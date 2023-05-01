16 случаев, когда поход к парикмахеру вышел из-под контроля

Вряд ли есть на свете человек, которому хотя бы раз в жизни не делали жуткую прическу. Когда такое происходит, люди часто теряют уверенность в себе. Кто-то после окрашивания получал не тот оттенок, который хотел, или волосы теряли свой блеск. А чей-то парикмахер решил отстричь чуть больше, чем хотелось бы. В любом случае расстраиваться сильно не стоит, ведь говорят, что между хорошей и плохой стрижкой разница примерно пара недель.

«Полюбуйтесь на работу местного „мастера-стилиста“»

«Так я выгляжу до и через пару дней после стрижки»

«Мой парикмахер просто отстриг все мои волосы. А раньше они были такими густыми».

«Просила сделать балаяж, а получила мелирование, как в начале 2000-х»

«Мой стилист уверяет, что слои так и должны быть пострижены»

«Мне просто нужно было немного подровнять, но вот как это поняла мой парикмахер»

«Отстригла волосы, потому что не могла за ними ухаживать. Теперь мне кажется, что похожа на парня»

«Просила сделать боб ниже подбородка, но парикмахер явно увлекся»

«Нарвался на ужасного парикмахера. Думал, что он покрывает мои волосы лаком, а оказалось, это был вовсе не лак, а краска»

«Покрасила волосы прямо перед выпускным. Как же ужасно они выглядят»

«Раньше у меня были длинные волосы, но теперь я едва сдерживаю слезы»

«Пошел постричься и даже показал фото стрижки, которую хочу. Я сейчас заплачу»

«В баре ко мне подошла парикмахер и стала уверять, что сделает пикси лучше, чем у меня сейчас. И я пошла к ней на стрижку. Ее творение справа»

«Заплатила $ 700, а стилист не переставала уверять, что получилось точно как на фото слева»

«Заплатил за эту стрижку $ 35»

«Мало того что неровно подстригли волосы, мне еще и одежду покрасили вместе с волосами»

«Вот так меня подстригли, покрасили и отпустили домой».