15 рукодельниц поделились своими неудачами. А что, со всеми бывает

Рукоделие — то самое занятие, которое может полностью поглотить человека. Связать носки в подарок мужу или сшить платье себе любимой — что может быть увлекательнее? А мелкие неудачи — это лишь дополнительный стимул для начинающего творца.

Пользователи сети поделились снимками своих провалов в рукоделии, а мы в ADME в очередной раз порадовались тому, что в мире так много целеустремленных и способных на самоиронию людей.

«Пытаюсь сшить шорты: попытка № 1 и попытка № 2»

«Хотела связать плотные носки. Но схема была рассчитана не на такую толстую пряжу»

Шляпа на заказ

«Плохая новость: я не знала, что европейские выкройки не предусматривают припуски на швы. Хорошая новость: у Тиберия теперь есть шляпа, сшитая на заказ».

«Изначально я хотела связать юбку. Кажется, в качестве пончо эта вещь смотрится куда лучше»

«Решила связать крючком героя из „Вселенной Стивена“. Получилось жутковато»

«Одна из последних неудач: поняла, что рисунок перевернут, только когда закончила шить платье»

Эксперимент с новой тканью

«Впервые шила из стеганого трикотажа. Вырез получился слишком широким, крой — бесформенным. Этот свитер должен был стать подарком на День святого Валентина, а в итоге я хожу в нем дома».

Неудача в вязании превратилась в успех в шитье

«Вышивала такой глаз, а получился такой»

«Попыталась вышить глаза на воротничке и не подумала о том, как они будут выглядеть, когда я надену рубашку. Надо было повернуть рисунок на 90 °. Сейчас это больше похоже на лисью морду».

«Ой, я будто бы из 1830-х годов! Это платье не совсем то, что я хотела»

Носок-гигант

«Теперь я обладательница самого большого носка в мире. Это должен был быть обычный мужской носок. Не вышло».

Первая попытка сухого валяния провалилась

«Закончила топ. Но его невозможно носить, потому что я каким-то образом растянула его сзади»

«Связала берет, в котором я похожа на сердитый гриб из Mario»

Когда слишком поздно понимаешь, что смайлики в нижнем ряду выглядят не так, как должны были