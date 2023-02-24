17 человек, у которых год начался с везения
Нам нередко хочется разделить счастье с окружающими. В этой подборке люди поделились случаями, когда им внезапно улыбнулась удача, а год ведь только начался. Кому-то доставили 8 связок бананов вместо 8 плодов, а у кого-то в семье случилось долгожданное пополнение.
«Жена просила пока никому не говорить, но я не могу не поделиться... Я скоро стану папой!»
«Беременна».
«Нашел в комиссионном магазине электрическую гитару 1960 года почти за бесценок»
«У отца получился такой вот снимок Луны через телескоп»
«Я заказал 8 бананов, а мне положили 8 связок, при этом плату взяли лишь за 1 банан»
«В пятницу, 13-го, взяла из приюта своего первого котенка. Думаю, мне очень повезло»
«Я попросил добавить больше салата в бургер, и они наполнили коробку до самых краев»
«Нашел 4 нераспечатанные упаковки с карточками Pokémon 1999 года»
«Заказала косметический набор, и мне выставили счет почти в 6 раз ниже оригинальной цены»
«После 5 выкидышей и бесконечной душевной боли у нас с женой наконец родился наш лучик света»
«Я нашел золотой зуб под кроватью в арендованной квартире»
«Впервые увидел белку-альбиноса»
«Вот это мне повезло!»
«Купила старую книгу „Машина времени“ и обнаружила между страницами 2 банкноты и записку»
«Встретил за границей парня с точно такой же татуировкой, как у меня»
«Впервые путешествовал, и мне посчастливилось увидеть в Исландии северное сияние»
«Только посмотрите, какой рис мне принес доставщик еды!»
«Курьер по ошибке принес все это мне. Кто же тот невезучий, которому достался мой заказ?»
Бонус: и вот что получил тот самый невезучий
«Я заказал 3 бутерброда с курицей, картофель фри, луковые кольца, картофельные дольки, а получил вот этот сэндвич».
Фото на превью scuttlepuff / Reddit, umpurple / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 человек, у которых год начался с везения
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