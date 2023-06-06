19 человек такого насмотрелись в ресторанах, что решили: «К черту все изыски! Поедим дома»
Приходя в кафе или ресторан, люди надеются не только вкусно поесть, но и получить положительные эмоции от окружающей обстановки, сервировки, обслуживания. Однако иногда все мечты о том, чтобы хорошо провести время в точке общепита, разбиваются о суровую реальность.
- Мы зашли в почти пустой ресторан, заказали какие-то несложные блюда. Прошел час, но еду нам так и не принесли. Мы спросили официантку, в чем дело, а она совершенно честно ответила: «Просто шеф-повару пришлось пойти по магазинам за продуктами для ваших блюд». Когда и через 2 часа нам так ничего не принесли, я попросил официантку уточнить, жив ли их шеф-повар, и мы ушли. © Mammoth-Pool-8180 / Reddit
- Пришли мы с мужем в кафе. Я спросила официантку, есть ли в блюде из меню грибы. Это важно, потому что у меня аллергия на них. Девушка заверила, что грибов там нет, и я сделала заказ. Мне принесли тарелку, и она вся была в грибах. Я попросила официантку забрать и переделать блюдо, а она в ответ фыркнула: «Тоже мне проблема! Можно же просто подвинуть грибы — и все!» Я решила обратиться к администратору, объяснила ему всю ситуацию с аллергией и заказом, на что он предложил мне поменяться блюдами с мужем. К слову, муж заказал фаршированные грибы. © Savyl_Steelfeather / Reddit
- Мы были в центре города и зашли в кафе. Я заказал напиток по явно завышенной цене, но что делать. Официантка принесла мне заказ, и я увидел, что в стакане плавает муха. Я попросил ее принести мне новый стакан. Она скривилась, но унесла мой заказ, а потом вернулась и поставила напиток передо мной. Я присмотрелся, а это оказался тот же стакан с той же мухой. Я позвал официантку еще раз, показал на муху, а она недовольно процедила: «Если бы в моем напитке была муха, я бы уже давно ее выловила пальцами, не переломилась бы». Больше я никогда не возвращался в это заведение. © fujiko_chan / Reddit
- Пошли мы в новый ресторан. Нас, конечно, удивило, что народа там не было, но мы решили рискнуть. Официант помог нам определиться с заказом. Когда мой омлет с ветчиной и сыром принесли, я положил в рот первый кусочек и почувствовал что-то странное на языке. Оказалось, сыр забыли вынуть из упаковки и он приготовился вместе с пластиком и этикеткой. Мы показали это официанту, а он ушел на кухню и стал орать на повара так громко, что я начал беспокоиться за нашу безопасность. Минут 10 к нам никто не подходил, и мы ушли. © Jonpaul333 / Reddit
- Ужинали в кафе. И тут свекор такой: «Ой, мой салат, кажется, движется!» Мы подумали, что он шутит, но когда подняли лист салата, под ним оказалась огромная древесная лягушка. Она сидела в тарелке и просто смотрела на нас. Мы позвали официантку и показали ей этот фокус, а она закричала от изумления. Забавно получилось. © dreamy_1234 / Reddit
- Друг сломал зуб, потому что в его буррито был гвоздь. Сотрудники закусочной пытались заставить нас заплатить за эту еду, а в качестве компенсации предлагали ваучеры на бесплатный заказ в следующий раз. Мы отказались от такого «щедрого» предложения. А на следующий день с другом связалось руководство заведения. К их чести, они оплатили ему услуги стоматолога. © AgermanBassoon / Reddit
- Мне было 14. Мы с папой пошли в кафе позавтракать. Я очень хотела блинчик с Микки-Маусом из детского меню, потому что их подавали с кучей взбитых сливок и фруктов. Подошла официантка, мы сделали заказ. Она с хитрым прищуром посмотрела на меня и спросила, сколько же мне лет. Я честно ответила, а официантка как разорется: «Ты слишком взрослая для блинчиков с Микки-Маусом! Не положено!» Мой отец пытался с ней спорить, но это было бесполезно. В итоге мы заказали что-то другое, но было обидно, хоть мы с папой и смогли свести это к шутке. © The-Unseelie-Queen / Reddit
