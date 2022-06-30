15 историй о том, что снять или сдать квартиру — это лотерея: никогда не знаешь, выигрышный твой билетик или нет
Можно долго спорить о том, что лучше — снимать квартиру и тратить деньги на впечатления или же, к примеру, взять в ипотеку собственное жилье. Можем сказать одно: когда дело касается съемного жилища, незабываемые впечатления гарантированы. Хотя бы потому, что все люди разные: и арендодатели, и арендаторы могут оказаться как душками, так и людьми с заметной чудинкой.
Мы в ADME никогда не проходим мимо житейских историй. На этот раз мы перелопатили интернет на предмет рассказов от хозяев и съемщиков квартир, которым всегда есть чем поделиться.
- На днях пошел смотреть квартиру. Хозяйка говорит: «Жильцы еще не съехали, поэтому при них посмотрим». Окей, думаю. После долгих звонков в дверь нам не открыли. Она выдает: «Ну ничего страшного, своим ключом открою». И тут я понял, что эту квартиру мы снимать не будем. © chiefinthe / Twitter
- Знакомые живут уже несколько лет на одной съемной квартире. И с самого начала там была посудомойка, но она не работала. По крайней мере, они так думали. До тех пор, пока им не надоело вручную мыть посуду и они не решили ее починить. И тут — та-дам! — оказалось, что все это время посудомойка работала. Просто предыдущие жильцы забыли в ней какие-то сменные насадки на миксер или мясорубку, которые мои знакомые и приняли за разобранные части посудомойки. Представьте: не пользоваться рабочей машиной 5 лет и регулярно проклинать горы посуды просто потому, что до конца не разобрались с вопросом. © Ms.Hmm / Pikabu
- Снимала комнату у бабушки. С виду божий одуванчик, а на деле не давала принимать ванну, не разрешала доводить чайник до кипения, потому что от пара может отвалиться кафель на стенах. Ела мою еду, мол, там же чуть-чуть осталось, супа на тарелочку, жалко, что ли. А я пришла на обед, рассчитывая на этот суп. А как-то пришел ее сынок, зашел в мою комнату и давай расспрашивать: кто такая, откуда, что читаешь, «О, а это у тебя белье сушится?». Еле выдержала месяц. © Гульнар Касым
- Я однажды проснулась, открываю глаза, а передо мной на стульчике бабулька сидит, у которой я квартиру снимала. От ужаса чуть сердце не остановилось. А она сказала, что звонила в дверь, я не открывала, ну она зашла и стала ждать, когда я проснусь, глядя на меня спящую. © Gerel16232060 / Twitter
- Сдаю квартиру компании музыкантов: 3 парня и 2 девушки. Вспоминая свои скитания по съемным квартирам, пытаюсь быть идеальной хозяйкой: не прихожу, цену не поднимаю, вещи свои не храню. Лишь бы не съехали мои хорошие. Это моя месть соседке, которая 4 года каждое утро включала на весь дом одну и ту же песню. © Подслушано / Ideer
- Как-то снимал квартиру. Должно было насторожить, что бабушка отказалась подписать договор (я, мол, тебе и так верю), но уж очень нужно было жилье. Она посетовала, что ремонт старый, но если я что-то подлатаю, то она будет не против. Жить я там собирался долго, решил, что потихоньку сделаю ремонт. А месяц на второй начались проверки: она могла прийти в любое время, открыв дверь своим ключом. Сидите, говорит, на моих стульях, расшатываете их, дверка у шкафа плохо стала закрываться, ремонт медленно делаете, как я в сентябре сюда въеду? Проговорилась, в общем. План у бабули был такой: пустить квартирантов, чтобы сделали ей ремонт, и потом все — спасибо, ищите другое жилье. Молча съехал к друзьям, оставив начатый ремонт с ободранными стенами. © Буч Ок
- Съехал от родителей на съемную квартиру. Стал замечать, что вещи «перемещаются» по квартире, продукты исчезают из холодильника. Купил йогурт, а он пропал, даже упаковки нет. Книга лежит в туалете, а я не привык устраивать библиотеку в таких местах, ну и прочее по мелочи. Иду к хозяйке, спрашиваю, мол, не ходит ли кто. А она на меня смотрит как на дурака. Думал, я с ума схожу. Тут мама попросила к тете в другой город съездить, я хозяйку предупредил, что меня не будет. Но вдруг поездка срывается в последний момент. Захожу в квартиру, а там на моей кровати спит мужик, а хозяйка веселая рядом сидит и мою колбасу уплетает. © Slavestnyi / Pikabu
