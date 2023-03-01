18 мам, которые ждали от родственников помощи, а получили только головную боль

После рождения ребенка, а тем более двух, жизнь женщины сильно меняется. Иногда наступают такие минуты отчаяния, что нет сил встать и покормить малыша, не хватает нервов, чтобы спокойно реагировать на детские истерики. В такие моменты невольно начинаешь надеяться на помощь близких, особенно если они ее обещали. Но не всегда эти надежды оправдываются в том виде, в каком хотелось бы молодым мамам. А в конце статьи вас ждет бонус о том, что с детьми, конечно, бывает трудно, но все эти сложности временные.