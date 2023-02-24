16 человек, которые просто пошли на рынок, а попали словно в музей редкостей

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Люди стали чаще заказывать товары по интернету, но иногда стоит и пройтись по рынкам, ведь там можно обнаружить действительно занятные вещи. Пользователи из этой подборки выложили фотографии диковинок, которые сняли на рынках по всему миру.

«Наткнулся на огромную гору шафрана на рынке»

«Все, что вы видите, сделано из шоколада»

«Нашел вчера на барахолке коробку с промышленными красителями»

«На местной барахолке продаются светофоры»

«Я купил рубашку на блошином рынке и на бирке обнаружил рецепт»

«Французская выпечка:

1 ч. л. сухих дрожжей;

1 стакан муки;

2 ч. л. соли;

4 ч. л. сливочного масла;

1/4 стакана сахара;

2 стакана молока».

«На местном рынке в Великобритании продается молоко верблюда»

«В гончарном магазине продаются кружки с надписью „Без глютена“»

«Без глютена».

«Эти метлы на одном из рынков острова Фиджи знатно подняли мне настроение»

«Увидел на местном рынке таких вот уточек»

Вы только посмотрите на эти ботиночки. © thepetoctopus / Reddit

«Увидел такую стену из ламп на базаре в Турции»

«А вот такие лампы продаются на блошином рынке»

«Нашел этот шедевр ручной работы рядом с плавучим рынком в Таиланде. А как проработаны детали, просто потрясающе!»

«Как же я ее люблю! Нашла на барахолке за € 3»

Ну ничего себе! Чуть не купила в интернете в 100 раз дороже! Просто ждала снижения цены. © 6740booth / Reddit

«Никак не пойму, что это за штуковина! Нашел на рынке в Азии»

Это высушенная орхидея дендробиум. В Китае ее используют для фитотерапии. © Yanrogue / Reddit

«Вот так в Канаде продают грелки»