18 девушек, которым их пышные формы ничуть не мешают выглядеть на все 100 %

Мода скоротечна и циклична. В нулевые, к примеру, был бум на модельные параметры и худобу, а главным идеалом для девушек всех возрастов была Кейт Мосс. В наше время общество все реже диктует женщине, как ей выглядеть. И, что важнее всего, сами дамы понимают, что не стыдно любить себя такой, какая есть, а фигуру, даже если она не имеет параметров 90—60—90, незачем прятать в бесформенные балахоны.

Несколько смелых девушек выложили в сеть свои фото в красивых нарядах, а мы в ADME спешим показать их вам, чтобы еще раз напомнить: любая фигура прекрасна.

«Сегодня мой парень сделал, кажется, лучшую фотку, которая у меня когда-либо была»

«Мне это платье подарили 2 года назад, и сегодня хватило духу его надеть. Да, чувствовала себя огромной на фоне подруг, но смогла ведь!»

«Наконец готовы наши свадебные фото. Сменила 3 платья за вечер и ни о чем не жалею»

«Не каталась на роликах со школы. Правда, постоянно держалась за стены, но все еще кое-что могу»

«Очень люблю свободные летние платьица»

«Обожаю эти фотографии своей беременности»

«Один из любимых моих образов»

«Надену это платье на рабочее мероприятие»

«Летний, но немного готичный наряд»

«Мое новое любимое летнее платье»

«Несколько недель назад я стала женой!»

«Еще одно лето, еще один ярко-розовый купальник»

«Отлично повеселилась на празднике летнего солнцестояния»

«А я уже готова к осени. Хватит с меня лета»

«Ой, сколько раз я отмазывалась от вечеринки у бассейна с друзьями! А вчера взяла и пошла, вместо того чтобы дома тухнуть»

«Нарядилась и пару растений прикупила»

«Выбралась поужинать»

«Просто воскресное селфи»