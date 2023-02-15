19 крутых приспособлений, которые решают бытовые проблемы на раз-два. О многих мы даже не слышали

Чтобы решать те или иные проблемы, человек по возможности пользуется различными инструментами и приспособлениями. И их такое огромное количество, что о многих мы даже никогда не слышали. Например, о сковороде, предназначенной для жарки каштанов, или о сферической классной доске, используемой на уроке геометрии. Вот 19 подобных вещей, которые делают наш быт гораздо проще.

1. Мини-расческа для удаления наращенных волос

2. Мышь для управления 3D-моделями

С помощью ручки посередине можно управлять моделью: вращать ее, масштабировать, поворачивать, толкать и вытягивать. Как только привыкнете к такой мышке, работа с ней станет интуитивно понятной.

3. Сковорода для жарки каштанов

4. Крошечный гребешок для усов

5. «Штуковина, которую мы уже 3 года используем при приступах астмы у моей кошки»

6. Сушилка для тех, кто вдоволь накатался на водных аттракционах

7. Палка с присоской, используемая для завинчивания и отвинчивания плоских лампочек

8. Ножницы для обрезки нитей во время шитья. Их можно держать в руке, не снимая после каждого надреза. Очень экономят время

9. Эта штуковина нужна для измерения размера крабов

10. «Я грумер. Это чанкеры — ножницы, предназначенные специально для работы с густой шерстью»

11. Степлер для переплета буклетов

12. Тележка, предназначенная для перевозки книг

13. Специальный пинцет для снятия носоупоров с очков

14. Старые ножницы для вырезания «глазков» на ананасе

15. «Паук» — подъемник для доступа в труднодоступные места

16. Конструкция для дезинфекции магазинных тележек

17. Сферическая классная доска, используемая на уроке геометрии

18. Тележка из нержавеющей стали, предназначенная для использования в чистых помещениях