15 человек, для которых весна — это не только щебетание птичек за окном, но и начало сезона садоводства
С наступлением тепла все мы радостно меняем зимние сапоги на кроссовки и кеды, тяжелый пуховик — на легкую ветровку и радуемся сухому асфальту. Но есть люди, у которых совершенно иной род удовольствий: как только воздух прогревается, а земля просыпается от холода, они начинают работать в поте лица, чтобы вырастить прекрасные цветы, вкусные овощи или фрукты. Причем некоторым для этого даже на дачу ехать необязательно — они растят огород прямо у себя на подоконнике.
«Мои первые собственноручно выращенные морковочки!»
«Купила год назад 5 апельсинов на перекус. Без особой надежды посадила семечки. И вот во что они превратились сейчас»
«Для кого-то, может, это просто садовый ящик, а для меня — начало новой жизни после победы над раком. Мой первый сад»
«Иногда лучший уход — это его отсутствие»
«Дали деду дачу...»
- Ну и бабуля озадачилась, что бы посадить — руки чесались. А тут соседи клубнику пропалывают, ну и, естественно, пару ведер усов подогнали. Воткнули все в перепаханный участок с мыслью, что что-то да взойдет. На следующий год нас ждала плантация клубники на 8 соток. Прижилось все. Помните, были такие детские ванны пластиковые? Так вот по такой ванне раз в 3 дня собирали. Как сорняк, по всему участку росла. Последние банки компота выкинули аж лет через 20, когда гараж продавали. © tokis74 / Pikabu
«Это мама попробовала „что-нибудь вырастить“, а получился Демогоргон»
А вот еще 17 садоводов, которые успешно вырастили... что-то непонятное. Но вырастили же!
«Продолжаю эксперименты с огородом на подоконнике»
«Попытался вырастить арбуз на балконе, и вот результат»
«Я боялся, что он все-таки не дозрел, но, к моему удивлению, арбуз оказался очень даже спелым, кожура тонкая, мякоть сахарная. Своим опытом доволен».
К слову, об арбузах: летом нам еще придется выбирать их, вкусные и спелые, на рынках и в магазинах. А у нас как раз есть статья с лайфхаками по выбору. И еще можно узнать 6 признаков идеальной дыни — ну мало ли, вдруг арбузы вы не очень любите.
Интересно, сколько еще «сортов» родилось подобным образом?
- Бабушка с дедом до начала 70-х жили в своем доме с большим садом-огородом. И пролезла к ним через забор от соседей малина. Пролезла и стала разрастаться. Бабушка малину эту пересадила на хорошее место, обиходила — пошел урожай. Через пару-тройку лет зашла по каким-то делам соседка и набрела в огороде на грядку с малиной. Увидела, что от ягод все красно, ну и говорит бабушке: «Какая у вас малина хорошая! Сортовая небось... Поделись по-соседски». Бабушка ей: «Ну возьми несколько отводков». Та выкопала с десяток и у калитки уже спрашивает, мол, как сорт-то называется. А бабушка отвечает: «Семеновский! Вы — Семеновы, от вас она через забор залезла, стало быть, и название сорту — „Семеновский“». © lelekbolek59 / Pikabu
«У меня дома случайно вырос помидор»
«Семечка, попавшая каким-то чудом в пространство между стеной и столешницей, дала всход. Пересадила в горшок — оказался помидор, по листьям увидела. Первому урожаю радовалась как ребенок»
«Недавний урожай перчиков халапеньо»
«Вот такие манго выращивает свекор на заднем дворе. Посадил деревце 20 лет назад ростом до колена, а вымахало громадное дерево»
«Азалия зацвела. Это мое первое в жизни растение»
«Купила себе подарок на день рождения»
Так росток болгарского перца показывает свою любовь
У нас есть полезная статья с лайфхаками для тех, кто любит проводить время на даче, а есть подборка уморительных фото и историй, над которыми понимающе улыбнется каждый, у кого есть или был собственный участок.