20 бедняг, у которых глаз начинает дергаться при слове «ремонт»
Те, кто сталкивался с ремонтом жилья (а это, пожалуй, чуть ли не каждый человек), знает, что в процессе переделки может случится все что угодно. И обязательно это будет что-то не очень приятное. То рабочие схалтурят так, что за голову берешься, то соседи сюрприз подкинут. Люди никогда не перестанут рассказывать байки о всех прелестях ремонта.
«Старое сиденье для унитаза сломалось, поэтому домовладелец заменил его на это чудо»
«Рабочие, делающие ремонт у соседей снизу, просверлили у них потолок и попали прямо в мою ванну»
«На 60 лет мама решила подарить папе... ремонт»
«Рабочие установили под раковину новую тумбу. Вот что они с ней сделали, чтобы труба не мешала»
Остались последние штрихи. Посудомойка и холодильник встали отлично!
«Новенькая плитка в нашей квартире»
«У нас в офисе подходит к концу ремонт. Не знаю, кто писал эти комменты, но я его фанат»
«Попытался снять кондиционер. Он висит так уже 10 часов»
«Сегодня был первый ремонтный провал: плитку положили горизонтально, а не вертикально, как я просила. Тик на пол-лица вошел в чат»
Новогодние украшения, когда у тебя ремонт
Немного не рассчитали, бывает, что уж
«Я смотрю, в соседнем отделении что-то пошло не так»
«Мы переделываем кухню, ванную и туалет. Строители ушли на день и не поставили ни одной раковины»
«3 часа клеили обои, а они уже отходят»
«Кое-что ремонтировал и не мог найти свои защитные очки. Вот где они были все это время»
«Отклеил дешевое зеркало, а под ним обнаружил еще одно, приклеенное к стене»
«Обновили ванную, и теперь не получается поставить светильник по центру»
«Буду присылать это фото тем, кто пишет: „Ну как ремонт? Квартирку-то обставила?“»
«Ободрали панели со стен и обнаружили странную кнопку. Нажали, и тут на весь подъезд поднялся гул из шахты лифта, а сами лифты перестали работать»
Когда стиральная машина начала ремонт без тебя: из-за ее вибрации отвалилась часть плитки в ванной
Вообще, в погоне за идеальной переделкой жилья множество вещей может пойти не так, как мы изначально планировали. И интернет знает много таких примеров. Вот еще 20+ человек, которые на своей шкуре прочувствовали, что такое ремонт.
Фото на превью dead_meat101 / Reddit
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