15+ человек, которые до зубовного скрежета устали от дурацких стереотипов

В повседневной жизни так много стереотипов, что мы на многие из них просто не обращаем внимания и принимаем это как должное. Например, одни думают, что маленькие машины — только для женщин, другие уверены, что экологи постоянно путешествуют по миру, а третьи работу фрилансера вообще не считают за работу.