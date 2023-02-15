19 крутых приспособлений, которые решают бытовые проблемы на раз-два. О многих мы даже не слышали
Чтобы решать те или иные проблемы, человек по возможности пользуется различными инструментами и приспособлениями. И их такое огромное количество, что о многих мы даже никогда не слышали. Например, о сковороде, предназначенной для жарки каштанов, или о сферической классной доске, используемой на уроке геометрии. Вот 19 подобных вещей, которые делают наш быт гораздо проще.
1. Мини-расческа для удаления наращенных волос
2. Мышь для управления 3D-моделями
С помощью ручки посередине можно управлять моделью: вращать ее, масштабировать, поворачивать, толкать и вытягивать. Как только привыкнете к такой мышке, работа с ней станет интуитивно понятной.
3. Сковорода для жарки каштанов
4. Крошечный гребешок для усов
5. «Штуковина, которую мы уже 3 года используем при приступах астмы у моей кошки»
6. Сушилка для тех, кто вдоволь накатался на водных аттракционах
7. Палка с присоской, используемая для завинчивания и отвинчивания плоских лампочек
8. Ножницы для обрезки нитей во время шитья. Их можно держать в руке, не снимая после каждого надреза. Очень экономят время
9. Эта штуковина нужна для измерения размера крабов
10. «Я грумер. Это чанкеры — ножницы, предназначенные специально для работы с густой шерстью»
11. Степлер для переплета буклетов
12. Тележка, предназначенная для перевозки книг
13. Специальный пинцет для снятия носоупоров с очков
14. Старые ножницы для вырезания «глазков» на ананасе
15. «Паук» — подъемник для доступа в труднодоступные места
16. Конструкция для дезинфекции магазинных тележек
17. Сферическая классная доска, используемая на уроке геометрии
18. Тележка из нержавеющей стали, предназначенная для использования в чистых помещениях
19. Молоток, с помощью которого маркируют бревна
Фото на превью micasa_es_miproblema / Reddit
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