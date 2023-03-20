16 человек рассказали, с какими уникальными особенностями организма они живут и в ус не дуют

Мы настолько привыкли в собственному телу и его ощущениям, что даже не задумываемся о том, что другие люди живут и чувствуют мир совсем по-другому. К примеру, кто-то не видит цвета, которые видите вы, другой же слышит звуки в полнейшей для вас тишине. Но даже такие люди порой не знают, что они исключительны. Может быть, и у вас есть отличительная способность, которой вы не придаете значения.