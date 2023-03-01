18 мам, которые ждали от родственников помощи, а получили только головную боль
После рождения ребенка, а тем более двух, жизнь женщины сильно меняется. Иногда наступают такие минуты отчаяния, что нет сил встать и покормить малыша, не хватает нервов, чтобы спокойно реагировать на детские истерики. В такие моменты невольно начинаешь надеяться на помощь близких, особенно если они ее обещали. Но не всегда эти надежды оправдываются в том виде, в каком хотелось бы молодым мамам. А в конце статьи вас ждет бонус о том, что с детьми, конечно, бывает трудно, но все эти сложности временные.
- Коллега недавно стала бабушкой. И вот жалуется, мол, ей не понравилось, что внука назвали Дмитрий. Говорит: «Я как ни пыталась узнать, в честь кого невестка назвала, она не признается. А мне так это имя не нравится! Я невестке предлагаю другие имена, она менять отказывается. У нас никого в роду так не звали. Вот думаю, может, она загуляла?» Спрашиваю: «С чего вы решили, что она загуляла? Она давала повод так думать?» Коллега пожала плечами и такая говорит: «Нет, просто язык не поворачивается Дмитрием внука называть. Я к нему без имени обращаюсь». © black.osa / Pikabu
- Бабушки и дедушки 5 лет мне пели: «Ты только роди, будем нянчить, сами вырастим». Потом били себя в грудь, что будут забирать внучку к себе в гости, вот только автокресло купить надо. Кресло куплено почти год назад, с тех пор внучку забирали 2 раза: в первый раз через 2 часа начался трезвон: «Она устала, ей пора домой, приезжайте, забирайте», во второй раз было то же самое. Также у них в квартире зачем-то стоит детская кроватка, в которой ребенок ни разу не спал. Вероятно, чтобы всем родственникам и коллегам рассказывать, какие они бабушки и дедушки 80-го уровня, всегда готовы помочь. © #щастьематеринства / VK
- Развелась, содержу детей одна, бывший муж алименты не платит. Собрались мы с детьми в отпуск. Пришла бывшая свекровь, выкладывает на стол $ 66. Вот, говорит, детям в отпуск, на фрукты или игрушки. Я прямо растаяла: надо же, бабушка в свекрови проснулась! Но она тут же пояснила: «Только ты мне расписку напиши, что это в счет алиментов, а то приставы сыночка достают». © IdealName / Pikabu
- Моя мама — бизнес-леди, и я понимала, что она никогда не станет бабушкой, которая сидит с детьми. Но думала, что ей будет приятно проводить вместе праздники, однако моей маме внуки вообще неинтересны. Я поняла это после одного случая. Однажды мне позвонили из детского сада и сказали, что мой 4-летний сын упал и сломал руку. Я помчалась туда, забрала из сада сына и 3-летнюю дочь и с двумя детьми рванула в больницу. Оттуда я позвонила маме и попросила ее прийти и забрать внучку на пару часов. А она ответила: «Ой, мне не до этого. Мы с мужем присматриваем новый дом». Я рыдала от беспомощности. Когда ваша собственная мать не хочет иметь ничего общего со своими внуками, это очень грустно. © Jenny / Quora
- Мужу задерживают зарплату второй месяц, я в декрете второй год — выплат уже нет. Старшей дочке нужны учебники на будущий год, в школе собирают деньги. Сдали. На последние деньги купили полмешка картошки. Пришла свекровь, сказала, что хочет попробовать, отсыпала себе ведро самой крупной и гладкой и умчалась в голубые дали. © Подслушано / Ideer
- Родители мужа живут далеко и видят наших детей всего несколько раз в год. Они классные, но совершенно не считаются с нашими правилами. Люди не понимают, почему мы не кормим детей вкусняшками каждый день, не даем им смотреть телевизор, пока они не выполнят свои обязанности, и рано укладываем их спать. В прошлый понедельник они хотели отвести детей на ночной сеанс «Аватара», и муж разрешил. И всем все равно, что у сына даже уроки не сделаны. Я взяла и уехала к своим родителям — пусть сами разбираются. Вскоре муж заявил, что дома катастрофа: его родители не хотят помогать, дети ничего не делают по дому, а в школе на них жалуются. Ответила, что вернусь, только если мы будем жить по моим правилам. © EmbarrassedMilk4107 / Reddit
