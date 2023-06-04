17 человек, которые хотели сделать работу хорошо, но не учли одну маленькую деталь
Некоторые люди подходят к выполнению своей задачи, будь то оформление рабочего пространства, дизайн интерьера или добавление функций товарам, творчески. Но увлекшись своей идеей, они порой забывают о небольших, но важных деталях. Из-за этого все их труды, к сожалению, идут насмарку и вызывают в лучшем случае недоумение.
«У нас на работе всегда лежит набор предметов женской гигиены. И все бы ничего, но он в мужском туалете»
«Плюшевая игрушка, которая украшает офис моего дантиста»
«Стикеры из магазина мне отправили на крошечном поддоне»
Ребята в ресторане выбрали классный шрифт для вывески, жаль они позабыли сменить слова, которые были на образце
«Ручка на двери нашего педиатра сделана таким образом, чтобы дети не смогли до нее дотянуться и убежать»
- С точки зрения ребенка — это наверное сущий ужас. © Nice_Improvement2536 / Reddit
Классное предложение в супермаркете
«Наши соседи решили обновить пешеходную дорожку. Жаль только они выбрали очень скользкие плитки»
Отличный дизайн скамейки, вот только в сидение не сделали отверстия для слива дождевой воды
Некоторые люди, к сожалению, даже на стараются сделать свою работу хорошо. И на свет появляются разнообразные «шедевры».
Питьевые фонтанчики в аэропорту разместили на разной высоте
На носочках для новорожденных добавили резиновые пупырышки
- А в чем смысл? Ведь ребенок даже не умеет еще ходить. © Peakatlife / Reddit
Слегка озадачивающая праздничная экспозиция на местном рынке
- Так они же прямо говорят, что путь к его сердцу лежит через желудок. © Supremetacoleader / Reddit
«Все не могла понять, что ж я тампоны не того размера из пачки беру. Наконец до меня дошло. Оказывается, все 3 размера представлены в трех разных цветах»
У этих замечательных балконов есть только один минус. На них просто невозможно попасть из квартиры
«В мою рубашку вшита специальная салфетка для протирания очков»
- Казалось бы, все учли тут. Но моя жена предупреждает: никогда не протирайте очки тканью, которую стирали с кондиционером для белья или аналогичными средствами. © ambivertsftw / Reddit
«Наша модная индукционная плита не должна отключаться, если на нее попадает вода. Но есть один нюанс. Маленькая сенсорная панель вырубает весь агрегат даже из-за малюсенькой капельки»
«Все эти детали нам отправили в четырех разных пакетах»
Cкамейка из нержавеющей стали на пляже. На улице меж тем 31 °C
Функциональность вещей обычно важнее их внешнего вида. Но некоторые люди подходят к созданию дизайна с такой креативностью, что на другие моменты мы просто не обращаем внимания.
Фото на превью facemymusic / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые хотели сделать работу хорошо, но не учли одну маленькую деталь
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