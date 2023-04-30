19 человек, которые отправляются на работу не только трудиться, но и веселиться от души
Частенько в трудовой рутине мы немного превращаемся в роботов и делаем работу на автомате. Еще бы, когда год за годом одно и то же: те же самые коллеги и похожие задачи. Но даже скучная офисная служба порой может преподнести сюрприз, и тогда мы с удовольствием говорим, вернувшись домой: «Сегодня такой случай у нас был — обхохочешься!»
1. «Коллега уходил в отпуск. Очень трепетно относится к своему рабочему месту и не любит, когда что-то переставляют или перекладывают»
2. «Работаю грумером в салоне для собак. Только поглядите, какую милашку к нам сегодня привели!»
3. «Холодильник на моей новой работе открывается с 2 сторон»
4. «Сегодня прихожу на работу и вижу свое рабочее место. Подчиненные намекают, что им нужно повышение»
5. «Моя девушка работает парикмахером, и сегодня к ней пришел мужчина с незаурядным пожеланием. По-моему, она справилась!»
6. «В затопленном подвале заброшенного дома рядом с моей работой живут рыбки»
7. «У моего парня на работе есть рулетка, у которой прозрачный корпус»
8. «Стулья на моей новой работе оснащены колесиками от роликовых коньков, чтобы мы могли максимально бесшумно перемещаться»
9. «Прихожу утром на работу после снежной бури, а здесь такая паутина образовалась»
11. «В сливном отверстии раковины в нашей уборной на работе живет лягушка»
12. «У нас на работе любят розыгрыши. Ни одна микроволновка в процессе не пострадала»
13. «Во время работы нашел яблоко, выросшее в гнезде»
14. Жил-был кот
15. «На работе кто-то оставил в туалете полупустые банки из-под капусты»
16. «В летний сезон я работаю гидом. Однажды я сказал своей группе, что в Кетчикане (Аляска) не водятся лоси. Один милый турист купил это в сувенирном магазине и подарил мне, сказав, что я ошибаюсь. Люблю свою работу»
17. «У новой табуретки на моей работе только одна ножка»
18. «Сортировка мусора у нас на работе»
19. «Кажется, мои коллеги неправильно меня поняли, когда я попросил на свой день рождения чизкейк»
Cheesecake дословно переводится как «сырный пирог». — Прим. ADME.
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Фото на превью SF_Friedman / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 человек, которые отправляются на работу не только трудиться, но и веселиться от души
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