18 человек, которые просто дали волосам отрасти и будто заново родились

В современном мире люди все чаще выбирают короткие стрижки, потому что это удобно, стильно и уход не занимает много времени. А мы хотим показать вам подборку фотографий пользователей, которые решили кардинально сменить имидж и отрастить длинные волосы. Они выглядят отлично и до и после, но на некоторых фотографиях мы их не узнали.

«Прошло 2 года с тех пор, как я начал отращивать кудри. Наконец-то доволен своими волосами»

Это 2 года роста? Ух ты, выглядит отлично! © kvetcherkit / Reddit

«4 года отращивания после катастрофического обесцвечивания моих волос, затем постепенное устранение повреждений. Так довольна волосами сейчас. Моя цель — достичь длины до бедер»

9 месяцев отращивания волос

«Прошло более 2 с половиной лет с тех пор, как я решил отращивать волосы»

«Мои волосы в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2022 года»

«Год отращивал свои волосы»

«Счастлива, что мои волосы достигли такой длины за последние годы. Я решила отрастить их в 2018 году (фото слева) и до сих пор отращиваю»

«На первом фото мне 17 лет, а на втором — 27»

«Это занимает так много времени, но вот уже 2 года я отращиваю волосы»

«Отращиваю волосы более 2 лет»

«1 год роста волос после короткой стрижки. Я думаю, женщины должны попробовать такой стиль хотя бы раз в жизни. Мне понравилось»

«Мне не разрешали отращивать волосы в детстве, когда я жил с родителями, поэтому я решил сделать это сейчас. Восхищен своими кудрями»

«Я начала отращивать волосы год назад, с момента моей свадьбы»

«Разница между фотографиями — всего год. Всякий раз, когда кто-то спрашивает совет по поводу вьющихся волос, я отвечаю: „Продолжайте отращивать“»

«Я всегда хотела иметь длинные волосы, как у русалки. Сейчас мои волосы почти такой длины, о которой я мечтала еще со средней школы»

«Я не знал, что у меня кудрявые волосы, пока не отрастил их за год и 2 месяца»

2016 и 2022

«Широкая мягкая тканевая резинка — мой лучший друг».

«Отрастил волнистые волосы за 2 года»