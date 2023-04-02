15 девушек, которые такую красоту творят на своих ногтях, что им салонный маникюр и даром не нужен
Маникюр — отличный способ самовыражения. А уж когда делаешь его себе сама, можно хоть каждый день менять дизайн и цвета — если, конечно, не лень. Для сегодняшней статьи мы собрали со всей сети фото умопомрачительного маникюра, который девушки делают себе дома, чтобы вы тоже восхитились и, быть может, почерпнули пару идей.
«Уже 3 месяца не хожу в салон, а крашу ногти дома. Пока вот это — однозначно лучшее, что у меня получалось»
Ногти, чтобы сказать «Да!»
Маникюр, несомненно, важная часть образа невесты, но что еще важнее — так это платье. Посмотрите на девушек, которые решили отличиться и создать свадебное платье самостоятельно.
«В день рождения побаловала себя маникюром. На обе руки ушло 4 часа»
Да этим ногтям место на Met Gala!
Зацените лягушачий маникюр!
«Все-таки безумно удобно, когда делаешь гель-лак сама и сама решаешь, что и как хочется в этот раз»
«Ну наконец-то научилась делать эти завитки»
Фанаты «Гарри Поттера» тут?
Мы тоже любим вселенную «Гарри Поттера» настолько, что готовы сделать маникюр с любимым факультетом. Ну или как следует покопаться в деталях и отсылках в фильмах и написать об этом статью.
«Сижу довольная, наконец-то обновила себе маникюр. С каждым разом получается все лучше»
«Обычно ношу темные ногти, но, похоже, начинаю влюбляться в белый»
«Почти 4 года делаю себе ногти сама. Вот один из любимых вариантов»
«Впервые пробую на себе акрил и эти стразы»
«Кажется, мне к такому маникюру не хватает ведьминских туфелек»
«Сделала себе японский необрезной маникюр»
«Раньше всегда делала гель и ходила с длинными. Больше мне такое не нравится, захотелось „ногти без ногтей“. Чувствую себя на миллион».
Такой нюдовый маникюр, к слову, не самая яркая достопримечательность японской культуры. Вот тут мы написали еще про некоторые.
«Заказала лампу, набор гель-лаков, кистей и украшений. И фигачу теперь себе маникюр сама»
Некоторые девушки, кстати, делают сами себе не только маникюр, но и макияж. И получается у них потрясно — не хуже, чем в салоне. А если вы, вдохновившись их примером, тоже захотите накрасить ногти дома, мы собрали в одной статье все распространенные ошибки домашнего маникюра, которых следует избегать, если хочется получить идеальные ноготки.