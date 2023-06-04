17 человек, которые хотели сделать работу хорошо, но не учли одну маленькую деталь

Некоторые люди подходят к выполнению своей задачи, будь то оформление рабочего пространства, дизайн интерьера или добавление функций товарам, творчески. Но увлекшись своей идеей, они порой забывают о небольших, но важных деталях. Из-за этого все их труды, к сожалению, идут насмарку и вызывают в лучшем случае недоумение.

«У нас на работе всегда лежит набор предметов женской гигиены. И все бы ничего, но он в мужском туалете»

«Плюшевая игрушка, которая украшает офис моего дантиста»

«Стикеры из магазина мне отправили на крошечном поддоне»

Ребята в ресторане выбрали классный шрифт для вывески, жаль они позабыли сменить слова, которые были на образце

«Ручка на двери нашего педиатра сделана таким образом, чтобы дети не смогли до нее дотянуться и убежать»

С точки зрения ребенка — это наверное сущий ужас. © Nice_Improvement2536 / Reddit

Классное предложение в супермаркете

«Наши соседи решили обновить пешеходную дорожку. Жаль только они выбрали очень скользкие плитки»

Отличный дизайн скамейки, вот только в сидение не сделали отверстия для слива дождевой воды

Некоторые люди, к сожалению, даже на стараются сделать свою работу хорошо. И на свет появляются разнообразные «шедевры».

Питьевые фонтанчики в аэропорту разместили на разной высоте

На носочках для новорожденных добавили резиновые пупырышки

А в чем смысл? Ведь ребенок даже не умеет еще ходить. © Peakatlife / Reddit

Слегка озадачивающая праздничная экспозиция на местном рынке

Так они же прямо говорят, что путь к его сердцу лежит через желудок. © Supremetacoleader / Reddit

«Все не могла понять, что ж я тампоны не того размера из пачки беру. Наконец до меня дошло. Оказывается, все 3 размера представлены в трех разных цветах»

У этих замечательных балконов есть только один минус. На них просто невозможно попасть из квартиры

«В мою рубашку вшита специальная салфетка для протирания очков»

Казалось бы, все учли тут. Но моя жена предупреждает: никогда не протирайте очки тканью, которую стирали с кондиционером для белья или аналогичными средствами. © ambivertsftw / Reddit

«Наша модная индукционная плита не должна отключаться, если на нее попадает вода. Но есть один нюанс. Маленькая сенсорная панель вырубает весь агрегат даже из-за малюсенькой капельки»

«Все эти детали нам отправили в четырех разных пакетах»

Cкамейка из нержавеющей стали на пляже. На улице меж тем 31 °C