15+ девушек показали, как на самом деле они выглядят без косметики и с макияжем «а-ля не накрашена»

Естественный макияж всегда уместен. Его главная фишка в том, что он подчеркивает природную красоту лица. При этом можно использовать десятки косметических средств, но так, чтобы они не были заметны. Правда, напрашивается вопрос: а стоит ли тратить время на мейкап, который никому не виден? Интернет-пользовательницы решили сравнить свои лица без косметики и с легким макияжем. А в конце статьи вас ждет наглядный пример, показывающий, что освоить искусство естественного мейкапа куда сложнее, чем кажется.

«Слева я без макияжа, а справа — „без макияжа“ для окружающих»

«Моя попытка сделать макияж „без макияжа“. Я не притрагивалась к косметике последние пару лет. Вот что получилось»

«Добилась этого эффекта, использовав всего 5 косметических продуктов»

«В последнее время мой „макияж без макияжа“ выглядит намного лучше благодаря уходу за кожей, татуажу и ринопластике»

«На фото слева я после беременности: я набрала вес, а весь мой уход за кожей состоял только из умывания. Справа я похудела почти на 45 кг, исправила сломанный нос, обратилась к косметологу, сделала татуаж бровей и губ. Я чувствую себя потрясающе, и нет необходимости наносить на лицо слои тональника и делать контуринг, потому что мне больше нечего скрывать».

«Сделала себе незаметный макияж»

«Сравнение: я ненакрашенная и с естественным макияжем»

«Моя хитрость заключается в нанесении пудры под тональник. Нанесите ее тонким слоем на все лицо, а затем покройте тональной основой. Пудра заполняет поры и слегка размывает текстуру кожи».

«Я крашусь, только когда собираюсь на вечеринку или другое мероприятие. Но в последнее время экспериментирую с более естественным повседневным макияжем»

Без макияжа и с макияжем «а-ля не накрашена»

«На улице минус 24, но из-за ледяного ветра ощущается как минус 40. Разумеется, я осталась дома и решила попрактиковаться в нанесении естественного макияжа»

«Раньше я ненавидела тушь для ресниц, но теперь не могу жить без нее»

«Довольно простой макияж, сделанный с помощью того, что у меня есть»

«Проснулась уставшая и с проявлениями аллергии на лице. А вот мой утренний „макияж без макияжа“»

«Сегодня я хотела придать лицу свежий вид с использованием минимального количества косметики»

«Я ношу очки и всегда припудриваю нос, чтобы они не сползали».

«Пытаюсь привыкнуть к своим „отсутствующим“ бровям»

День «макияжа без макияжа»

«Даже если не крашусь, я всегда пользуюсь отбеливающими глазными каплями и гигиенической помадой»

Естественный макияж для посещения ярмарки вакансий

«Сколько раз я слышала: „Тебе намного лучше без косметики“»

«Так вот, слева я не накрашена. А справа — „без макияжа“ по мнению окружающих».

«Если бы вы знали, сколько косметики ушло на этот „естественный“ образ»

«На нашем первом свидании мой будущий муж даже не понял, что у меня накладные ресницы. Теперь научился замечать даже легкий макияж и способен оценить его».

Бонус: «Как далеко я продвинулась! Вот мой „макияж без макияжа“ с разницей в 5 месяцев»