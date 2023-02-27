15+ cлучаев, когда за татуировками скрывались истории похлеще, чем в кино

Люди делают татуировки по разным причинам: одни хотят раскрасить свое тело, другие — скрыть шрамы, а кто-то делает рисунки, в которых скрыт глубокий смысл. Мы собрали в этой статье истории пользователей интернета, которые решили наколоть не просто красивую картинку.

У меня вытатуированы 3 крошечные точки: одна на груди и по бокам на ребрах. Я бы не хотела, чтобы они там были. Их рисовали в этих местах, чтобы правильно выровнять оборудование, благодаря которому я бы могла излечиться от рака. Каждый раз они напоминают мне о том, насколько я стойкая. © Sheelagh-Stephenson / Quora

Работаю тату-мастером. Пришла девушка, чтобы набить под ключицей контур пирожка. Обычного запеченного пирожка. Спрашиваю: «А почему пирожок-то?» Ответ был странным, но гениальным: «Я своего молодого человека называю пирожком; но, если мы расстанемся, татуировка-то останется! Поэтому пирожок. Да и вообще я обожаю пирожки с картошкой». © Подслушано / Ideer

У меня вытатуированы 2 желтых покемона Пикачу — большой и маленький. В них вложен огромный смысл. Мама воспитывала меня одна, и у нее была не лучшая работа в мире. Несмотря на трудности, она всегда делала все возможное, чтобы я был счастливым ребенком. Один из запоминающихся моментов — она каждый вечер в течение первой недели, когда только вышел фильм о покемонах, водила меня на него в кинотеатр. © Lunar_IX / Reddit

«Моя вторая татуировка. Я посвятил ее моим младшим сестрам, моему потерянному ребенку и еще одной сестре, с которой нам не суждено было встретиться»

Училась в школе с девочкой, которая была самой большой зубрилкой из всех, кого я знала. Она не пропускала ни один урок, всегда отвечала, имела хорошие оценки и репутацию среди учителей. В общем, мечта любого классного руководителя. Окончила школу с золотой медалью, вроде бы даже поступила в какой-то крутой университет, но больше я ее не встречала. Недавно была на тату-фестивале, искала себе мастеров подходящих, чтобы набить желаемый эскиз. Прогуливаюсь, смотрю работы, общаюсь, как вдруг меня кто-то зовет. Оборачиваюсь, не понимаю, кто это был, а ко мне подходит девушка. Вся в татуировках, необычные линзы, дреды, пирсинг везде. Это была та самая одноклассница-отличница, я никогда в жизни ее не узнала бы! Пообщались с ней, вспомнили школу, договорились, что она набьет мене татушку. Как же иногда жизнь меняет людей, и как круто, когда в лучшую сторону! © Палата № 6 / VK

У меня татуировка — стрекоза, и она набита в таком ракурсе, будто бы парит в воздухе. У нее 2 значения. Первое — она символ свободы от прежней жизни, где меня оскорбляли и унижали. Второе — знак радости моей новой жизни. Я нарисовал ее сам, а потрясающий художник-татуировщик перевел ее на мою кожу. © Tammy-Snyder / Quora

У меня на плече вытатуировано сердце, я сделал это, когда еще учился колледже. Тогда моя мама, которая сама вся в татуировках, предложила мне вместе с ней сходить в тату-салон, но я сказал, что у меня нет денег. А она ответила, что без проблем заплатит за меня сама. Так что я решил: раз мама хочет заплатить за мою татуировку, то я посвящу ее ей. © mister_sleepy/ Reddit

Прошлой зимой у меня была счастливая парочка, желающая сделать татуировки. Обоим лет по 20. Девушке набили маленькое сердце на запястье, а парню ромб. На мой вопрос, почему он выбрал такой рисунок, ответил, что просто так нравится. Оба ушли довольные.

Неделю спустя я получаю сообщение от девушки с благодарностью за то, что сделал их день особенным. Оказалось, что парень предложил ей выйти за него замуж в тот вечер после 5 лет совместной жизни. А рисунок тату он выбрал, чтобы ознаменовать их помолвку. По сути, его ромб был похож на мультяшный бриллиант. Эта история до сих пор греет мне сердце каждый раз, когда я вспоминаю об этом. © S****yandcute / Reddit

«Моя первая татуировка. Это координаты, где я познакомился с женщиной, которая впоследствии стала моей женой»

У моей бабушки на руке есть маленькая татуировка, которую ей сделали еще в молодости. Но она очень стесняется и старается ее никому не показывать. Когда они с дедушкой, молодые и влюбленные друг в друга, гуляли у кого-то на дне рождения, договорились в знак вечной любви набить у себя на теле имена друг друга. Бабушка всегда была легкой на подъем, в тот же вечер струной от гитары ей набили имя дедушки, а он в тот вечер просто уснул. Так он и откладывал свою часть уговора, а сейчас говорит, что еще немного подождет и уже потом набьет, а то мало ли что — вдруг любовь пройдет. © Карамель / VK

Сегодняшний день был поистине приятным. Мой бывший и я сделали одинаковые татуировки. Но мы пришли в тату-студию не просто расставшейся парой, а друзьями. Мы смеялись, делились историями о нашей почти 13-летней дружбе, и ни один из нас не вспомнил, что когда-то мы были влюблены друг в друга. © wolfnsunflowers / Twitter

У меня есть тату с кракеном. Меня всегда тянуло к океану, и я находил особое умиротворение в занятиях серфингом или просто покачиваясь на доске. Раньше я боялся любых существ, живущих под водой, но весь этот страх улетучился, когда я оседлал свою первую волну. Теперь мы с женой отправляемся в отпуск лишь с одной целью — увидеть китов, косаток или поплавать с акулами. Этот рисунок — символ того, что я ищу, когда отправляюсь в эти поездки. Маленькая часть меня все еще верит, что однажды я увижу кракена в реальной жизни. © Diego Salvatierra / Quora

На моем теле несколько тату, я сделала их после 43 лет. Все они имеют глубокий смысл. У меня есть инициалы моих детей на бедрах. Большой рисунок на животе, на том месте, где у меня остались растяжки после рождения детей. Сова, сидящая на ветке, потому что это любимые птицы моей мамы, и кельтские узлы, олицетворяющие собой 3 стадии развития женщины: дева, мать и мудрая женщина. © Shelley-Ollig / Quora

«Переживаю развод, набила простую татуировку — фразу, написанную маминым почерком. Она придает мне сил и говорит: „Просто продолжай плыть“»