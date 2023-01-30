18 человек, которые получили вместо подарка плевок в душу
Люди по-разному подходят к выбору подарков: кто-то покупает их за полгода перед тем, как подарить, а кто-то в последний момент бежит в ближайший супермаркет и хватает с полок первую попавшуюся вещь. Но некоторые дарители из этой подборки пошли дальше и додумались презентовать свои старые вещи или использованную косметику. А в качестве бонуса мы нашли историю о подарке, который стал причиной и слез, и смеха.
- Бабушка подарила папе на день рождения набор для измерения уровня глюкозы в крови. Он даже не диабетик. Она просто искренне думала, что иногда бывает весело просто уколоть палец и проверить уровень глюкозы в крови без всякой причины. © potatoelegend / Reddit
- Муж очень редко дарит мне подарки, в основном на Новый год и день рождения, и я всегда очень жду этих дат. Обычно интересуется, что я хочу. На прошлый Новый год хотела колечко, не очень дорогое, но очень красивое, показывала мужу, так ждала его. Решил мой благоверный поздравить меня пораньше, видимо, не терпелось порадовать. Отдает мне пакетик, и по весу там совсем не кольцо. Открываю, а там шампунь, маска для волос и крем от морщин. Слез сдержать не смогла. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга очень вкусно готовила, но никогда не делилась рецептами. Все у нее было секретное, ничего не рассказывала. На мою свадьбу она мне подарила записную книжку с рецептами, написанными от руки. Меня это так тронуло, я произнесла благодарную речь при всех. Впервые приготовив по рецепту, все выкинула: вкус помоев. И так несколько раз, причем с разными рецептами, хотя я неплохо готовлю, просто без изысков. Выяснилось, что подруга написала нарочно неправильно. Мол, чтобы я сама училась. © Подслушано / Ideer
- Худшим подарком, который мне дарили, был один из тех маленьких наборов с шампунем, гелем для душа и прочим, срок годности которого уже истек 5 лет назад. © suffer—in—silence / Reddit
- Мне подарили сертификат на прыжок с парашютом — человеку, который до ужаса боится высоты выше 3 метров. Причем подарил тот человек, с которым мы ходили на обзорную экскурсию в небоскреб, и он видел, как я на коленках подползаю к окну посмотреть на вид сверху. © Hrustaleva__ / Twitter
- Мне бывший на 8 Марта как-то подарил пластиковый красно-желтый конструктор, который можно было собрать в Железного Человека. Мне было 27, и, хоть мне и нравится Тони Старк, это было очень странно. Я в принципе не увлекалась никогда комиксами и конструкторами. Так и остался валяться в шкафу. © Peyton / ADME
- Тетя подарила мне коробку вкуснейшего печенья. Это было после операции по удалению аппендицита, и она знала, что я не смогу его съесть. © Kenouk / Reddit
- Нам на новоселье подарили пылесос. Все бы ничего, но новоселье было в 2016 году, а этот самый пылесос я покупала маме на день рождения, когда в институте училась, примерно в 2002 году. И если вы думаете, что все это время он стоял неиспользуемым в коробке, то вы ошибаетесь. © 13Babs / Pikabu
- На Рождество бабушка подарила мне ярко-розовый спортивный костюм, который был больше на 3 размера. Хотя размер большого значения не имел — я бы просто ходила в нем дома, но мне тогда было 20 лет. И вот для начала скажите, зачем 20-летней девушке нужен ярко-розовый спортивный костюм? © smallemochick / Reddit
- Есть у меня родственницы, которые очень внимательные и всегда приходят с подарками, так как видимся редко. А потом до меня дошло, откуда такая щедрость: они дарят ненужные им вещи, те, которые выкинуть жалко. К примеру, начатая косметика — если не понравился цвет помады, запах духов, крем не подошел — или ненужные игрушки, б/у книги для ребенка. В принципе, некоторые вещи хорошие, и я благодарна за внимание, но преподносятся они как новые, в упаковочной бумаге и с пафосной речью. © Natallia Minsk / ADME
- Подруга мамы буквально сама себя пригласила на мой день рождения, так как это было в ее любимом ресторане. Она купила мне мыло, на которое у меня аллергия, и ароматическую свечу. Все знают, что я такие свечи ненавижу из-за чрезвычайно чувствительного обоняния. Это был один из моих худших дней рождения, хотя не только из-за этого. Но в дополнение ко всему мне пришлось улыбаться той, которой на меня наплевать и она просто пришла поесть бесплатно. © InkyCreatures / Reddit
