15+ вдохновенных лентяев, которые любого научат, как жить особо не напрягаясь
Многим из нас порой хочется ничего не делать и валяться на диване. Но кое-кто так виртуозно овладел искусством лениться, что явно может стать претендентом на звание «Креативщик года». Недаром же шутят про людей, которые придумали лифт из-за того, что им было лень подниматься по лестнице. Вот и героям нашей статьи тоже не откажешь в изобретательности, а девушка из бонуса и вовсе привыкла работать лежа.
1. «Подружка подвесила маленький стол, чтобы лишний раз не подниматься с постели»
2. «Кто-нибудь пробовал «ленивые тосты»? Просто теплый хлеб и сыр с ветчиной. Вкуснотища!
3. «А мне еще казалось, что ленивее меня среди родственников уже не найти»
4. «Не хотелось идти за елкой и убирать музыкальные инструменты. И вот что вышло»
5. «Сделал колечки из лука, а чистой посуды под них не было. Пришлось есть с палочки»
6. «Я теперь вообще не стану мыть волосы»
«Сухой шампунь „Кокос и экзотические фрукты“. Несмываемый кондиционер для волос с маслом жожоба и морскими водорослями».
7. «Мой отец встречает Новый год»
8. Когда было лень мыть тарелки
- Повезло, что дома есть пластиковые вилки. © Puzzled_Bike6410 / Reddit
- Не стесняйтесь. Я вообще иногда ем с бумажных полотенец. © KneadedByCats / Reddit
9. И еще один лайфхак для тех, у кого закончилась чистая посуда
10. Только студенты умеют так лениться
11. И так сойдет
12. «И зачем мне теперь кровать?»
13. «Уже 5 дней бреюсь именно так. Станок пришел в негодность, а за новым идти не хочу»
14. Неохота чинить кофемолку
15. «Ленюсь готовить много мелких печений, если знаю, что их буду есть только я»
16. «Дочка попросила построить крепость. А я поленилась»
17. «Готовила чуррос, а кондитерский мешок пришел в негодность. Ну и ладно»
18. «Я не хотел долго делать костюм для мероприятия»
Бонус: под видом лентяя может скрываться усердный работник
- Мне для работы нужен только ноутбук. Целыми днями клацаю по клавиатуре. Приехала в гости свекровь. Смотрит, а я просто лежу и втыкаю в экран. Ох, какой скандал она устроила мне, лентяйке, и победно удалилась. А мы ржем, потому что она теперь всем рассказывает, как ее сыночке не повезло с женой. © Unknown author/ Pikabu
Кстати, лениться умеют только люди, но и братья наши меньшие. Эти пушистые бездельники частенько дают фору своим хозяевам. Они умудряются так вдохновенно бить баклуши, что руки сами тянутся к фотоаппарату, чтобы заснять это безобразие.