18 женщин, которые раздобыли такие свадебные платья, что все ахнули

Многие из этих девушек здорово сэкономили на свадебном платье и не разочаровались, хотя наряд они искали в секонд-хендах. В наши дни на барахолках можно нарыть настоящую красоту. А другие счастливицы надели такую модель, которую не найдешь в обычном свадебном салоне. Впрочем, некоторым героиням еще только предстоит свадьба — и они делятся нарядами своих мам и бабушек.

«Я собираюсь замуж в мамином свадебном платье»

«Купила это платье на барахолке за копейки. Уже 27 лет вместе!»

Этот вырез буквально создан для вас! © notjewel / Reddit

«Я перемерила много белых платьев, но все было не мое»

«Я вспомнила детскую мечту — выйти замуж в розовом. И я ее осуществила!»

«Скажу всем невестам, которые боятся быть уникальными: „Будьте неповторимыми!“»

«Не ожидала от себя, что выберу это платье»

«Мое бюджетное платьишко»

«Свершилось! Планировала свою свадьбу 2 года»

«Готовясь к своей свадьбе, я перерыла кучу винтажных платьев»

«У меня аж дыхание перехватило!»

«Сказала этому платью „да“!»

«Нашла его у мусорки»

«Мой наряд сшит по выкройке 50-х годов»

«Я долго искала свое платье»

«Свадебное платье моей 93-летней бабушки»

«Нашла свое платье!»

«Мои мама, брат и мачеха, которые были на примерке, плакали и говорили, что платье идеально»

«Мой выбор»

«Сначала я его даже мерить не хотела: на вешалке оно казалось никаким. Но, увидев себя в зеркале, я не устояла»