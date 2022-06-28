18 женщин, которые обустроили свое жилище так, как только их душеньке угодно

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Квартира может рассказать о своей хозяйке многое. Любимые цвета, материалы, текстуры отражают характер и темперамент, а освещение и расстановка мебели в доме могут намекнуть даже о душевном состоянии его владелицы.

Мы в ADME посмотрели интерьеры, которые своими руками создали девушки и женщины, и насквозь пропитались теплом и уютом в их различных проявлениях.

«Мне 45, и я сплю на этой кровати с плюшевым мишкой»

Девушкам не нужны парни. Девушкам нужна красивая кухня с розовой посудой

«Здесь я поселилась после тяжелого разрыва. Сделала ремонт, о котором всегда мечтала. Вот что значит свобода!»

Мой комната — мои правила

Гостиная в готическом стиле

«Моей подруге 92, раньше она работала дизайнером интерьеров. Навещала ее на днях. Ну разве не прелесть?»

«Вернулась домой после 7 лет в Лондоне. Я очень любила свою британскую квартиру и решила создать у себя что-то похожее»

«Моя первая отдельная квартира. Маленькая, но моя»

«Здесь только мы, девочки»

Уютное розовое гнездышко

«От бабушки и дедушки мне достался этот диван. По-моему, он сделал комнату идеальной»

Так и хочется взять с полки интересную книгу и свернуться калачиком в кресле у камина

«Я закончила оформлять гостиную и теперь не хочу отсюда уходить»

«Моя гостиная постоянно дарит мне тепло»

«Сфотографировала момент, когда моя гостиная выглядела особенно уютно»

«Вид с моего дивана в этот солнечный день»

«Идеальное место, чтобы насладиться чашечкой утреннего кофе!»

«Хотелось добавить интерьеру изюминку. Глициния справилась с задачей на отлично»