- Зашли в кафе большой компанией. Официант принял наши заказы, ушел и пропал. Мы сидели там черт знает сколько в ожидании еды. Наконец-то принесли заказ для двух человек, потом подоспели еще три тарелки, дальше — тишина. Наконец он приносит блюдо для моей жены и ставит перед ней стейк. Но она стейк не заказывала — моя супруга вообще редко ест мясо. Мы говорим, что это ошибка, что жена заказала рыбу, а официант настаивает на своем. А потом и вовсе выдает: «Если она не может вспомнить, что заказывала, то это ее проблема». Мы долго пререкались, пока мужчина за соседним столиком не вмешался в разговор и не заявил, что это его стейк, а ему принесли рыбу, которую он точно не просил. Перед моей женой даже никто не извинился. © The_REAL_McWeasel / Reddit
- Мы пошли на ужин в ресторан, чтобы отпраздновать нашу помолвку. Я заказала куриную грудку с сыром и уже предвкушала вкуснятину, но вдруг нашла в тарелке длинный волос. Я вернула блюдо и услышала, как официантка и шеф-повар перемывают мне косточки: «Она выглядит так, что точно не умрет от голода, если пропустит какой-то прием пищи, ха-ха». Вообще-то я поправилась, потому что беременна. Мне больше не хотелось там ничего есть, поэтому я просто сидела и старалась не заплакать, пока нам не принесут счет. © RidgyNomes / Reddit
- Друг позвал меня пообедать, но я к тому моменту уже поел, поэтому просто заказал мороженое. В кафе, где мы сидели, явно шел ремонт, из кухни постоянно доносились звуки работы электроинструментов. Когда я попробовал мороженое, то почувствовал на языке что-то твердое. Выплюнул его и увидел на салфетке серебристый завиток металлической стружки. Осмотрел креманку и обнаружил еще несколько кусочков стружки. Позвал официанта, показал ему все это, но вместо слов «О боже, сэр! Какой ужас!» он выдал: «И что? Ты хочешь бесплатное мороженое, умник? Ты думаешь, что можешь прийти сюда и...» — а дальше я ничего не понял, потому что официант заговорил на другом языке (кажется, греческом). Потом начался какой-то дикий переполох, вмешался менеджер, все кричали, кто-то уронил кастрюлю на кухне... В общем, мы предпочли уйти подобру-поздорову. © punkwalrus / Reddit
- Я путешествовала с группой из 30 человек. После обзорной экскурсии мы все пошли в ресторан. Народа было много, но мы нашли большой стол. Я заказала стакан воды и котлету с картофелем фри. Приносят напитки, но не мой. Я спросил официантку, где моя вода, но она только закатила глаза и ушла. Через 30 минут приносят еду, но не мою. Пить тоже нечего. Я переспрашиваю о своем заказе, и она огрызается: «Ты что, не видишь, что мы сейчас забиты? Не бойся, с голоду не умрешь!» И убегает. А дальше она просто игнорировала наш столик. В итоге едой со мной поделились члены нашей экскурсионной группы. Вот это сервис, конечно... © Vaarsuvius42 / Reddit
- Обслуживание было невыносимо медленным, но дело даже не в этом. У одного из моих друзей непереносимость глютена. Когда мы сказали об этом официанту, он почему-то воспринял эту информацию как личное оскорбление. Пока мой друг делал заказ, он закатывал глаза и всячески показывал свое снисходительное отношение. Когда приятель спросил, есть ли у определенного блюда безглютеновый вариант, официант что-то буркнул под нос и сказал, что уточнит, когда будет относить заказы. Через час он вернулся с едой для всех, поставил тарелку и перед нашим другом и процедил: «Для этого блюда нет безглютенового варианта, так что ешьте, что дают». И ушел. © BW_Bird / Reddit
