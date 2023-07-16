20 бедняг, у которых глаз начинает дергаться при слове «ремонт»

Те, кто сталкивался с ремонтом жилья (а это, пожалуй, чуть ли не каждый человек), знает, что в процессе переделки может случится все что угодно. И обязательно это будет что-то не очень приятное. То рабочие схалтурят так, что за голову берешься, то соседи сюрприз подкинут. Люди никогда не перестанут рассказывать байки о всех прелестях ремонта.

«Старое сиденье для унитаза сломалось, поэтому домовладелец заменил его на это чудо»

«Рабочие, делающие ремонт у соседей снизу, просверлили у них потолок и попали прямо в мою ванну»

«На 60 лет мама решила подарить папе... ремонт»

«Рабочие установили под раковину новую тумбу. Вот что они с ней сделали, чтобы труба не мешала»

Остались последние штрихи. Посудомойка и холодильник встали отлично!

«Новенькая плитка в нашей квартире»

«У нас в офисе подходит к концу ремонт. Не знаю, кто писал эти комменты, но я его фанат»

«Попытался снять кондиционер. Он висит так уже 10 часов»

«Сегодня был первый ремонтный провал: плитку положили горизонтально, а не вертикально, как я просила. Тик на пол-лица вошел в чат»

Новогодние украшения, когда у тебя ремонт

Немного не рассчитали, бывает, что уж

«Я смотрю, в соседнем отделении что-то пошло не так»

«Мы переделываем кухню, ванную и туалет. Строители ушли на день и не поставили ни одной раковины»

«3 часа клеили обои, а они уже отходят»

«Кое-что ремонтировал и не мог найти свои защитные очки. Вот где они были все это время»

«Отклеил дешевое зеркало, а под ним обнаружил еще одно, приклеенное к стене»

«Обновили ванную, и теперь не получается поставить светильник по центру»

«Буду присылать это фото тем, кто пишет: „Ну как ремонт? Квартирку-то обставила?“»

«Ободрали панели со стен и обнаружили странную кнопку. Нажали, и тут на весь подъезд поднялся гул из шахты лифта, а сами лифты перестали работать»

Когда стиральная машина начала ремонт без тебя: из-за ее вибрации отвалилась часть плитки в ванной