- Въезжая в квартиру, устроили уборку. Много интересного обнаружили. В комнате, где была детская, под диваном нашли кучу песка, собачьей шерсти, фантики от конфет. Ладно еще фантики: дети часто заныкивают следы преступлений. Но песка и пыли было столько, что меня чуть не вывернуло от кашля. А когда я отодвинула стиральную машину... Единственная мысль была такая: «Хоть бы не использованные прокладки». И люди жили в этом 4 года. © Рыжесть / ADME
- Когда я была мелкая, так вышло, что мы приехали в город за пару дней до 1 сентября. Мама оставила меня у тетки, а сама сбилась с ног, пытаясь снять для нас жилье. Уже отчаявшись, она купила пирожок с чаем, села перекусить и дух перевести. Смотрит, а на другой стороне дороги бабуля сгорбленная тянется за веткой рябины, ягоды собирает. Ну мама дорогу перешла, наклонила ей ветку. Пока та ягоды рвала, разговорились. Оказалось, бабуля приехала в центр, чтобы объявление дать в газету о сдаче комнаты. Прожили мы в той комнате 2 года. И дешево было, и уютно. Верю, что за добрые поступки порой награда выдается незамедлительно. © Kinash*** / Pikabu
- Моя подруга в студенческие годы снимала жилье еще с 2 девочками. В один прекрасный день их затопили, она пошла разбираться к «вредителям», и парень, живущий в этой квартире с родителями, сказал, что сделает ремонт сам. Он месяц со своими друзьями ходил к ним в квартиру почти каждый день (якобы осматривать фронт работ), потом пили чай, общались. А в итоге оказалось, что подруга ему понравилась и он просто придумал такой способ познакомиться, затопив их. Уже 20 лет вместе. © Подслушано / Ideer
- Мы снимали квартиру лет 20 назад. С разрешения хозяев постелили ковролин в гостиной и спальне, починили все шкафы, на кухне положили новый пол, еще и стены везде покрасили. Муж просто работал подрядчиком и почти все материалы достал по себестоимости. Нам прямо очень нравилась эта квартира, да и арендодатель — душка. Переехали мы только потому, что купили дом. И лишь когда мы съехали, он начал сдавать квартиру дороже — благодаря нашему ремонту. © Karen Blood / Quora
- Как-то снимала квартиру с подругой. Прихожу с работы, а та жалуется: «Задавила 2 огромных тараканов размером с палец». Насекомых она боится, я подумала, что преувеличивает. Всю ночь мне казалось, что по мне кто-то бегает. «Самовнушение», — думала я, подруга ведь так красочно все описывала... Как бы не так, утром увидела на стене жирного мадагаскарика. А чуть позже пришли соседи сверху: они их разводят, оказывается. В пылу ссоры они разбили несколько террариумов. Попросили вернуть, если увидим. Упс... © Подслушано / Ideer
- Мы ездили на свадьбу моей лучшей подруги в соседний город (я была подружкой невесты). Она арендовала нам квартиру в невероятно красивом и уютном районе прямо у парка, а на заднем дворе дома росла яблоня. Так вот, хозяева разрешили нам собрать столько яблок, сколько мы хотим, а пожилые супруги, жившие по соседству, вручили мешок апельсинов и гранатов и рассказали, где находится лучшая аптека в городе. © SGT_Chowdown / Reddit
- Квартиру снимаем почти 4 года. Нас с нынешним арендодателем познакомил предыдущий. Он живет в другой области, и мы его ни разу не видели. Он не приезжает, не меняет правила аренды, даже снизил плату, чтобы нам было попроще. Если случалась какая-то проблема с квартирой, он сам звонил куда нужно. Он искренне интересуется нашими делами, не против домашних животных и разрешает делать с квартирой почти все, что нам угодно. И это взаимно: мы поддерживаем жилье в хорошем состоянии, вносим улучшения, дружим с соседями и отправляем хозяину фотоотчеты, чтобы сохранить к себе хорошее отношение. © unknown author / Reddit
- Хозяева, у которых мы снимаем дом, живут напротив. Как-то раз у нас туалет сломался. Мы им об этом сказали уже вечером, около 19:00, а сантехник мог приехать только на следующий день. Так они сразу же дали нам ключ от своего дома и сказали, чтобы мы заходили, когда захотим, и пользовались их ванной, пока не починят нашу. © aj0y / Reddit
Расскажите и вы парочку случаев, связанных со съемным жильем.
AdMe/Народное творчество/15 историй о том, что снять или сдать квартиру — это лотерея: никогда не знаешь, выигрышный твой билетик или нет
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