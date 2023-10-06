15 человек, чьи истории доказывают, что нестандартный рост — это приключение длиной в жизнь

Зачастую люди оценивают друг друга по внешним признакам. Рост может оказывать сильное влияние и на самооценку человека, и на то, как его воспринимают окружающие. Герои нашей подборки рассказали истории, в которых они попали в забавные или, наоборот, в неприятные ситуации из-за своего роста.