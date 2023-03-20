17 случайных встреч со знаменитостями, о которых люди еще и своим внукам рассказывать будут
Немногие могут выдержать испытание славой и остаться добрыми и искренними людьми. Но перед вами истории о знаменитостях, которые не «зазвездились». И за это мы любим их еще больше.
- Друг тренировался в том же спортзале, что и Хью Джекман. Время от времени они обменивались парой слов, но однажды Хью каким-то образом понял, что мой друг пытается побить личный рекорд. Он подошел к нему и помог, а потом поздравил с успехом и дал пять. © Groundbreaking_War52 / Reddit
- Ко мне в такси села женщина, очень привлекательная. Ее голос показался мне знакомым, и я спросил: «Я вас недавно подвозил? Или, может быть, вы знаменитость?» Она застенчиво ответила: «Может быть, и то и другое!» Я в задумчивости поехал дальше и только через пару кварталов понял, что моей пассажиркой была Сьюзан Сарандон (Джейн из «Иствикских ведьм». — Прим. ADME). Она была тактична и скромна, а об актерских мастер-классах рассказывала так, будто она официантка, а не суперзвезда. © William Mersey / Quora
- Робин Уильямс. Я случайно встретил его на улице, это было странно и сюрреалистично. У меня был рюкзак со значком «Куда приводят мечты», и он сделал мне комплимент. Дал автограф, поболтал пару секунд, а затем улыбнулся и растворился в толпе. © MagnusApollo / Reddit
- 4 года назад я гулял с дочкой в Лондоне и встретил Брендана Фрейзера. Он остановился поболтать, спросил наши имена, и мы минут 10 обсуждали «Джорджа из джунглей». Такой хороший парень! © Oldham_athletic / Reddit
- В прошлом году я пошел на благотворительный вечер с Долли Партон (кантри-певица. — Прим. ADME). Она самый милый и простодушный человек на свете. Ей дали телесуфлера, но она в основном игнорировала его и говорила своими словами. Рассказывала о взрослении, о том, как ее отцу было стыдно, что он не умел читать. Она на 100 % настоящая и искренняя. © JefferyTheQuaxly / Reddit
- Работал в такси. Ночь, подсаживается пассажир. А времена были лихие. Мужик был одет в дешевые джинсы и футболку, в руках держал спортивную сумку. Выглядел угрожающе. Я попытался его разговорить, чтобы расположить к себе, и понял, что он не преступник: речь грамотная. Чувствую, где-то я его уже видел. А он и говорит, мол, да, я снимаюсь в кино. И называет мой любимый фильм. Я был в шоке. Я вез Уиллема Дефо, сыгравшего главную роль в одном из моих любимых фильмов! © William Mersey / Quora
- Дело было в маленьком сонном пляжном городке. Когда приезжал кто-то новенький, все это обязательно замечали. И вот приехал мужчина с семьей. Мы поболтали несколько минут, пока он ждал своих детей, обсудили серфинг и плохие дороги. Мой собеседник был невысок, но красив. И только в конце нашего разговора у меня в голове щелкнуло: «Да это же Робин Уильямс!» А он только хитро улыбнулся и сказал: «Пока». © tossme68 / Reddit
- Подруга недавно встретила Педро Паскаля. Она была слишком застенчива, чтобы попросить актера о селфи, к тому же не хотела его беспокоить: дело было в музее. Но все остальные посетители не стеснялись просить о фото, и он всем говорил «да». Теперь подруга жалеет об упущенной возможности. © DuggenHeim / Reddit
- Муж работал в службе доставки пиццы. Однажды вечером он поехал к Джону Гудману (известен по фильму «Большой Лебовски». — Прим. ADME). Тот дал хорошие чаевые. Когда муж попытался завести машину, он понял, что аккумулятор разряжен. Гудман выглянул из окна, а затем сразу же вышел, чтобы узнать, не нужна ли какая-то помощь, и в итоге принес зарядку из своей машины. © Cyd Shrieves / Quora
