15 фото, герои которых с натянутой улыбкой повторяют: "Неприятность эту мы переживем"

Фотоподборки
46 минут назад

Иногда жизнь подбрасывает нам такие ситуации, в которых действительно ничего не поделаешь, остается только нервно улыбаться и делать вид, что все под контролем. В этой подборке — фотографии, на которых люди столкнулись с досадными повседневными неприятностями. Но они решили не паниковать, а принять происходящее с юмором!

«Я возвращался домой и захотел попить»

«Приехал погостить к родителям вместе со своей кошкой»

«Держатель для туалетной бумаги в общественном туалете может похвастаться окошком прямиком в соседнюю кабинку!»

«Спасибо за лед. 6 долларов за чашку льда и пару глотков кофе…»

«Еще один национальный парк посещен! Пейзажи потрясающие — смогли вблизи понаблюдать за градинами в их естественной среде»

Надпись: «Обзорная площадка»

«Cломала нож, пытаясь по-быстрому измельчить чеснок»

«Потерял свою любимую шапку пару дней назад и каким-то образом не заметил ее, когда стирал вещи»

«Повезло, что без очереди»

«Сделал кормушку для белок, а получилась столовая для ястребов»

«Первый дождь в нашем новеньком жилом комплексе»

«Догадаетесь, что в два часа ночи так перепугало нас с женой?»

«Хотел пожарить картошечки, называется»

«У меня собеседование через 10 минут, я обречен?»

«Отошла на 10 минут. Племяш решил помочь с рисунком»

«Похоже, я вчера окно забыл закрыть. Но это не точно»

А вот еще 20 людей, у которых выдался денек, когда все идет наперекосяк.

Фото на превью DaBestaTesta / Reddit

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