- Моя свекровь заявилась в гости без спросу из другой страны. Мол, по внукам соскучилась, 2 года не видела. Один день поигралась и потом просто их игнорила. Уехала, не попрощавшись с детьми, предварительно заявив мне, что не надо было рожать. Детям подарила по одному маленькому пустому зип-пакетику. Сказала: «А что? Практично!» Она, к слову, далеко не бедная пенсионерка. © czechian / Pikabu
- Дочка — аллергик, аллергия на белок коровьего молока выявилась с грудничкового возраста. Потом добавилось еще несколько аллергенов. Поэтому я следила за питанием очень трепетно. Так бабушки мне устроили райскую жизнь. И вот этим надо кормить, и брось ты, дай уже молочную кашу. Ой, она не ест рыбу, яйца — она у тебя инвалид! И каждый раз, когда оставляла с бабушками, начинались попытки накормить то творогом, то рыбой, то еще чем-то. Приходишь домой — ребенок весь в пятнышко и чешется. И сидят улыбаются, чем накормили — молчат. Но это же точно не от этого аллергия выступила! © #щастьематеринства / VK
- У нас с мужем четверо детей от 4 месяцев до 7 лет. Справляемся сами: я работаю, а он сидит с малышами. Трое старших похожи на меня, и только последний сын — копия мужа. Свекровь и раньше намекала, что старших детей я нагуляла, а уж когда родился младший, и вовсе выдала, что это ее «первый настоящий внук». Теперь остальные внуки для нее просто не существуют, а моему мужу она все активнее нашептывает, что это наверняка и не его малыши. Я сказала ей, что если она действительно так думает, то ей не стоит больше общаться с нашими детьми. А муж считает, что его мамочка ничего такого не имела в виду и ее надо понять и простить. © Impressive_Shine_951 / Reddit
- Когда мой ребенок только родился, свекровь подарила ему пару игрушек и комбинезончиков. Не успела я порадоваться, как она добавила: «Ты их береги, чтобы потом детям моей дочки передать!» Я как-то пропустила эти слова мимо ушей, но потом она еще не раз напоминала мне об этом. Честно говоря, лучше бы ничего не дарила, чем вот так. Потому что мне все время кажется, будто это купили для будущих детей ее дочери, а моему сыну просто дали попользоваться. © Rubberduckyparade / Reddit
- С мамой я никогда не была особо близка, потому что она всегда любила все контролировать. Чтобы было понятно, насколько она токсичный человек, скажу, что ни моя сестра, ни мой отец после развода с ней не общаются. Мама умоляла меня родить ей внуков, но первые две мои беременности закончились плохо. О третьей беременности я не стала ей ничего говорить, и за это мама игнорировала меня до самых родов. Теперь же она считает, что работа бабушек и дедушек — баловать своих внуков. Все, что внучка хочет, она получает. Это доходит до абсурда, поэтому мне пришлось свести их общение с внучкой к минимуму. Моего сына она не видела ни разу. © Throwaway0002468000 / Reddit
- Когда у меня родился ребенок, моя мама сказала, что нянчиться с ним она не собирается. Она так и заявила: «Своих детей я уже вырастила и не планирую воспитывать ваших». Мне кажется, она многое потеряла. Может, из-за того, что у моих детей не было бабушки, я теперь так много времени провожу со своими внуками? © Chris Jones / Quora
- Мне 30, сыну 7 лет и дочери 5. Муж работает до 22:00, мои родители работают до 21:00, родители мужа живут в другом городе. У меня вообще нет никакой помощи ни от кого. Я живу по правилу, что если что-либо не сделаю я, то не сделает никто. Если я не заберу детей из сада, то не заберет никто. Даже если ливень, даже если снегопад или у меня температура. Не на кого положиться вообще. Родителям мужа (на пенсии) предлагали взять внуков на неделю хотя бы, но нет, это надо напрягаться, а они так не хотят, зато активно постят детские фотки в соцсетях и собирают комментарии: «Ой, какая ты счастливая и заботливая бабушка, Ниночка». При этом постоянно слышу от бабушек и дедушек: «Роди третьего!» © #щастьематеринства / VK