- Зашли в обед в небольшой семейный мексиканский ресторан. Больше посетителей не было. Нас встретила 13-летняя дочь хозяев, усадила, приняла заказ. Вскоре после того, как мы сели, из внутренних помещений выбежали двое маленьких детей, сели в кабинку прямо за нашей и врубили какую-то детскую программу на планшете на полную громкость. Это было так громко, что мы даже друг друга слышать перестали. Мы подумали, что сейчас хозяева выскочат из кухни и как-то утихомирят ребят, но нет. Когда 13-летняя девочка вернулась с закусками, она даже не обратила внимания на этот шум. Мы попросили завернуть нам еду с собой. А взрослых там мы так и не увидели. © PlayedUOonBaja / Reddit
- Я заказала курицу с макаронами. Когда я почти все доела, то увидела, что на дне тарелки лежит муха. Менеджер пытался сказать мне, что это большой кусок черного перца. Я возразила, что у перца нет крыльев. © sammishrimp / Reddit
- Однажды я заказал гамбургер навынос в кафе быстрого питания. Пришел домой, открыл его и увидел, что кто-то уже откусил огромный кусок от этого бургера. Обычно я не жалуюсь на обслуживание в заведениях общепита, но тут был в ярости. Я вернулся туда, подошел к стойке, позвал менеджера и показал ему это безобразие. Менеджер просто начал ржать мне в лицо, а потом обернулся и закричал кому-то: «Эй, мы нашли этот бургер!» Все люди в очереди были в шоке. А мне даже деньги не вернули, поэтому я сообщил о них санитарному инспектору. © Brancher / Reddit
- Гуляла с маленькой дочкой, зашла в кафе. Мы там были единственными посетителями. Минут 10 нас вообще никто не замечал. Потом пришел официант, я заказала напитки и попросила детский стульчик. Его долго искали в какой-то кладовке, а потом почти швырнули к нашему столу. Ну хорошо. Я спросила, могу ли заказать жареную курицу. И вдруг слышу звук, как будто сковороду швыряют по кухне, а она отскакивает от стен, а потом крики и споры о том, чья очередь вчера вечером была мариновать курицу. Я просто положила малышку обратно в коляску и сбежала. © TacoCommand / Reddit
- Маленький семейный ресторанчик. Муж заказал суп и салат. Он попробовал суп и чуть не выплюнул его — настолько тот был соленый. Хозяйка подошла поинтересоваться, как еда, и супруг честно ей все рассказал. Дама взяла ложку, которой он ел, зачерпнула суп из его тарелки и, попробовав, сказала: «Да, солоновато...» И унесла тарелку, даже не предложив ничего взамен! Заведение закрылось через месяц. © Charliegirl03 / Reddit
- Сидела я в кафе. За соседним столиком была мать с годовалым ребенком. Малыш заплакал, когда она уже расплачивалась за еду. Она уложила его на белую скатерть и начала менять памперс. Прямо на столе! Все стали возмущаться, официанты уговаривали ее уйти в туалет, мол, там есть пеленальный столик, а мамаша фыркнула: «Еще не хватало, чтобы я ребенка по общественным туалетам таскала! Я брезгую». Поменяла памперс, оставила его на стуле и ушла. Аромат в помещении стоял еще долго. Аппетит у меня пропал напрочь.
- Были мы в пафосном ресторане с родителями и их друзьями. Сначала нам пришлось ждать целый час, чтобы нас усадили за столик. Затем еще час, чтобы нам принесли напитки. Еще через час нам наконец-то дали закуски. Ну и основная еда прибыла еще через час. Официант возвращался 4 раза, чтобы сообщить моему отцу, что того, что он заказал, нет, и надо выбрать иное блюдо. Папа был готов уже на что угодно, лишь бы поесть. Итак, основные блюда мы получили только через 4 часа после того, как пришли. Сколько времени потребовалось, чтобы получить счет? Вы угадали, дамы и господа! Еще. Один. Час. © InfiniteBackspace / Reddit
У работников кафе и ресторанов море своих историй о безумных клиентах и странных заказах. Что ни говори, а посещение точек общепита — это та еще рулетка, когда не знаешь, насколько адекватные люди и вкусные блюда вам встретятся.
AdMe/Народное творчество/19 человек такого насмотрелись в ресторанах, что решили: «К черту все изыски! Поедим дома»
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