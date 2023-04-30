19 человек, которые отправляются на работу не только трудиться, но и веселиться от души

Частенько в трудовой рутине мы немного превращаемся в роботов и делаем работу на автомате. Еще бы, когда год за годом одно и то же: те же самые коллеги и похожие задачи. Но даже скучная офисная служба порой может преподнести сюрприз, и тогда мы с удовольствием говорим, вернувшись домой: «Сегодня такой случай у нас был — обхохочешься!»

1. «Коллега уходил в отпуск. Очень трепетно относится к своему рабочему месту и не любит, когда что-то переставляют или перекладывают»

2. «Работаю грумером в салоне для собак. Только поглядите, какую милашку к нам сегодня привели!»

3. «Холодильник на моей новой работе открывается с 2 сторон»

4. «Сегодня прихожу на работу и вижу свое рабочее место. Подчиненные намекают, что им нужно повышение»

5. «Моя девушка работает парикмахером, и сегодня к ней пришел мужчина с незаурядным пожеланием. По-моему, она справилась!»

6. «В затопленном подвале заброшенного дома рядом с моей работой живут рыбки»

7. «У моего парня на работе есть рулетка, у которой прозрачный корпус»

8. «Стулья на моей новой работе оснащены колесиками от роликовых коньков, чтобы мы могли максимально бесшумно перемещаться»

9. «Прихожу утром на работу после снежной бури, а здесь такая паутина образовалась»

11. «В сливном отверстии раковины в нашей уборной на работе живет лягушка»

12. «У нас на работе любят розыгрыши. Ни одна микроволновка в процессе не пострадала»

13. «Во время работы нашел яблоко, выросшее в гнезде»

14. Жил-был кот

15. «На работе кто-то оставил в туалете полупустые банки из-под капусты»

16. «В летний сезон я работаю гидом. Однажды я сказал своей группе, что в Кетчикане (Аляска) не водятся лоси. Один милый турист купил это в сувенирном магазине и подарил мне, сказав, что я ошибаюсь. Люблю свою работу»

17. «У новой табуретки на моей работе только одна ножка»

18. «Сортировка мусора у нас на работе»

19. «Кажется, мои коллеги неправильно меня поняли, когда я попросил на свой день рождения чизкейк»