- Бригаду моего знакомого наняли спилить несколько старых деревьев: те могли упасть и повредить забор. Приехали, хозяйка дома им все объяснила. Они срубили огромный дуб, и тот эффектно приземлился между другими деревьями. Вдруг на улицу выбегает Пол Рад (актер, исполнивший роль Человека-муравья. — Прим. ADME) со своими детьми и кричит: «Это было круто!» Мой знакомый сказал: «Да не проблема, чувак». Пол тогда пообщался со всеми рабочими. © Elegant_Housing_For / Reddit
- Наш школьный оркестр был приглашен на фестиваль. Чтобы собрать денег на поездку, мы с подругой ходили по домам и продавали шоколадные батончики. Позвонили в одну квартиру, нам открыл мужчина с очень длинной бородой, и у его друга была такая же. Услышав, что мы музыканты, они сказали: «Круто, мы тоже». У нас осталось немного батончиков, они все купили и сказали приносить еще, мол, ребята, мы хотим увидеть вас по телевизору. И дали сверху $ 100. Спустя 3 года бородачи, скупившие все конфеты у нашего оркестра, выпустили свой самый успешный альбом «Eliminator». ZZ Top (культовая группа 80-х. — Прим. ADME) сделали все возможное, чтобы помочь нам попасть на музыкальный фестиваль. Они славные! © Rachel Fefer / Quora
- Мой друг владел музыкальным магазином в 1990-х, и Киану Ривз постоянно приезжал туда на скейтборде. Друг говорит, что Киану был воплощением доброты. © SeveralPrinciple5 / Reddit
- Я была на нескольких фанатских встречах с Дэнни Де Вито. Получила огромное удовольствие! Он открыто говорил с аудиторией, без спеси. Он по-прежнему помнит свой текст из «Бэтмена» и может перевоплотиться в Пингвина. Было весело. © Former-Agent-9139 / Reddit
- Я столкнулся с Педро Паскалем в кафе. В то время он играл Оберина Мартелла в «Игре престолов». Другие посетители его не узнали, впрочем он и не был так известен, как сейчас. Я никогда не забуду, каким невероятно милым он был! Педро сказал, что ему было очень приятно познакомиться со мной, хотя обычно такие слова говорят поклонники актерам. К слову, рядом с ним сидел Михил Хёйсман, игравший Даарио. И он не был таким же любезным. © jellonoob / Reddit
- Буквально вчера видела один сюжет в новостях. Молодой человек пришел в ювелирный магазин, чтобы купить обручальное кольцо для своей невесты. В тот же магазин зашел Шакил О’Нил. Он тихо передал сотруднику свою кредитную карту и сказал: «Я оплачу». Это хороший поступок. © Melanie M. Stewart / Quora
- Мы забываем, что знаменитости тоже живут обычной жизнью. Мне вспоминается эта история. Женщина-таксист везла мужчину средних лет. По радио заиграл хит — песня Билли Джоэла (обладатель 6 статуэток «Грэмми». — Прим. ADME) «Piano Man», и она переключила радиостанцию. Пассажир спросил: «Вам не нравится?» Та стала и в хвост и в гриву песочить певца. Прибыв на место, таксистка повернулась взять плату и поняла, что в ее машине сидит не кто иной, как сам Билли Джоэл. Он только рассмеялся и даже дал ей чаевые. Настоящий джентльмен. © Gerard Keane / Quora
- Я жила в районе Южной Каролины, где постоянно снимают разные фильмы. Работала в ресторане, куда часто приходили поесть звезды. Насмотрелась на многих знаменитостей, но больше всего мне запомнилась Деми Мур. После съемок кинокомпания решила устроить вечеринку в нашем ресторане. У нас работал молодой человек, который очень хотел посмотреть на Деми. Парень сказал мне: «Можешь ее попросить помахать мне рукой?» Но вместо того, чтобы просто помахать, Деми подошла и обняла его. Он был на седьмом небе. © Julie Grimes / Quora
Также у нас есть подборка о людях, которые нос к носу столкнулись со знаменитостями и до сих пор не могут прийти в себя.
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