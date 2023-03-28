15 человек, для которых весна — это не только щебетание птичек за окном, но и начало сезона садоводства

С наступлением тепла все мы радостно меняем зимние сапоги на кроссовки и кеды, тяжелый пуховик — на легкую ветровку и радуемся сухому асфальту. Но есть люди, у которых совершенно иной род удовольствий: как только воздух прогревается, а земля просыпается от холода, они начинают работать в поте лица, чтобы вырастить прекрасные цветы, вкусные овощи или фрукты. Причем некоторым для этого даже на дачу ехать необязательно — они растят огород прямо у себя на подоконнике.

«Мои первые собственноручно выращенные морковочки!»

«Купила год назад 5 апельсинов на перекус. Без особой надежды посадила семечки. И вот во что они превратились сейчас»

«Для кого-то, может, это просто садовый ящик, а для меня — начало новой жизни после победы над раком. Мой первый сад»

«Иногда лучший уход — это его отсутствие»

«Дали деду дачу...»

Ну и бабуля озадачилась, что бы посадить — руки чесались. А тут соседи клубнику пропалывают, ну и, естественно, пару ведер усов подогнали. Воткнули все в перепаханный участок с мыслью, что что-то да взойдет. На следующий год нас ждала плантация клубники на 8 соток. Прижилось все. Помните, были такие детские ванны пластиковые? Так вот по такой ванне раз в 3 дня собирали. Как сорняк, по всему участку росла. Последние банки компота выкинули аж лет через 20, когда гараж продавали. © tokis74 / Pikabu

«Это мама попробовала „что-нибудь вырастить“, а получился Демогоргон»

А вот еще 17 садоводов, которые успешно вырастили... что-то непонятное. Но вырастили же!

«Продолжаю эксперименты с огородом на подоконнике»

«Попытался вырастить арбуз на балконе, и вот результат»

«Я боялся, что он все-таки не дозрел, но, к моему удивлению, арбуз оказался очень даже спелым, кожура тонкая, мякоть сахарная. Своим опытом доволен». К слову, об арбузах: летом нам еще придется выбирать их, вкусные и спелые, на рынках и в магазинах. А у нас как раз есть статья с лайфхаками по выбору. И еще можно узнать 6 признаков идеальной дыни — ну мало ли, вдруг арбузы вы не очень любите.

Интересно, сколько еще «сортов» родилось подобным образом?

Бабушка с дедом до начала 70-х жили в своем доме с большим садом-огородом. И пролезла к ним через забор от соседей малина. Пролезла и стала разрастаться. Бабушка малину эту пересадила на хорошее место, обиходила — пошел урожай. Через пару-тройку лет зашла по каким-то делам соседка и набрела в огороде на грядку с малиной. Увидела, что от ягод все красно, ну и говорит бабушке: «Какая у вас малина хорошая! Сортовая небось... Поделись по-соседски». Бабушка ей: «Ну возьми несколько отводков». Та выкопала с десяток и у калитки уже спрашивает, мол, как сорт-то называется. А бабушка отвечает: «Семеновский! Вы — Семеновы, от вас она через забор залезла, стало быть, и название сорту — „Семеновский“». © lelekbolek59 / Pikabu

«У меня дома случайно вырос помидор⁠⁠»

«Семечка, попавшая каким-то чудом в пространство между стеной и столешницей, дала всход. Пересадила в горшок — оказался помидор, по листьям увидела. Первому урожаю радовалась как ребенок»

«Недавний урожай перчиков халапеньо»

«Вот такие манго выращивает свекор на заднем дворе. Посадил деревце 20 лет назад ростом до колена, а вымахало громадное дерево»

«Азалия зацвела. Это мое первое в жизни растение»

«Купила себе подарок на день рождения»

Так росток болгарского перца показывает свою любовь