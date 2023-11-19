16 попутчиков, после встречи с которыми только пешком ходить
Общественный транспорт — всегда лотерея. И выиграть там почти невозможно. Ведь ты просто надеешься добраться до пункта назначения, но справа кто-то громко выясняет отношения по телефону, слева шаурму из ларька развернули, а тут еще шумная женщина требует то самое место у окна. Что и говорить, незабываемо.
- Швеция. Поезд Гетеборг — Стокгольм. Еду на экзамен в институт и готовлюсь по дороге. Рядом садится молодая девушка и начинает звонить по мобильнику. Сначала подруге рассказала все о своих отношениях с парнем, переезде на новую квартиру, о купленной мебели. Потом настала очередь бабушки, с которой давно не разговаривала. Все тети-дяди, крестины и помолвки были перечислены, а также озвучено содержимое холодильника. Конечно, заниматься под таким потоком информации я не могла и спустя полтора часа, после очередного звонка, сказала ей: «Я думаю, что теперь знаю о вас и вашей семье все». После этого девушка сидела тихо. © Oksana Malinin-Laihonen
- Сыну 4 года. С билетами не повезло — пришлось ехать в плацкартном. У моего ребенка книжки, раскраски, играем в слова, рифмы — делаем все, чтобы никому не мешать. В соседнем купе едут 2 мамаши с детьми примерно того же возраста. Игрушек у детей не видела. Мамаши заняты собой. Дети их по вагону носятся, бесятся, в ответ на замечания просто молчат и глаза стеклянные делают. Когда они уже взбесили половину вагона и получили замечания от проводника, мамаши ничего умнее не придумали, как подойти ко мне и сказать ребятне: «Вот, сидите тут, с мальчиком играйте». И мне: «Вы же за ними присмотрите?» — «С чего бы?! Конечно нет». — «Ну а что, вам сложно?» — «Сложно». © crazyEmpress / Pikabu
- Захожу в автобус, пытаясь распутать наушники. Напротив сидит девушка с горящими глазами, смотрит на меня и на мои наушники. В шутку предлагаю распутать, если так интересно. Девушка выхватывает их из моих рук, выбегает в открытую дверь и скрывается на горизонте. © Подслушано / VK
- Во время полета рядом со мной сидела пожилая пара. Мужчина сильно устал, и его жена настояла, чтобы он положил голову на мое сиденье, а ноги — на ее колени. Это было довольно необычно, а я почувствовал себя некомфортно. Когда я попытался встать или перекусить, ничего не получилось. В конце концов я просто смирился и провел оставшееся время полета за чтением. Это было очень странно. © Meghna Patel / Quora
Иногда во время поездки в транспорте с людьми случаются такие истории, что их потом еще внукам пересказывают: «16 попутчиков, встречу с которыми люди запомнят на всю жизнь».
- Ехал в поезде и слушал музыку в наушниках. А вот парень рядом транслировал треки прямо через динамик мобильного. Хотел сделать ему замечание, но наша попутчица успела первой и попросила его выключить звук. Парень подчинился. Не прошло и 5 секунд, как та же дама хлопнула меня по плечу и сказала: «И вы тоже, молодой человек». Я удивился, но посмотрел вниз и понял, что наушники не полностью подключены к разъему и моя музыка тоже гремит. Извинился, исправил подключение и сделал еще тише. © verbal_diarrhea_guy / Reddit
- В автобусе ехали с женщиной, которая все 6 часов долбила на смартфоне игрушку с громкой музыкой. В ответ на просьбу убрать звук мадам сообщила, что так неинтересно, не будет того азарта. Я предложила ей взять у водителя наушники, на что она выдала: «У меня от вкладышей болят уши. Вот если бы ваш мальчик отдал мне свои...» Конечно, я специально покупала сыну дорогие «уши» со всеми наворотами, чтобы чужой наглой тете было комфортнее!
Некоторые люди в транспорте будто специально делают все, чтобы остальным было что вспомнить: «15 попутчиков, которые умеют добавить перчинку в скучное путешествие».
- Как-то с женой в Таиланде ехали в автобусе с острова в столицу. Дорога неблизкая, часов 7 езды. Места в билетах не указаны. Заняли места в середине салона и благополучно доехали до первой промежуточной остановки. Там вышли ненадолго, вещи остались на креслах. Возвращаемся — на наших местах парочка, наша ручная кладь — на их местах, в конце салона. На все вопросы — морды кирпичом. Ну да ладно, сели на их кресла, автобус вполне себе комфортабельный. И все бы ничего, но там после них остались бутылки, мятые пакетики из-под снеков и прочий мусор. Собираю все, отношу владельцам, дескать, вы забыли. Возвращаюсь на место, а они притаскивают мне все обратно! Тут я уже закипел. Отнес опять им, вывалил из пакета прямо на колени. Побурчали что-то, но угомонились. © i8086 / Pikabu
- Летели с будущей женой в Таиланд из Санкт-Петербурга. Время в полете что-то около 11 часов. Зная, что перелет будет скучным до безобразия, я взял с собой старую боевую PSP с игрой. Летим уже часов 6, наверное, я играю, будущая жена спит. Кто-то трогает за плечо. Снимаю наушники, поворачиваюсь — женщина из соседнего ряда:
— Вы не могли бы прекратить играть?
— Слышно и в наушниках? Я сделаю потише.
— Нет, у ребенка разрядился планшет, он сидит без дела, и ему скучно.
— Вы серьезно? Ему скучно — пусть всем будет скучно?
