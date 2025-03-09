15 фото, герои которых с натянутой улыбкой повторяют: "Неприятность эту мы переживем"
Фотоподборки
46 минут назад
Иногда жизнь подбрасывает нам такие ситуации, в которых действительно ничего не поделаешь, остается только нервно улыбаться и делать вид, что все под контролем. В этой подборке — фотографии, на которых люди столкнулись с досадными повседневными неприятностями. Но они решили не паниковать, а принять происходящее с юмором!
«Я возвращался домой и захотел попить»
«Приехал погостить к родителям вместе со своей кошкой»
«Держатель для туалетной бумаги в общественном туалете может похвастаться окошком прямиком в соседнюю кабинку!»
«Спасибо за лед. 6 долларов за чашку льда и пару глотков кофе…»
«Еще один национальный парк посещен! Пейзажи потрясающие — смогли вблизи понаблюдать за градинами в их естественной среде»
Надпись: «Обзорная площадка»
«Cломала нож, пытаясь по-быстрому измельчить чеснок»
«Потерял свою любимую шапку пару дней назад и каким-то образом не заметил ее, когда стирал вещи»
«Повезло, что без очереди»
«Сделал кормушку для белок, а получилась столовая для ястребов»
«Первый дождь в нашем новеньком жилом комплексе»
- Вы что, в многоквартирке для рыб живете, что ли? © SpaceThrustingRod / Reddit
«Догадаетесь, что в два часа ночи так перепугало нас с женой?»
- Кажется, у вас живут вампиры! © cyanocittaetprocyon / Reddit
«Хотел пожарить картошечки, называется»
- Будет обед с повышенным содержанием железа! © ChrisJohanson / Reddit
«У меня собеседование через 10 минут, я обречен?»
«Отошла на 10 минут. Племяш решил помочь с рисунком»
«Похоже, я вчера окно забыл закрыть. Но это не точно»
А вот еще 20 людей, у которых выдался денек, когда все идет наперекосяк.
Фото на превью DaBestaTesta / Reddit
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