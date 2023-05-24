15+ вдохновенных лентяев, которые любого научат, как жить особо не напрягаясь

Многим из нас порой хочется ничего не делать и валяться на диване. Но кое-кто так виртуозно овладел искусством лениться, что явно может стать претендентом на звание «Креативщик года». Недаром же шутят про людей, которые придумали лифт из-за того, что им было лень подниматься по лестнице. Вот и героям нашей статьи тоже не откажешь в изобретательности, а девушка из бонуса и вовсе привыкла работать лежа.

1. «Подружка подвесила маленький стол, чтобы лишний раз не подниматься с постели»

2. «Кто-нибудь пробовал «ленивые тосты»? Просто теплый хлеб и сыр с ветчиной. Вкуснотища!

3. «А мне еще казалось, что ленивее меня среди родственников уже не найти»

4. «Не хотелось идти за елкой и убирать музыкальные инструменты. И вот что вышло»

5. «Сделал колечки из лука, а чистой посуды под них не было. Пришлось есть с палочки»

6. «Я теперь вообще не стану мыть волосы»

«Сухой шампунь „Кокос и экзотические фрукты“. Несмываемый кондиционер для волос с маслом жожоба и морскими водорослями».

7. «Мой отец встречает Новый год»

8. Когда было лень мыть тарелки

9. И еще один лайфхак для тех, у кого закончилась чистая посуда

10. Только студенты умеют так лениться

11. И так сойдет

12. «И зачем мне теперь кровать?»

13. «Уже 5 дней бреюсь именно так. Станок пришел в негодность, а за новым идти не хочу»

14. Неохота чинить кофемолку

15. «Ленюсь готовить много мелких печений, если знаю, что их буду есть только я»

16. «Дочка попросила построить крепость. А я поленилась»

17. «Готовила чуррос, а кондитерский мешок пришел в негодность. Ну и ладно»

18. «Я не хотел долго делать костюм для мероприятия»

Бонус: под видом лентяя может скрываться усердный работник

Мне для работы нужен только ноутбук. Целыми днями клацаю по клавиатуре. Приехала в гости свекровь. Смотрит, а я просто лежу и втыкаю в экран. Ох, какой скандал она устроила мне, лентяйке, и победно удалилась. А мы ржем, потому что она теперь всем рассказывает, как ее сыночке не повезло с женой. © Unknown author/ Pikabu