19 человек такого насмотрелись в ресторанах, что решили: «К черту все изыски! Поедим дома»

Приходя в кафе или ресторан, люди надеются не только вкусно поесть, но и получить положительные эмоции от окружающей обстановки, сервировки, обслуживания. Однако иногда все мечты о том, чтобы хорошо провести время в точке общепита, разбиваются о суровую реальность.