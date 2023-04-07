19 человек, которые решили схалтурить, а не сделать нормальный ремонт, и вышло ожидаемо странно
Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда нужно было что-то починить или обновить в доме. Вместо того чтобы тратить время на поиски профессионалов, мы порой берем все в свои руки. Но результат не всегда выходит таким, как мы хотели.
«Мне нравится мой новый дом, но я никак не могу привыкнуть к этому выключателю»
«Друг ходил смотреть квартиру. Вот как выглядел душ»
«Наш арендодатель вызвал сантехника, чтобы починить унитаз. А вот и результат»
- Не думаю, что к вам приходил сантехник. © rogueop / Reddit
«Петли на моей двери были ослаблены. Я выкрутил шурупы — наверное, хозяин делал ремонт сам»
«Мой домовладелец заменил старый унитаз. Новый „лучше“ вписывается в пространство»
«Вот так мой босс решил проблему с отклеившейся галтелей»
- Нужно было использовать белую пластиковую вилку, чтобы не было так заметно. © redbucket75 / Reddit
Ванная комната с ковровым покрытием
Любой из нас может стать сантехником
«У меня просто не нашлось углового крепления»
- Честно говоря, идеально подходит под вашу короткую штору. © ********** / Reddit
- Это полочка? © Stock-Bench3643 / Reddit
«Наконец-то после 3 лет наших просьб хозяева установили вытяжку на кухне. Бинго! Она выходит прямо на чердак!»
«Пол в ванной комнате моей новой квартиры — это просто алюминиевая плитка»
«Я не электрик, но думаю, что отгадал загадку, почему замена лампочек никогда не помогала»
«В доме, который я недавно купил, смесь для выравнивания пола была вот такой толщины»
«Никогда не клейте обои на кухонную столешницу»
«Арендодатель перенес розетку в „более удобное“ место»
«Элегантная современная лестница»
- Здорово, если по ней будут подниматься только ваши кошки. © TheRoseByAnotherName / Reddit
Рубильник под раковиной. Что может пойти не так?
«Вот как предыдущие владельцы моего дома установили наружный кран в ванной комнате»
«Нашел этот „светильник“ в подвале»
«Кто-то просверлил около 100 отверстий, вырезал канавки и покрасил несколько досок, чтобы затем вставить в них рождественские гирлянды за $ 2».
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Фото на превью quicxly / Reddit
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