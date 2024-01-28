18 женщин, которые раздобыли такие свадебные платья, что все ахнули
Многие из этих девушек здорово сэкономили на свадебном платье и не разочаровались, хотя наряд они искали в секонд-хендах. В наши дни на барахолках можно нарыть настоящую красоту. А другие счастливицы надели такую модель, которую не найдешь в обычном свадебном салоне. Впрочем, некоторым героиням еще только предстоит свадьба — и они делятся нарядами своих мам и бабушек.
«Я собираюсь замуж в мамином свадебном платье»
- Спина здесь просто невероятна! © Traditional-Show-257 / Reddit
«Купила это платье на барахолке за копейки. Уже 27 лет вместе!»
- Этот вырез буквально создан для вас! © notjewel / Reddit
«Я перемерила много белых платьев, но все было не мое»
«Я вспомнила детскую мечту — выйти замуж в розовом. И я ее осуществила!»
«Скажу всем невестам, которые боятся быть уникальными: „Будьте неповторимыми!“»
«Не ожидала от себя, что выберу это платье»
«Мое бюджетное платьишко»
«Свершилось! Планировала свою свадьбу 2 года»
«Готовясь к своей свадьбе, я перерыла кучу винтажных платьев»
«У меня аж дыхание перехватило!»
«Сказала этому платью „да“!»
«Нашла его у мусорки»
«Мой наряд сшит по выкройке 50-х годов»
«Я долго искала свое платье»
«Свадебное платье моей 93-летней бабушки»
«Нашла свое платье!»
«Мои мама, брат и мачеха, которые были на примерке, плакали и говорили, что платье идеально»
«Мой выбор»
«Сначала я его даже мерить не хотела: на вешалке оно казалось никаким. Но, увидев себя в зеркале, я не устояла»
А здесь у нас 15 фееричных историй со свадеб, которые все присутствующие еще не раз перескажут своим внукам.
Фото на превью DM_ME_UR_DOGGO / Reddit
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