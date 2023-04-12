14 человек сели в поезд, но в месте назначения вышли не только с багажом, но и с незабываемой историей за пазухой

Путешествие в поезде, сопровождаемое ритмичным «чух-чух», наполнено романтикой и духом приключений. Иногда в железнодорожном транспорте происходят судьбоносные встречи, а сосед по купе становится не только попутчиком, но и настоящим другом. Но бывают случаи, когда вынужденное знакомство хочется стереть из памяти. Пользователи сети поделились историями о поездках в поезде. И если одни из этих рассказов умиляют, то другие приводят в замешательство.