17 человек, у которых год начался с везения

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Нам нередко хочется разделить счастье с окружающими. В этой подборке люди поделились случаями, когда им внезапно улыбнулась удача, а год ведь только начался. Кому-то доставили 8 связок бананов вместо 8 плодов, а у кого-то в семье случилось долгожданное пополнение.

«Жена просила пока никому не говорить, но я не могу не поделиться... Я скоро стану папой!»

«Беременна».

«Нашел в комиссионном магазине электрическую гитару 1960 года почти за бесценок»

«У отца получился такой вот снимок Луны через телескоп»

«Я заказал 8 бананов, а мне положили 8 связок, при этом плату взяли лишь за 1 банан»

«В пятницу, 13-го, взяла из приюта своего первого котенка. Думаю, мне очень повезло»

«Я попросил добавить больше салата в бургер, и они наполнили коробку до самых краев»

«Нашел 4 нераспечатанные упаковки с карточками Pokémon 1999 года»

«Заказала косметический набор, и мне выставили счет почти в 6 раз ниже оригинальной цены»

«После 5 выкидышей и бесконечной душевной боли у нас с женой наконец родился наш лучик света»

«Я нашел золотой зуб под кроватью в арендованной квартире»

«Впервые увидел белку-альбиноса»

«Вот это мне повезло!»

«Купила старую книгу „Машина времени“ и обнаружила между страницами 2 банкноты и записку»

«Встретил за границей парня с точно такой же татуировкой, как у меня»

«Впервые путешествовал, и мне посчастливилось увидеть в Исландии северное сияние»

«Только посмотрите, какой рис мне принес доставщик еды!»

«Курьер по ошибке принес все это мне. Кто же тот невезучий, которому достался мой заказ?»

Бонус: и вот что получил тот самый невезучий