18 человек, которые получили вместо подарка плевок в душу

Люди по-разному подходят к выбору подарков: кто-то покупает их за полгода перед тем, как подарить, а кто-то в последний момент бежит в ближайший супермаркет и хватает с полок первую попавшуюся вещь. Но некоторые дарители из этой подборки пошли дальше и додумались презентовать свои старые вещи или использованную косметику. А в качестве бонуса мы нашли историю о подарке, который стал причиной и слез, и смеха.