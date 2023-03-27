17 человек, которые решили создать шедевр дизайна, а нам теперь очень хочется это развидеть
Дизайнер — это профессия, которой учатся несколько лет. Но, кажется, некоторые об этом забывают или просто хотят тоже немного себя попробовать в дизайне. Люди из этой подборки показали, что вышло в результате таких экспериментов.
«Эти зеркала в ванной превращают бритье в игру тетрис»
«Крайнюю левую картину мне „помог“ повесить муж»
- Кажется, мужчине из телевизора тоже больно на это смотреть. © elitecloser / Reddit
«Берегите лодыжки! Эта вот дорожка с зацементированными речными камнями ведет к дому моего отца»
«У нас на работе в одной из кабинок туалета есть такая огромная щель, что через нее видно все, даже если дверь закрыта»
«Вот так повесили картину в комнате, которую я снимал»
«Вы не подумайте, это окно продолжается и в соседней комнате»
Вы уж как-нибудь протиснитесь
«Моя бабушка купила квартиру 5 лет назад, а я только что это заметил»
- А, так вот где работал мой бывший прораб. Сочувствую. © JamesWjRose / Reddit
«Если нужно включить кондиционер, придется распахнуть дверцы шкафа»
«В одном из ресторанов умудрились сделать раковину из дерева»
«В нашем городе посадили деревья прямо посередине тротуара, и теперь их приходится обходить по траве»
«Увидел такое дерево в ресторане»
«Привет, я дерево по имени Трейси».
- Ну а что, с таким деревом во дворе ни один вор не заберется. © ScarTheGoth / Reddit
«Ручка настолько тяжелая, что сковорода сразу же заваливается набок»
«Скамья из нержавеющей стали на пляже. Сегодня температура 31 °С»
«Кувшин с полой ручкой, которую невозможно вымыть»
«Честное слово, ненавижу его»
«Моя жена выбрала „картины“ для нашей гостиной»
- Ладно картины, посмотрите на свой диван, мне больно! © MrJoePike / Reddit
А в этих статьях вы найдете еще больше фотографий о горе-дизайнерах, которые хотели блеснуть фантазией, но только опозорились:
- 20+ провалов дизайнеров, которые хотели как лучше, но что-то пошло не так
- 20+ дизайнеров, которые хотели создать что-то действительно выдающееся, но не срослось
- 18 дизайнеров, которым надо давать молоко за вредность. Их вредность
- 17 дизайнеров, которых нужно было уволить еще вчера
- 17 горе-дизайнеров, которые чихать хотели на красоту с удобством
Фото на превью Werewolf_Top / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые решили создать шедевр дизайна, а нам теперь очень хочется это развидеть
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