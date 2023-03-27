17 человек, которые решили создать шедевр дизайна, а нам теперь очень хочется это развидеть

Дизайнер — это профессия, которой учатся несколько лет. Но, кажется, некоторые об этом забывают или просто хотят тоже немного себя попробовать в дизайне. Люди из этой подборки показали, что вышло в результате таких экспериментов.

«Эти зеркала в ванной превращают бритье в игру тетрис»

«Крайнюю левую картину мне „помог“ повесить муж»

Кажется, мужчине из телевизора тоже больно на это смотреть. © elitecloser / Reddit

«Берегите лодыжки! Эта вот дорожка с зацементированными речными камнями ведет к дому моего отца»

«У нас на работе в одной из кабинок туалета есть такая огромная щель, что через нее видно все, даже если дверь закрыта»

«Вот так повесили картину в комнате, которую я снимал»

«Вы не подумайте, это окно продолжается и в соседней комнате»

Вы уж как-нибудь протиснитесь

«Моя бабушка купила квартиру 5 лет назад, а я только что это заметил»

А, так вот где работал мой бывший прораб. Сочувствую. © JamesWjRose / Reddit

«Если нужно включить кондиционер, придется распахнуть дверцы шкафа»

«В одном из ресторанов умудрились сделать раковину из дерева»

«В нашем городе посадили деревья прямо посередине тротуара, и теперь их приходится обходить по траве»

«Увидел такое дерево в ресторане»

«Привет, я дерево по имени Трейси».

Ну а что, с таким деревом во дворе ни один вор не заберется. © ScarTheGoth / Reddit

«Ручка настолько тяжелая, что сковорода сразу же заваливается набок»

«Скамья из нержавеющей стали на пляже. Сегодня температура 31 °С»

«Кувшин с полой ручкой, которую невозможно вымыть»

«Честное слово, ненавижу его»

«Моя жена выбрала „картины“ для нашей гостиной»