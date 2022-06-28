18 женщин, которые обустроили свое жилище так, как только их душеньке угодно
Квартира может рассказать о своей хозяйке многое. Любимые цвета, материалы, текстуры отражают характер и темперамент, а освещение и расстановка мебели в доме могут намекнуть даже о душевном состоянии его владелицы.
Мы в ADME посмотрели интерьеры, которые своими руками создали девушки и женщины, и насквозь пропитались теплом и уютом в их различных проявлениях.
«Мне 45, и я сплю на этой кровати с плюшевым мишкой»
Девушкам не нужны парни. Девушкам нужна красивая кухня с розовой посудой
«Здесь я поселилась после тяжелого разрыва. Сделала ремонт, о котором всегда мечтала. Вот что значит свобода!»
Мой комната — мои правила
Гостиная в готическом стиле
«Моей подруге 92, раньше она работала дизайнером интерьеров. Навещала ее на днях. Ну разве не прелесть?»
«Вернулась домой после 7 лет в Лондоне. Я очень любила свою британскую квартиру и решила создать у себя что-то похожее»
«Моя первая отдельная квартира. Маленькая, но моя»
«Здесь только мы, девочки»
Уютное розовое гнездышко
«От бабушки и дедушки мне достался этот диван. По-моему, он сделал комнату идеальной»
Так и хочется взять с полки интересную книгу и свернуться калачиком в кресле у камина
«Я закончила оформлять гостиную и теперь не хочу отсюда уходить»
«Моя гостиная постоянно дарит мне тепло»
«Сфотографировала момент, когда моя гостиная выглядела особенно уютно»
«Вид с моего дивана в этот солнечный день»
«Идеальное место, чтобы насладиться чашечкой утреннего кофе!»
«Хотелось добавить интерьеру изюминку. Глициния справилась с задачей на отлично»
Какой интерьер вам по душе? Делились ли вы когда-нибудь снимками своих любимых уголков?
Фото на превью Tasselplants / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 женщин, которые обустроили свое жилище так, как только их душеньке угодно
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