- Дело было лет 20 назад, пришла подруга на день рождения. Отругала меня, что я родилась 6-го числа: нужно было после 10-го, когда у всех зарплата. К слову сказать, она не работала. И, та-дам, подарила мне огромную улитку, такие у мамы в огороде капусту едят. Потом как-то дружба сошла на нет. © Оксана Дашкевич
- Бывший парень подарил мне диск своей любимой певицы. Он знал, что она мне не нравится, но таким образом пытался изменить мое отношение к ее музыке. © KnittingTrekkie / Reddit
- Моя свекровь — очень милая женщина, просто ангел во всем. Да, держит дистанцию, никогда не лезет в нашу жизнь, очень тактичная и все такое, но тем не менее мы 24 года знакомы, не чужие люди. Отношения у нас с ней всегда были теплые, но сдержанные. А с подарками у нас по жизни перекос. Год за годом я получаю от нее подарки типа: пакетик соли для ванны, иногда мыло, иногда дешевые бусики. Один раз в жизни — трусы Victoria’s Secret. В общем, что-то такое, несопоставимое. Это совершенно точно не от бедности, они точно обеспечены лучше нас. У свекрови есть младшая дочь. Она намного младше моего мужа и только недавно начала жить самостоятельно. В последнее время я вижу, функция дарения подарков перешла дочери. То есть я готовлю подарок свекрови, свекру, сестре мужа, ее мужу, их ребенку, а в ответ получаю пакетик соли. © Daved / Pikabu
- На работе коллектив большей частью женский. Многие дамы, особенно руководящего состава, считают, что, помимо общего поздравления и подарка от всего коллектива, обязательно нужно дарить подарки друг другу на дни рождения. Хотя их общение за пределы офиса не выходит. По итогу почти у каждой в кабинете куча подаренных бестолковых безделушек, которые женщины уже откровенно не знают, куда деть. Выкинуть нельзя, потому что коллега обидится, если не увидит свой подарок на видном месте. В итоге замкнутый круг: им дарят ненужную ерунду, а они в ответ тоже дарят что-то подобное. Разорвать этот круг может только выход на пенсию или увольнение. Честно признаться друг другу, что пора остановить эту традицию, они не в состоянии. С чего я решил, что подарки эти в 90 % случаев бестолковые? Нам, мужчинам, некоторые из дам периодически в этом признаются. © Superman1990 / Pikabu
- Мой бывший подарил мне на Рождество мой же шарф, который я всегда носила. © KnittingTrekkie / Reddit
- Недавно у меня был день рождения. Когда пришла очередь дарить подарки, лучшая подруга достала огромную подарочную коробку. Открываю, а там коробка поменьше, в ней еще одна — и так до коробочки 5×5 см. Но и тут мое любопытство не угасло, я открываю ее, а там трусы. Я была разочарована — на мое 25-летие мне подарили трусы.
© Подслушано / Ideer
- Мне на 16 лет тетушка подарила книгу «Как выйти замуж», а потом требовала, чтобы я ей пересказала, что там написано, дабы я усвоила изложенное. Надо ли говорить, что я ее даже не открыла. © Наталия Зенкова
Бонус: подарок, который боишься открыть
- Были с мужем и нашими гостями в ювелирном «магазине с историей», где все работы авторские. Смотрели что-нибудь для подруги. Случайно увидела сережки, и не с бриллиантами, но очень хороши! Даже подруга сказала, что они «будто для меня придуманы»: и цвет камней, и стиль. Муж мой нервно похихикал и сказал: «Ты же знаешь, денег нет». Я не капризничала, да и ноябрь, до всех подарков еще далеко. Гости уехали. Прошли все праздники, и на мой день рождения 3 февраля он мне выносит коробочку от этой фирмы. Со мной была дурацкая «романтическая истерика», самая настоящая! Я так боялась ее открыть и разочароваться, решив, что, может, там что-то другое, от этой же фирмы, но попроще и подешевле — денег же нет, да и времени много прошло. Так не хотелось делать «благодарное лицо» и что-то вежливое бормотать! Рыдала взахлеб с хохотом пополам. Зато, когда все-таки открыла, конечно, это был фейерверк счастья и благодарности! Оказывается, чтобы они не «ушли», он туда съездил на следующий же день, и они пролежали у него больше 2 месяцев. © Irina Verkhovsky
А какие подарки дарили вам?
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые получили вместо подарка плевок в душу
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