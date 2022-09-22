17 жизненных историй, которые покажутся ой какими знакомыми тем, у кого есть дети

Как говорится, дети — это цветы жизни. Но не стоит забывать, что с появлением ребенка на родителей возлагается огромная ответственность и появляются новые обязанности. У многих к любви прибавляется еще и дикое желание выспаться.

Мы в ADME пробежались по просторам сети в поисках историй от людей, которые познали всю прелесть отцовства и материнства.

Решил спросить детей, у кого какая любимая цифра и почему. Ну тут началось... У старшей дочери магическая цифра 7, у средней — 5 (оценка в школе). У сына просто 3. Спросили они и у нас. Сказали, что 9. На резонный вопрос: «Почему?» — мы с женой хором: «Да потому, что вы в 9 вечера спать ложитесь». © Lobastik / Pikabu

Приходил к нам в гости соседский ребенок, а так как приближались летние каникулы, я спросила его: «Саш, а куда вы с родителями поедете отдыхать летом?» На что получила ответ без доли сомнения в голосе: «Родители сказали, что сами на море поедут, чтобы разведать: если море будет теплое, то и нас с братом возьмут потом». А я не знала, то ли смеяться над наивностью мальчика, то ли оценить хитрость родителей. © Подслушано / Ideer

Иногда так залипнешь за очередным мытьем посуды, а впереди еще стирка, глажка и другие бытовые прелести. «Что-то достало это все, сил нет никаких», — думаешь ты, домывая еще одну тарелку. Как-то тоскливо становится, и ничего не хочется. И тут ты слышишь, как в соседней комнате после работы муж с сыном начали играть в догонялки: топают, смеются, кричат! Слушаешь это все, улыбаешься как дурная, и внезапно озаряет: «Да зашибись ведь все, чего это я! Пошла присоединяться к игре, а то непорядок — такая движуха и без меня!» © nyura.nyurovna / Pikabu

Я обнаружила, что взрослые говорят: «Ты поймешь, когда станешь старше», потому что им неудобно ответить или они просто не хотят. Я уже древняя, но образованная бабушка с большим опытом, воспитавшая целую кучу детей и их друзей. Знаете, что вы поймете, когда станете старше? Что взрослых не существует. © NannyOggCat / Reddit

Это то, что заставляет просыпаться в 7 утра в выходные, выходить из дома, несмотря на погоду или болезнь. Ради чего я холодным воскресным утром бреду по пустому городу, и это не приносит мне удовольствия. Секции сына. Вечно смотреть на уставших родителей. И как только тебе покажется, что ты приспособился, начинаешь слышать страшное: «Пап, мне в школе на карате предлагают записаться. Хочу пойти, ну и еще в бассейн по субботам». © limita / Pikabu

Мои 4-летний сын и 3-летняя дочь проснулись раньше меня. Они закрыли дверь моей спальни, чтобы звук был потише. «Звук чего?» — спросите вы. О, так это они тащили стол через всю комнату, поставили на него стул, чтобы добраться до верхней полки, где мы храним конфеты. Я тихонько заглянул к ним и увидел, как они делят добычу под столом. © Unknown author / Reddit

После рождения ребенка мы с женой вскакивали посреди ночи от малейшего шевеления в детской кроватке. Но вскоре стали меньше загоняться и лететь сломя голову, потому что он «зевнул». Недавно за завтраком жена говорит: «Я после последнего кормления вообще ничего не слышала — так крепко спала. Он не кричал?» Говорю, что вставал всего один раз, но не помню во сколько. И тут она спалилась: «4:35 было». Потом на секунду задумалась, улыбнулась и добавляет: «Да что-то так удобно легла и вставать неохота было, поэтому ждала, пока ты первый встанешь».

У меня двое детей, 5 лет и 3 года. Когда их нет рядом, я люблю смотреть куда-то вдаль, готовясь к их неизбежному возвращению. © uniquetweets2 / Reddit

У меня ребенок просыпался в 5:30 и не спал до 9 утра, поэтому я выходила в 8:30 в парк на прогулку. Так хотелось спать, но боялась уснуть, так как все время думала, что ребенка украдут. © Аргеева Светлана

Когда я отдаю ребенка, то понимаю, что весь мир принадлежит мне: могу посмотреть фильм, сходить к друзьям, да все, что только захочу, сделать. Но потом вспоминаю, что нужно подготовиться к возвращению малой и, пока есть возможность, заняться уборкой. В итоге чувствую себя измотанной, смотрю телевизор и засыпаю. Вскоре просыпаюсь и забираю дочь, потому что уже чертовски сильно соскучилась по ней, обнимаю и жду, пока она снова ушатает весь дом. © pickle_lady / Reddit

Быть мамой — это когда в 6 утра сквозь сон тебе «выковыривают» глаза маленьким пальчиком. © Eve MashehuBest

Жена придумала нереальный лайфхак для родителей. Сын слишком много стал залипать в планшете, поэтому у нас появилось новое правило, согласно которому за каждую минуту чтения книги он получает одну минуту планшетного времени. Теперь он читает 2–3 часа в день и сам для себя обнаружил, что любит читать! © ericbahn / Twitter

У приятельницы двое детей, и она все надеялась, что после какого-то определенного возраста «станет легче». Ну и спросила у своей мамы: «Когда же наконец станет легче?» Ответ получила просто гениальный: «После 30!» © Dmytro / ADME

Детишки — мастера портить планы. Дочери 5 лет, прилетаем впервые в другой город ненадолго, столько надо обойти и посмотреть интересного. Утром следующего дня у дочки ангина, температура 40. Сидим в квартире 3 дня. Потом сыну 6 лет, и мы впервые летим в еще один новый для нас город с грандиозными планами: экскурсии и напоследок аквапарк. Но никуда мы не пошли, потому что сын свалился с бронхитом, опять сидим и лечимся. © Подслушано / Ideer

Когда мои дети были маленькими, они постоянно пытались «задушить» меня в объятиях, показывая, насколько сильно любят меня. Сейчас же они обнимают меня не в полную силу, совсем немножко. Ох, как же я мечтаю, чтобы они повторили ту детскую традицию. © Подслушано / Ideer

Моя старшая дочь счастливо проскочила возраст «почемучек» в 4–5 лет, а вот сын ставит меня в тупик своими вопросами. И ладно бы спрашивал, почему трава зеленая или небо синее. Но у него все круче: «Мама, а почему я хочу гулять? Я сейчас хочу гулять». И все вопросы в том же духе. © Марина / ADME

В молодости, когда мои дети только росли, у меня вечно был цейтнот. И очень напрягали ежедневные звонки папы, мол, как дела и прочее. Сейчас мне 65 лет, и каждый день жду звонка хоть от одного из четверых детей. Сама не звоню, так как помню себя в их возрасте. © Подслушано / Ideer