.
- Нoчь, тишинa, и тoлькo с нижнeй бoкoвушки, где лежала тучнaя жeнщинa лeт 50, paздaвaлcя тpaктopный peв. Спать под него не пoлучалось. Только я подумал, что надо спуститься и разбудить ее, как с соседней полки кто-то бросил в нее тапок. Она, естественно, перестала храпеть. Отовсюду послышались слова благодарности, а потом прозвучало финaльнoe «нe зa чтo», произнесенное тoнким дeтcким гoлocoчкoм. © NailMusin / Pikabu
- Возвращался домой поездом, соседка справа ехала с котом в большой переноске. Через какое-то время он начал мяукать, просил его выпустить. Хозяйка открыла дверцу переноски, кошак вышел, всех пассажиров обнюхал, потом перелез ко мне на руки и уснул. Всю дорогу ехал у меня на руках. Хозяйка была в шоке. © lebedeff1981 / Pikabu
- Во время поездки я случайно встретила знакомого. Он мне нравился, но раньше не было возможности поговорить. Нам пришлось сесть друг напротив друга, потому что все места в вагоне были заняты. Провели вместе 3 часа, говоря о всякой ерунде. Потом он позвал меня на свидание. © Lysianda / Reddit
- Папа всегда дарил маме ромашки на день рождения (это ее любимые цветы). Как-то раз праздник выпал на тот день, когда мы ехали в поезде в отпуск. Мне было 5 лет. На станции, где поезд стоят 7 минут, папа увидел ромашковое поле. Он побежал собирать букет, а меня оставил возле вагона. Когда осталось 3 минуты до отправления, всех начали загонять в вагон, а папа еще был в поле. Когда поезд уже начал трогаться, папа с охапкой ромашек заскочил в вагон. Я чуть не поседела в 5 лет. © Подслушано / VK
- Ехала на нижней полке в купе. Поезд тронулся, и я села ближе к двери, чтобы соседи могли съесть свой провиант. А сама сижу и ем батончики Lion. Парень с верхней полки то и дело спускался, чтобы отрезать колбаски. И вот в очередной раз он слез, посмотрел на меня и спросил: «Хочешь колбасы?» В этот момент я ем очередную конфету и верчу головой, мол, нет, не хочу. И тут он выдает: «А я вот конфету хочу!» © Подслушано / VK
- Мы с сестрой отправились в путешествие на поезде. Провели в пути целых 2 дня. Все это время мы не общались ни с кем, однако потом моя сестра обнаружила в своей туфле записку с номером телефона. © Anjali Dewangan / Quora
- Я фотографировала пейзажи за окном, а по купе гулял очаровательный малыш. Внезапно он подошел ко мне и уселся рядом. Затем спросил: «У тебя есть игры на телефоне?» Я ответила, что, к сожалению, не играю в игры на мобильнике. Тогда он выразил свое сочувствие: «Как же тебе скучно!» © Sahana Nagaraja / Quora
- У меня есть друг, в присутствии которого ломается техника. Однажды мы ехали в поезде, а накануне у друга перестали работать комп и телефон. Я так радовалась, что у нас последние места в последнем вагоне: хоть электровоз в безопасности — не попадет под его влияние. Но рано радовалась, потому что вскоре в вагоне забился унитаз и потекла вода, залившая в результате весь пол. © Подслушано / VK
- Иногда так хочется за время путешествия на поезде просто выспаться, но попадаются интересные собеседники — и сон уже совсем не прельщает. Я ехал в купе с 2 женщинами лет 40–45. Они были очень открытыми, искренними и с чувством юмора. Поэтому, когда они спросили, есть ли у меня девушка, я без колебаний рассказал, что влюблен в одну, но она год за годом оставляет меня во френдзоне. Всю дорогу эти женщины рассказывали мне о секретах женских сердец и давали самые разнообразные советы, как привлечь внимание этой девушки и в итоге покорить ее сердце. Дорога оказалась просто незабываемой. © Палата № 6 / VK
- Как-то ехала в поезде, слушала музыку в наушниках. Сама не заметила, как стала петь. Остановилась только в тот момент, когда все уставились на меня и начали хлопать. Так стыдно мне еще никогда не было. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 5 лет, я с мамой и бабушкой ехала в плацкартном вагоне (на нижней полке). И вот в какой-то момент я попросилась в туалет. Мама отвела меня в нужное место. Сделали все свои дела, вернулись. Не прошло и 5 минут, как я снова попросилась в туалет. Мама без единого упрека еще раз повела меня. Когда мы вернулись, весь вагон смотрел на нас ошарашенными глазами. Оказывается, пока нас не было на месте, в вагон влетел камень, и все осколки стекла попали аккурат туда, где 5 минут назад сидела я. © Подслушано / VK
- Ехала однажды в поезде. Дорога всего 3 часа занимала, так что я не стала брать постельное белье. В пути задремала и очень замерзла во сне, меня аж трясло. А потом почувствовала, что резко тепло стало. Оказалось, что мой попутчик сходил за пледом и накрыл меня. Обо мне давно никто не заботился. © Подслушано / Ideer
- Мы с товарищами ехали в поезде, и тут внезапно погас свет. Чтобы мы не сидели в полной темноте, нам выдали светящиеся палочки. Довольно забавный опыт. © pastaxolotl / Reddit
- Купил билет на поезд заранее. Я очень волновался, потому что собирался встретиться со своей девушкой, живущей в другом городе. И вот приезжаю я на вокзал, останавливаюсь перед вагоном со списком пассажиров и ищу свое имя. Тут понимаю, что моего имени в списке нет. Встревоженный, иду к контролеру, чтобы разобраться в ситуации. В общем, выяснилось, что я прибыл на вокзал на целый месяц раньше намеченной даты. © rashaad596 / Reddit
Отправляясь в дорогу, будьте готовы получать впечатления. При этом помните, что они могут быть как приятными, так и не очень. Герои наших статей знают от об этом не понаслышке:
- 19 человек, которые столкнулись с такими несносными попутчиками, что лучше бы пешком ходили
- 15+ попутчиков, знакомство с которыми нужно срочно запить ведром валерьянки
- 16 попутчиков, встречу с которыми люди запомнят на всю жизнь
- 19 попутчиков, которые знают, как добавить перца даже в самое скучное путешествие
- 15+ человек, которым достались в попутчики совершенно уникальные персонажи
AdMe/Народное творчество/14 человек сели в поезд, но в месте назначения вышли не только с багажом, но и с незабываемой историей за пазухой
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