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19 человек, которые решили схалтурить, а не сделать нормальный ремонт, и вышло ожидаемо странно

Народное творчество·Маразмы
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Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда нужно было что-то починить или обновить в доме. Вместо того чтобы тратить время на поиски профессионалов, мы порой берем все в свои руки. Но результат не всегда выходит таким, как мы хотели.

«Мне нравится мой новый дом, но я никак не могу привыкнуть к этому выключателю»

«Друг ходил смотреть квартиру. Вот как выглядел душ»

«Наш арендодатель вызвал сантехника, чтобы починить унитаз. А вот и результат»

«Петли на моей двери были ослаблены. Я выкрутил шурупы — наверное, хозяин делал ремонт сам»

«Мой домовладелец заменил старый унитаз. Новый „лучше“ вписывается в пространство»

«Вот так мой босс решил проблему с отклеившейся галтелей»

  • Нужно было использовать белую пластиковую вилку, чтобы не было так заметно. © redbucket75 / Reddit

Ванная комната с ковровым покрытием

Любой из нас может стать сантехником

«У меня просто не нашлось углового крепления»

«Наконец-то после 3 лет наших просьб хозяева установили вытяжку на кухне. Бинго! Она выходит прямо на чердак!»

«Пол в ванной комнате моей новой квартиры — это просто алюминиевая плитка»

«Я не электрик, но думаю, что отгадал загадку, почему замена лампочек никогда не помогала»

«В доме, который я недавно купил, смесь для выравнивания пола была вот такой толщины»

«Никогда не клейте обои на кухонную столешницу»

«Арендодатель перенес розетку в „более удобное“ место»

«Элегантная современная лестница»

Рубильник под раковиной. Что может пойти не так?

«Вот как предыдущие владельцы моего дома установили наружный кран в ванной комнате»

«Нашел этот „светильник“ в подвале»

«Кто-то просверлил около 100 отверстий, вырезал канавки и покрасил несколько досок, чтобы затем вставить в них рождественские гирлянды за $ 2».

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Фото на превью quicxly / Reddit
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AdMe/Народное творчество/19 человек, которые решили схалтурить, а не сделать нормальный ремонт, и вышло ожидаемо странно
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