— Вам что, сложно?
Иронически улыбнулся, помахал пацану лет 7 рядом с ней, воткнул наушники и продолжил играть. Очень странная просьба. Ну вот вообще не понял, какой реакции она ожидала. © Eugen*** / Pikabu
- Я возвращалась из Флоренции. Мужчина, сидевший рядом, решил перекусить вяленой говядиной. Он достал огромный мешок и начал жевать кусок за куском, запах расползался по всему салону. Несмотря на протесты окружающих, он продолжал есть, пока стюардесса не попросила его убрать еду до приземления. Она была вежлива, но тверда, и мужчина неохотно спрятал оставшуюся часть продуктов. © Sylvie Aimée / Quora
- Ехал в командировку в купе. За месяц до поездки купил билет на нижнее место. Захожу в вагон, проводница мне чуть ли не с порога сообщает, что оно занято. «А на каком основании?» — «Ну там девушка. Может, договоритесь?» Захожу — место не то что занято, а застелено уже. Сидит девочка с наивно-глупой улыбкой, мол, может, уступите. Ага, сейчас, бегу и спотыкаюсь! Покупал нижнее, значит, и поеду на нижнем. Тяжелый вздох с закатыванием глаз, демонстративно и очень медленно переселилась наверх. Ни о чем не жалею, совсем не джентльмен. © KocmukF / Pikabu
- Уступила место в автобусе бабушке. Она сама не села, зовет внучка. Появляется долговязый парниша с подростковыми усишками и садится на мое место. Я в шоке, поднимаю его, заставляю сесть бабулю. В итоге она сидит, а ее великовозрастный внучек взял да и пристроился у нее на коленочках. Дурдом. © Подслушано / VK
«Эта отвратительная нога в самолете прямо рядом с моей дочерью».
- Мне пришлось ехать в поезде рядом с мадам, которая набила целую сумку кроссвордами, фастфудом, крекерами и рулонами туалетной бумаги. Она так боялась, что ее багаж украдут, что засунула его под свое сиденье. В результате на протяжении семи часов ее ноги занимали мое пространство для ног. © Lightmareman / Reddit
- Как-то раз я попал в максимально странную ситуацию: в переполненном автобусе женщина лет 30, одетая как сотрудница офиса, села мне на колени. За всю поездку я так и не нашел, что ей сказать. В итоге она просто встала и вышла на своей остановке. © Unknown author / Reddit
- Собралась на Новый год к родителям в деревню. Решила ехать автобусом, заранее купила онлайн-билет. Специально выбрала место сразу за водителем, поскольку там с моим не самым маленьким ростом удобнее, к тому же я на первых месяцах беременности и не хочу, чтобы меня трясло и укачивало. Автобус прибыл, захожу, а на моем месте сидит юная леди: в ушах наушники, морда кирпичом. Я попросила ее снять наушники, и состоялся такой диалог:
— Девушка, это мое место. У вас в билете какое?
— Здесь все сидят как хотят.
— Другие пусть и сидят, но это место мое. Уступите, пожалуйста.
— У меня нет на билете номера.
— Покажите, пожалуйста, билет. Не может такого быть.
— Я не буду ничего показывать.
Надела наушники и отвернулась. Я обратилась за помощью к водителю, но тот тоже не смог ей противостоять. А затем пришла контролер, выслушала меня, растормошила девушку и спросила, какое у нее место. И надо же, оказывается, она его прекрасно знает — место номер 17. Куда она и отправилась со вздохом, цоканьем и недовольством. © mannab / Pikabu
- Ехали как-то с мамой в поезде. Приходим, а на нашем нижнем месте сидит беременная дама. Ну сидит и сидит. Едем. Наступает ночь, и я понимаю, что уходить она даже не планирует, говорит: «Ты нормальная? Хочешь, чтобы я лезла наверх?!» Мама моя, добрячка, конечно, собралась уступать, видя, что я уперлась. Я чуть ли не силой маму удержала на ее месте. Беременная полезла наверх и сидела злобно сопела до конца поездки. А для того, чтобы этого не произошло, нужно было всего лишь вежливо попросить. © Подслушано / VK
- Был случай в поезде. У меня боковое нижнее место, верхнее свободно. Ночью просыпаюсь от того, что меня кто-то трясет за плечо. Вижу женщину интеллигентного вида. Она мне говорит: «Вы можете перелечь на верхнюю полку? А то я в узкой юбке, и мне туда не залезть». Я промычала, что нет, не могу, и опять заснула. А женщина всю ночь просидела на моей полке у меня в ногах, из-за чего я спала скрючившись. Утром она вышла. © Вероника / ADME
- В маршрутке рядом сидела девушка. Обычная такая. Звонит по телефону: «Привет. Слушай, одолжи мне денег. Нет? Да чтоб ты!» И всевозможные ругательства на пару минут. Сбрасывает. Тут же звонит второй раз и спокойно так: «Привет! Звонила сейчас Х, денег просила. Представляешь, не дал! Пришлось его немного поругать». © Подслушано / Ideer
- Сидел я однажды прямо перед двумя детишками в самолете. Бесятся, отец решил успокоить сына и дал ему гармонь. В набитый битком самолет! Семилетнему ребенку! Я сидел и потел от этой какофонии. А тут и вторая мелкая начала подпевать. Но ровно через 5 минут стюардесса вдруг отобрала эту гармонь. © Подслушано / Ideer
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AdMe/Народное творчество/16 попутчиков, после встречи с которыми только пешком ходить
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