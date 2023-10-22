18 человек, которым не мешало бы выпить микстуру от жадности. И побольше, побольше

В детстве считаться жадиной-говядиной было как-то обидно, а во взрослом возрасте многие люди оправдывают свою скупость бережливостью или домовитостью. Вроде бы и неплохо, когда человек умеет считать деньги и не тратить их направо и налево, но нередко такие люди переходят все границы.

Жадных людей, которые считают себя просто бережливыми, пруд пруди. И ладно еще, когда они экономят на себе, но ведь зачастую эта скупость больше всего отражается на близких. Ну а терпеть такое отношение к себе или нет — личное дело каждого.