16 человек рассказали, с какими уникальными особенностями организма они живут и в ус не дуют
Мы настолько привыкли в собственному телу и его ощущениям, что даже не задумываемся о том, что другие люди живут и чувствуют мир совсем по-другому. К примеру, кто-то не видит цвета, которые видите вы, другой же слышит звуки в полнейшей для вас тишине. Но даже такие люди порой не знают, что они исключительны. Может быть, и у вас есть отличительная способность, которой вы не придаете значения.
- У меня аллергия на все виды мяса, птицы и 99 % морепродуктов. Проявляется как пищевое отравление — мне становится плохо. Мама рассказывала, что, когда меня начинали прикармливать мясным пюре, я его выплевывал. Сейчас врачи хвалят мое здоровье. У меня нет проблем с содержанием витаминов и прочих полезных веществ. Видимо, мой организм как-то перестроился. Единственное, в детстве был очень болезненным ребенком — постоянно простывал. Сейчас мне 34, занимаюсь спортом. Мне кажется, у меня обычное туловище обычного человека. © CrocTheKiller / Pikabu
- У меня относительно безобидный дефект под названием «афантазия»: я не могу представлять образы в своей голове. Могу подумать о предмете, но не увидеть. Когда я сплю, я знаю, что происходит во сне и что я должен увидеть, но перед глазами пустота. © temuulen10 / Reddit
- Когда я моргаю, кончик моего носа дергается. Люди заставляют меня моргать перед зеркалом, чтобы я сама это увидела. Но я все равно не вижу — я ведь моргаю. Все, кроме меня, считают это забавным. © Amy Chai / Quora
- У меня аллергия на воду. Это еще называют «аквагенная крапивница». Не на всю воду, а только на ту, которая попадает снаружи на кожу и какое-то время находится на ней. Пить могу без проблем. Но при долгом контакте с водой на шее, груди, плечах и лице появляются красные пятна, которые зудят. Через 30–40 минут на суше это проходит. Но, например, лежать в ванне я не могу, только душ. И даже при быстром приеме душа образуются пятна и зуд. Когда лицо сильно потеет при интенсивной нагрузке, то это срабатывает даже от собственного пота. В целом дискомфорта почти нет, привык. © Storm136 / Pikabu
- Я никогда не чувствую голода. Могу весь день ничего не есть и не проголодаться. У меня бывают боли в животе, если я долго не ем, но мой мозг не связывает это с едой. А когда мне больно, я еще меньше хочу впихивать в себя еду. Но обычно я стараюсь регулярно питаться просто для того, чтобы жить. © Karma Hinton / Quora
- У моей дочери аносмия, то есть она не различает запахи. У нее только одна лобная пазуха — врачи говорят, что это вариант нормы. Живет почти без проблем, прекрасно готовит, любит специи. © Габриела Рыбченко
- У меня синдром визуального снега. Это значит, что я вижу мир сквозь мерцающие точки. © condensemilks / Reddit
- Все мои органы находятся на противоположной стороне. Это называется «транспозиция органов». На меня это никак не влияет, просто прикольная перестановка. © Mbakes65 / Reddit
- С самого рождения у меня отсутствует обоняние. Не знаю и даже не представляю, как что-либо пахнет: еда, цветы, спирт и бензин — вообще ничего. А вкус всего имеет только основные критерии: сладкий, горький, кислый, соленый, острый и так далее. Добавок, ароматизаторов, пряностей не чувствую и не знаю, как это вообще передается. Любое варенье, к примеру, просто сладкая субстанция. Чай ничем не отличается от обычной воды. © MikeSaund / Pikabu
- Считаю забавным и милым одну особенность своего организма. Когда выхожу на улицу и смотрю на солнышко, то в первую секунду обязательно чихну. Ученые не смогли найти нормального объяснения этому. © e***_c*** / Twitter
- У меня аллергия на чужой пот, иначе я это назвать не могу. Когда я вижу потеющего человека, испарину на его лице или теле, у меня начинают очень сильно слезиться глаза, краснеют. Все началось с урока физкультуры в школе, когда увидела одноклассника с мокрым от пота лицом. Такая особенность сильно жить не мешает, но даже близкие люди принимают это за заскок. Поэтому не могу себе позволить посещать спортзал, где вероятность увидеть мокрое лицо гораздо выше. © Подслушано / Ideer
- В детстве у меня была сильнейшая аллергия на рыбу. Сейчас же, с возрастом, переросла, видимо, остался только один симптом. Практически сразу после употребления рыбы у меня подпухают губы, и отек держится целый вечер. Вот так я свой главный страх пережила и превратила в небольшой плюс. © Подслушано / Ideer
- Я амбидекстр от природы. Я могу одинаково хорошо пользоваться и правой, и левой рукой. Например, я часто меняю руку, которой пишу, в зависимости от того, как я сижу. © tormaen / Reddit
- У меня синдром гиперчувствительности нервной системы: мой мозг не фильтрует все сигналы, приходящие извне, а принимает все и сразу. Можно сказать, что я вижу, слышу и чувствую все одновременно. Очень тяжело на чем-то сосредоточиться. Например, мне мешает спать стук собственного сердца, шум крови в ушах. Я слышу, как скрипят мои суставы во время дыхания. Я все время вижу свои ресницы, брови, нос, губы, подбородок и щеки. Не умею от них абстрагироваться, чтобы их не замечать. Мне очень трудно увидеть объект целиком, если он состоит из более мелких деталей — я буду видеть их по отдельности. Я не ем многие виды продуктов, так как их вкус мне непонятен. Особенно те, у которых вкус многокомпонентный. Ну, допустим, курица в сливочном соусе. © ortega87 / Pikabu
- У меня «кошачий нос»: есть два углубления на нем, из-за которых он похож на кошачий. © Mozarickster / Twitter
- Итак, размер моего левого глаза — 32 мм. В то время как средний размер глаз должен быть 21–27 мм. Офтальмолог сказал, что с ним все в порядке. © sumtinfunny / Reddit
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