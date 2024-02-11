10+ человек, которые сказали: «С меня хватит» — и ушли от проблем красиво

Даже в простых и привычных бытовых ситуациях иногда все идет наперекосяк. В супермаркете у дома неожиданно разыгрывается настоящая драма, привычный офис вдруг становится совершенно не мил, а дети начинают вести себя так, словно хотят войти в историю детсада или школы. Герои этой подборки точно знают, как выйти из подобной ситуации с гордо поднятой головой и полезным опытом. А бонусная история расскажет о том, что иногда попытки победить проблемы заводят немножко не туда.

Вечер, уйма людей в супермаркете, а нужно было закупить лишь самое важное на ужин. Стоим с мужем на кассе быстрого обслуживания (до 10 товаров). Подходит наша очередь, и продавец заявляет, что обслуживать нас не будет , так как у нас их 11. Я извиняюсь, что обсчиталась, и прошу нас обслужить. Та ни в какую. Ну что ж, я разделяю покупки на 2 части и говорю кассирше: «Ну вот, нас двое, посчитайте как разные покупки!» © Evelina Breskaya-Beguet

, так как у нас их 11. Я извиняюсь, что обсчиталась, и прошу нас обслужить. Та ни в какую. Ну что ж, я разделяю покупки на 2 части и говорю кассирше: «Ну вот, нас двое, посчитайте как разные покупки!» © Evelina Breskaya-Beguet Я устроился расставлять товары в супермаркете. Когда нужно было наполнить холодильник молоком, мои коллеги открывали упаковку из 12 пакетов и выкладывали их по одному. В свой первый день я поставил в холодильник сразу всю упаковку, разрезал пластик и выдернул его из-под пакетов. Надо было видеть глаза менеджера магазина и сотрудника, который меня обучал. С того дня все делали как я. © necropants / Reddit

Стою в очереди к кассе супермаркета, передо мной 2 человека, у обоих весомые закупки, места на ленте еще нет. Я оставила тележку и отошла глянуть акции. И тут вижу, как к нам подруливает мадам с маленькой девочкой и детской тележкой и становится прямо передо мной , демонстративно меня не замечая. Она явно решила, что я подросток, да и вообще на голову ее ниже и в 2 раза меньше, а значит, «не возникну».

Я слегка обалдела от этой простоты, но не растерялась и, спросив, что происходит, посмотрела ей в глаза. Взгляд у меня, как и голос, если нужно, становятся очень тяжелыми и выразительными: профессия сказывается. По ее слегка офигевшему виду поняла: она догадалась, что я вовсе не ребенок, и тут же попыталась съехать на стандартное «я же мать». © Sattal / ADME

, демонстративно меня не замечая. Она явно решила, что я подросток, да и вообще на голову ее ниже и в 2 раза меньше, а значит, «не возникну». Я слегка обалдела от этой простоты, но не растерялась и, спросив, что происходит, посмотрела ей в глаза. Взгляд у меня, как и голос, если нужно, становятся очень тяжелыми и выразительными: профессия сказывается. По ее слегка офигевшему виду поняла: она догадалась, что я вовсе не ребенок, и тут же попыталась съехать на стандартное «я же мать». © Sattal / ADME Мой друг попросил привезти ему кимоно. Положила его в сумку и села в автобус, где до меня докопались 2 парня, о-о-очень навязчиво пытаясь познакомиться. Один из них попытался выяснить, что же у меня в сумке. Расстегнул замок и увидел кимоно и черный пояс моего друга. Парни учтиво встали и удалились. © NaTa Lie

Мама управляет филиалом компании, которая занимается грузоперевозками. Улетела по делам на неделю, попросила меня ее заменить. Приехал клиент за техникой, коробка весит 50 кг. А все мужчины разъехались на доставки, никого на складе нет. Клиент говорит, мол, грузите. Я объясняю, что сейчас не можем. «Нет, вывозите», — говорит и уходит в машину. Я сама столько вешу, сколько этот груз, а еще в платье и на шпильках. Взяла рохлю — специальное приспособление для погрузки — и вывезла ему груз, катясь на ней, как на самокате . Мне было смешно, а ему, надеюсь, стыдно. © Алина / ADME

. Мне было смешно, а ему, надеюсь, стыдно. © Алина / ADME В 11-м классе на последних уроках физики, когда курс учебника был уже пройден, но отпустить нас болтаться по школе учительница не могла, она говорила с нами о жизни. Помню, она учила нас, девочек, что, когда мы выйдем замуж, мы обязательно должны спалить мужу брюки или рубашку, и тогда он больше не доверит нам утюг. А иначе придется всю жизнь гладить его одежду. Кстати, ее муж был нашим учителем физкультуры. © Volkonskoit / Pikabu

Когда у всех стали появляться мобильные телефоны, я жутко завидовала обладателям этого сокровища. Денег на то, чтобы купить его, не было. Дядя подарил свой старый телефон. Пользоваться я им толком не умела и о беззвучном режиме не знала. Для того чтобы таскать его в школу, я записала тишину на диктофон и поставила на вызов, чтобы не шуметь во время урока. Вот такая находчивая и счастливая была. © Подслушано / Ideer

и поставила на вызов, чтобы не шуметь во время урока. Вот такая находчивая и счастливая была. © Подслушано / Ideer Когда мои дети были маленькие, рядом с домом открылся большой супермаркет. Я очень переживала, что соблазн лежащих на полках вкусняшек будет для них слишком велик, поэтому сказала, что если они съедят что-то, то охранная система начнет пищать. До 9-го класса они были уверены, что это так. © Ольга Кулакова

Однажды в детстве я сбежал из садика и пришел к маме на работу. Отец был находчивым и, чтобы пресечь мои пешие походы, предложил маме научить меня читать. И я перестал сбегать, потому что был не в силах оторваться от наших книг . А может, я наконец-то по-настоящему сбежал. В мир историй. © V***aForMyBear / Pikabu

. А может, я наконец-то по-настоящему сбежал. В мир историй. © V***aForMyBear / Pikabu Учитель отправил моему 9-летнему сыну листы с домашним заданием, которые нужно было заполнять на компьютере. Я оставил его за ноутбуком заниматься, а сам пошел готовить ужин с 3-летней дочерью. Когда зашел в комнату, чтобы позвать его есть, обнаружил, что все вопросы он задает «Алексе» . © SparkieMark1977 / Reddit

. © SparkieMark1977 / Reddit На уроке химии мы проводили 20-минутный эксперимент. Нужно было держать термометр в воде, чтобы он не касался дна сосуда, иначе показания могли быть неточными. Руки устали уже через пару минут. И вместо того чтобы держать градусник и мучиться, мой одноклассник смастерил хитроумное приспособление из книг и скрепок. И оно каким-то образом удерживало термометр в правильном положении, хотя и выглядело по-дурацки. Учитель сказал: «Раз работает, значит, не глупо». © cojallison99 / Reddit

Бонус: иногда из сложной ситуации не так-то просто выкрутиться

В супермаркете видела: молодой мужчина подходит к полкам, работница раскладывает товар. Он говорит: «Дайте мне, пожалуйста, прокладки». Она спрашивает: «Вам какие?» Он отвечает: «Ну примерно как на вас». © Anna Bogdzevic

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.