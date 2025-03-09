15 фото, герои которых с натянутой улыбкой повторяют: "Неприятность эту мы переживем"

Иногда жизнь подбрасывает нам такие ситуации, в которых действительно ничего не поделаешь, остается только нервно улыбаться и делать вид, что все под контролем. В этой подборке — фотографии, на которых люди столкнулись с досадными повседневными неприятностями. Но они решили не паниковать, а принять происходящее с юмором!