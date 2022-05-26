17 доказательств того, что у брутальных мужчин на самом деле нежное и заботливое сердце

Наверняка чуть ли не в каждом суровом мужчине сидит чувствительная и ласковая личность. Некоторые проявляют ее редко и молча в виде заботы — цветов, завтрака в постель или заплетенной косички дочери. Другие же готовы поделиться своими чувствами с другими и рассказать, что их женщина для них — свет их жизни.

А вот так герои подборки ADME продемонстрировали свое бережное отношение к другим.

«У меня вьющиеся волосы, из-за этого я чувствую себя неуверенно и обычно выпрямляю их каждый день. Сегодня нашла записку, которую оставил мне мой парень, и заплакала от счастья»

«Я люблю твои вьющиеся волосы».

«Коса, сделанная мной»

«Кажется, меня пытаются заместить»

«Это было несколько лет назад, но все еще озаряет мою жизнь каждый день»

«Дорогой папа, ты каждый день делаешь меня самым счастливым ребенком на свете. С любовью, Лили».

«Моя попытка сделать торт в виде радужного единорога на 4-й день рождения малышки»

«Моя жена — постоянный источник тепла в моей жизни»

«Сегодня у моей жены день рождения, и вот ее завтрак в постель»

«Моя жена была занята сыном, поэтому я решил помочь разгрузить продукты и обнаружил вот это»

«Тест на беременность».

«Муж долгое время не хотел заводить собаку, а теперь они стали лучшими друзьями!»

«Я и моя девушка на выпускном вечере. Она — моя самая большая мотивация и иногда единственное, что заставляет меня двигаться вперед»

«Мой муж пришел домой с этим. Сегодня не день моего рождения и не годовщина нашей свадьбы. Это, наверное, 5-й раз за 23 года, когда он так поступает»

«Мой муж, который „не любит кошек“ и „не хочет домашних животных“»

«Я потеряла свой крючок, поэтому мой парень пошел на улицу, нашел палку, час шлифовал и придавал ей форму, и теперь это моя самая ценная вещь»

«Муж наслаждается качелями на горе»

«Мой парень и моя собака дремлют вместе»

«Муж, который никогда в жизни не пек, испек мне этот торт-тако с нуля!»

«Я пытаюсь удержаться от слез. Я — будущий папа в первый раз»