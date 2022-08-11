15 рукодельниц поделились своими неудачами. А что, со всеми бывает
Рукоделие — то самое занятие, которое может полностью поглотить человека. Связать носки в подарок мужу или сшить платье себе любимой — что может быть увлекательнее? А мелкие неудачи — это лишь дополнительный стимул для начинающего творца.
Пользователи сети поделились снимками своих провалов в рукоделии, а мы в ADME в очередной раз порадовались тому, что в мире так много целеустремленных и способных на самоиронию людей.
«Пытаюсь сшить шорты: попытка № 1 и попытка № 2»
«Хотела связать плотные носки. Но схема была рассчитана не на такую толстую пряжу»
Шляпа на заказ
«Плохая новость: я не знала, что европейские выкройки не предусматривают припуски на швы. Хорошая новость: у Тиберия теперь есть шляпа, сшитая на заказ».
«Изначально я хотела связать юбку. Кажется, в качестве пончо эта вещь смотрится куда лучше»
«Решила связать крючком героя из „Вселенной Стивена“. Получилось жутковато»
«Одна из последних неудач: поняла, что рисунок перевернут, только когда закончила шить платье»
Эксперимент с новой тканью
«Впервые шила из стеганого трикотажа. Вырез получился слишком широким, крой — бесформенным. Этот свитер должен был стать подарком на День святого Валентина, а в итоге я хожу в нем дома».
Неудача в вязании превратилась в успех в шитье
«Вышивала такой глаз, а получился такой»
«Попыталась вышить глаза на воротничке и не подумала о том, как они будут выглядеть, когда я надену рубашку. Надо было повернуть рисунок на 90 °. Сейчас это больше похоже на лисью морду».
«Ой, я будто бы из 1830-х годов! Это платье не совсем то, что я хотела»
Носок-гигант
«Теперь я обладательница самого большого носка в мире. Это должен был быть обычный мужской носок. Не вышло».
Первая попытка сухого валяния провалилась
«Закончила топ. Но его невозможно носить, потому что я каким-то образом растянула его сзади»
«Связала берет, в котором я похожа на сердитый гриб из Mario»
Когда слишком поздно понимаешь, что смайлики в нижнем ряду выглядят не так, как должны были
А у вас случались откровенные провалы в рукоделии?