15 девушек, которые такую красоту творят на своих ногтях, что им салонный маникюр и даром не нужен

Маникюр — отличный способ самовыражения. А уж когда делаешь его себе сама, можно хоть каждый день менять дизайн и цвета — если, конечно, не лень. Для сегодняшней статьи мы собрали со всей сети фото умопомрачительного маникюра, который девушки делают себе дома, чтобы вы тоже восхитились и, быть может, почерпнули пару идей.

«Уже 3 месяца не хожу в салон, а крашу ногти дома. Пока вот это — однозначно лучшее, что у меня получалось»

Ногти, чтобы сказать «Да!»

Маникюр, несомненно, важная часть образа невесты, но что еще важнее — так это платье. Посмотрите на девушек, которые решили отличиться и создать свадебное платье самостоятельно.

«В день рождения побаловала себя маникюром. На обе руки ушло 4 часа»

Да этим ногтям место на Met Gala!

Зацените лягушачий маникюр!

«Все-таки безумно удобно, когда делаешь гель-лак сама и сама решаешь, что и как хочется в этот раз»

«Ну наконец-то научилась делать эти завитки»

Фанаты «Гарри Поттера» тут?

Мы тоже любим вселенную «Гарри Поттера» настолько, что готовы сделать маникюр с любимым факультетом. Ну или как следует покопаться в деталях и отсылках в фильмах и написать об этом статью.

«Сижу довольная, наконец-то обновила себе маникюр. С каждым разом получается все лучше»

«Обычно ношу темные ногти, но, похоже, начинаю влюбляться в белый»

«Почти 4 года делаю себе ногти сама. Вот один из любимых вариантов»

«Впервые пробую на себе акрил и эти стразы»

«Кажется, мне к такому маникюру не хватает ведьминских туфелек»

«Сделала себе японский необрезной маникюр»

«Раньше всегда делала гель и ходила с длинными. Больше мне такое не нравится, захотелось „ногти без ногтей“. Чувствую себя на миллион». Такой нюдовый маникюр, к слову, не самая яркая достопримечательность японской культуры. Вот тут мы написали еще про некоторые.

«Заказала лампу, набор гель-лаков, кистей и украшений. И фигачу теперь себе маникюр сама»