- Я родила и позвала маман помочь с мелким, чтобы я съездила сделать документы, ну и по первости не сошла с ума. Однако с ума я начала сходить от ее присутствия, от ее советов, потому что всю жизнь после школы жила самостоятельно. Вопросы про что ела, как спала, ходила ли в туалет, а как там работа и учеба и еще миллион вопросов, многие из которых для меня вторжение в личную жизнь. Сказала ей день на 10-й или 11-й, не хочет ли она домой, потому что я устала. Мама обиделась. Она для меня, для внука старается, а я вот такая дрянь. При этом звала я ее посидеть с внуком от силы часа на 2 и всего 3 раза, остальное время она тупо сидела в телефончике, вязала и спала. © MellowMur / Pikabu
- Терпеть не могла, когда ко мне приезжали мама и свекровь «помогать» с внуком. Одна начинала намывать мою кухню, складывать вещи, игрушки, наводить порядок на полках, а вторая чаевничала. Ни разу никто не взял ребенка погулять, чтобы я отдохнула, ни разу мне не дали поспать, хотя сами мне звонили и предлагали приехать ради этого. Ни разу я не смогла при них даже в душ сходить, ибо за дитем не смотрят. В итоге от их присутствия уставала еще сильнее. © kroganka / Pikabu
- Моя мать любила своих внуков, но в теории. Больше всего она любила их, когда они тихонько сидели и играли, не требуя внимания. Для моих детей это было совсем нетипичное поведение. Если бы они так себя вели при мне, я бы решила, что они заболели. Мама жила далеко и приезжала погостить к нам пару раз в год. Дети пытались делиться с ней своими любимыми игрушками, разговаривать, но особой близости не возникало. Думаю, она многое упустила. © Doreen Knight / Quora
- Мы живем с моей мамой. Ребенку нет еще и 3 месяцев, а бабушке он уже по барабану. У нее нет времени на единственного внука: она то наклеечки клеит в книгу, то зависает в телефоне. Когда я планировала беременность, она уверяла, что будет помогать и нянчиться, сидеть с малышом, когда я выйду на работу. И что в итоге? Прямо перед моими родами у нее начались загадочные недомогания, мол, ходить тяжело, но специалисты не нашли проблем в ее здоровье. Причем, если надо получить новый заказ наклеек, она спокойно идет открывать курьеру, но помочь с ребенком — нет, она больна. А сколько слов было, сколько обещаний. © Bowie’s Mom / Quora
- Незапланированная беременность. Муж и родители с обеих сторон убедили родить — мол, мы вырастим, а ты снова пойдешь на любимую работу. Первой слилась свекровь, так как у нее давление и тяжело с младенцем. Потом — моя мама, которая боится оставаться одна с ребенком. Муж стал постоянно задерживаться на работе, ездил ужинать к своей маме, часто там оставался на ночь. Я за год такой жизни просто озверела. Когда сыну исполнился годик и все собрались отмечать, я незаметно взяла собранную заранее сумку и тихо сбежала. На холодильнике была инструкция по обращению с ребенком, телефон отключен. Неделю я просто спала и отдыхала у подруги, потом все-таки вышла на связь. Сказала, что подаю на развод и буду платить алименты. Вся родня до драки перессорилась, все пытаются скинуть уход за ребенком друг на друга. © Подслушано / Ideer
Бонус: с детьми бывает трудно, но эти проблемы временные
- Каждую из нас, уставшую от прелестей материнства, обнимаю и хочу сказать, что этот ад закончится! Я родила в 32, до этого была вполне успешна в работе, выглядела с иголочки (маникюр, прическа, каблуки), но после появления ребенка вся жизнь пошла на дно. Муж обрастал плохими привычками, ребенок истерил и орал, я на грани сильнейшей депрессии потеряла волосы и половину зубов! В 2,2 года отдала его в садик, еле нашла работу помощником риелтора, который попросил меня на встречах с клиентами не присутствовать, сказав в лицо: «Твой внешний вид — треш!» Итог всей истории: я сама теперь руковожу агентством недвижимости, ребенок перерос истерики, каблуки и прически вновь появились в моей жизни. Но когда вижу уставшую маму и орущего ребенка, стараюсь хотя бы улыбнуться и поддержать как могу в меру ситуации. Поверьте, мы можем больше, чем сами о себе думаем! © #щастьематеринства / VK
AdMe/Народное творчество/18 мам, которые ждали от родственников помощи, а получили только головную боль
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