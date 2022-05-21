17 мужчин, которые умеют на все смотреть с юмором
Мы постоянно твердим, что в любой ситуации можно и нужно сохранять оптимизм, а еще — не забывать обращаться к чувству юмора. Герои этой статьи точно знают, что это действенный совет, ведь в их повседневности есть место и шуткам, и сарказму, и умению с высоко поднятой головой смотреть на проблемы.
Мы в ADME знаем, что юмор способен скрасить любой день, а щепотка находчивости и даже иронии смогут поднять настроение и себе, и другим.
«Впервые за 5 лет отодвинули нашу гигантскую кровать. Угадайте, на какой половине спала жена»
«Заказал 8 рубашек размера XL, вместо этого получил 8 штук размера 8XL»
«И это после всех тостов, которые я для них сделал?! Я отдал им лучшие годы своей жизни»
«Хозяин, мы так рады, что ты дома! Наши лежанки, которые ты купил вчера, кажется, испортились»
«Папе сделали операцию на глазах, и моя мама спросила, куда он хочет пойти пообедать после этого. И вот мы в месте, где дают такие шляпы...»
«„Учу моего мальчика кататься на скейте“ — с такими словами я отправил это фото маме. Она не знала, что я придерживаю его за руку за кадром»
«Почему я все время уговариваю себя, что нет, не стоит это пробовать...»
Весь в папу
«Жена подарила мне „шарфик“. На секундочку: это чек для всего одной покупки»
«Я начал снимать жену каждый раз, когда она предлагает сфотографировать людей, которые делают селфи»
«Готовлю нам с ребенком. Несложно догадаться, какой из них мой»
Кофта с надписью «Моей дочери нужна мачеха»
«Жена выглядела настолько стройной через сутки после родов, что я сказал, что скорее я выгляжу как тот, кто только что родил»
«Мне сказали, что я не могу улыбаться на фото для водительских прав. Что ж...»
«В нашем доме состязание: приклей глазки на самые неожиданные предметы. Не могу дождаться следующего месяца...»
Он решил сделать так, как рекомендует знак
«Первый визит сына к стоматологу, и он выглядит так, будто готов выпустить свой первый альбом»
А расскажите ваши истории, когда мужчины использовали весь свой юмор и оптимизм даже в самых необычных ситуациях.
AdMe/Народное творчество/17 мужчин, которые умеют на все смотреть с юмором
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