19 человек, которые на собственном опыте убедились, что гены умеют преподносить сюрпризы

Наверное, нет на планете двух абсолютно одинаковых людей. Непохожими друг на друга нас делают в том числе физические особенности. У одних это разноцветные глаза, у других — нетипичные черты лица, у третьих — строение тела. В сегодняшней подборке вы увидите людей, которые совершенно не стесняются того, что отличает их от большинства.

«Слева — мои вены, справа — вены моего мужчины»

«Нос всегда был моей больной темой — из-за размера. Я приложила много усилий, чтобы полюбить его. Украшения, кстати, помогли мне в этом»

«У меня странные суперподвижные суставы. Вот как я могу сгибать пальцы»

«Пигмент в моем глазу переходит из радужки в зрачок»

«В детстве я повредила нерв на щеке. С того времени у меня вот такая кривая улыбка и одна ямочка на щеке»

«У жены и моей сестры одинаково сросшиеся пальцы на ногах. Вот как они решили подчеркнуть свою схожесть»

«У нашей дочки ресницы разного цвета»

«Мой безымянный палец на одной ноге так и остался маленьким с детства»

«Вот я во всей своей необычной красе. Нос огорчал меня с 6-го класса. Но, конечно, сейчас он беспокоит меня уже гораздо меньше»

«Среди кудрей у меня есть одна прямая прядь. Обычно я прячу ее под другими волосами. Приходится периодически подстригать ее, чтобы она не выделялась»

«Мой указательный палец невозможно согнуть сильнее. На фото — максимум, насколько я могу сжать кулак. А еще у меня в пальцах нет средних суставов, это наследственное»

«Недавно у меня появились очень длинные волоски в бровях»

«Я наконец-то смогла принять свою кожу. Витилиго делает меня особенной, и я не против»

«У меня только одна поперечная линия на ладони. Обычно такое бывает у людей с синдромом Дауна, но у меня его нет»

«И так уже больше 15 поколений подряд»

«У меня все 3 типа гетерохромии: полная, секторальная на левом глазу и центральная на правом»

«Я родилась с разными ушами»

«Мои натуральные ресницы очень густые и кудрявые»

«Мне 21, и у меня уже есть прядь седых волос»