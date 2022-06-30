15 историй о том, что снять или сдать квартиру — это лотерея: никогда не знаешь, выигрышный твой билетик или нет

Можно долго спорить о том, что лучше — снимать квартиру и тратить деньги на впечатления или же, к примеру, взять в ипотеку собственное жилье. Можем сказать одно: когда дело касается съемного жилища, незабываемые впечатления гарантированы. Хотя бы потому, что все люди разные: и арендодатели, и арендаторы могут оказаться как душками, так и людьми с заметной чудинкой.