17 человек, у которых смекалка работает четче, чем швейцарские часы
Фантазия и острый ум некоторых людей буквально не знают границ. Однако такие способности в себе может развить каждый: немного терпения и практики, и смекалка превращается в действенный инструмент для решения больших и маленьких житейских проблем.
1. Лайфхак для тех, кто с трудом встает на работу
- Я с трудом просыпаюсь по утрам. Не одну работу так потеряла, но придумала крутой лайфхак. Перед сном обязательно почти полностью разряжаю телефон, а зарядку оставляю в туалете. Поэтому, когда просыпаюсь и вижу низкий процент заряда, встаю, иду в туалет, ставлю телефон на зарядку, сразу делаю дела, принимаю душ. Вуаля, готова к рабочему дню! © Подслушано / Ideer
2. «У меня сломались очки, но я сумел их в два счета починить, просто вставив в отверстия по кусочку скрепки»
3. Что делать, если ты оказался в незнакомом кафе с рюкзаком? Просто перекинь его через ногу
4. «Вот так мой тесть устранил проблему с протечкой крыши»
5. «Мой коллега сделал магнитную метлу, чтобы убирать металл с нашей парковки»
«Сделал он это после того, как другая коллега наехала на валявшийся на земле гвоздь. Должен сказать, что работает эта штука уж очень хорошо».
6. Когда ломается водонагреватель, но у вас есть эта штука из аквариума с рыбками
7. «У друга в нужный момент не было веб-камеры, поэтому он привязал свой телефон к лампе за монитором при помощи USB-кабеля»
8. Взбивалка для яиц сломалась, но это не помеха, когда хочешь французский тост
9. Если вы вот так перевернете бокалы, то сможете упаковать их плотнее и сэкономите примерно треть места в шкафу
- Друг, да ты просто гений! © Awkward-Painting-591 / Reddit
10. Для тех, кто любит с утра погорячее
- Однажды я оставил свои носки на батарее на ночь и с тех пор стал так делать ежедневно. Почему? Потому что так приятно надевать по утрам теплые носочки! © LovesA*****AndSoAmI / Reddit
11. Ловите лайфхак, как высушить ершик для унитаза
- Главное, ночью случайно не сесть на него. © chefkc / Reddit
12. Чтобы провода от электроники не путались в ящике, замените полку в шкафу обычным подвесным органайзером для обуви
13. «Я потерял крышку от задней части джойстика, но заменил ее обычной резинкой для волос»
14. «Я обрезал кусочек ластика по форме стеклоподъемника, чтобы моя собака перестала вечно нажимать на кнопку и нечаянно опускать стекло»
15. «Кран в ванной сломан, но помыться мне очень уж хотелось»
16. Альтернативный вариант спасения пончиков от муравьев
17. Что делать, когда поблизости нет сменных носков
- Работала супервайзером в ресторане, была опытным матерым спецом. Много всяких чудачеств видела среди новичков, да и сама в свое время жгла как могла. Но один случай запомнился особенно хорошо: работал у нас мальчик пару недель — стажер, и пришел он на работу в белых носках. Дресс-код: носки должны быть либо черные, либо темно-синие. Так этот парнишка додумался снять носки и обмотать свои ноги черными салфетками. Спалился в середине смены, когда салфетка наконец съехала. Смеялись с менеджером до слез. Однако смекалка у него запредельная. © Подслушано / Ideer
Фото на превью moultano / Reddit
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