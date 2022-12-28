20+ блюд, которые так хочется съесть, но жалко трогать
Порой, для того чтобы получить незабываемые впечатления от посещения ресторана, просто вкусных блюд недостаточно. Нужна еще и подача, такая, чтобы захотелось достать телефон и срочно рассказать всему миру, до чего додумались повара. А что? И заведению реклама, и вам весело. Давайте полюбуемся на фото от пользователей, которые застали буйство фантазии и сфотографировали свои оригинальные блюда, прежде чем съесть. А в бонусах покажем, как оригинально можно подать счет, а еще фото от человека, которому явно повезло с супругой.
«Вчера смотрели „Унесенных призраками“ и ели вкусняшки. А вот так принесли „особое блюдо“ :)»
«Этот ресторан, оформленный в игровой тематике, наливает напитки в стаканы для зелий»
«Апельсиновый сок, пожалуйста»
«Послеобеденный чай на пиратском корабле»
«Тако на бельевой веревке»
Слишком оригинальный десерт
«Это нам принесли такое блюдо в турецком ресторане, мы долго смеялись»
«Подали в самом дорогом ресторане на Ибице»
C камнями не перебор?
«Вот это подача. Сразу видно, что вам не кота в мешке в шаурменной подали»
«Своеобразный шампур для поедания кукурузы в початках»
Как удобно — сразу и на вилку поддели
«В этом китайском ресторане подают курицу, загорающую на пляже»
«А это вот мед на деревянной тарелке»
«Блюдо, которое я заказал, похоже на Гомера Симпсона»
Баварский крендель на бревне
«Сырная пена. Официант выкладывает ложкой эту штуку вам на тыльную сторону ладони, а потом ее надо слизывать»
Если вы любитель сыра, у меня для вас тревожные новости
«В моем отеле в Стамбуле на завтрак подали целые соты»
«Парочка интересностей на ужин»
«Когда владелец ресторана юрист...»
Ну как, от подачи аппетит разыгрался?
«Я заказал „Авиарейс с луковыми кольцами“...»
Бонус № 1: иногда даже счет подают так, что главное — не упасть со стула
Бонус № 2: если вы думали, что оригинальнее счет уже не принести, то ошибались
— Здравствуйте, можно счет?
— Вот, принесли.
— И где он?
— Он под малиной.
— Под малиной камень.
— Счет под камнем. © ruthreed01 / WeWantPlates / Twitter
Бонус № 3: «Жена приготовила баклажаны»
- Долгих вам лет жизни вместе, но, если вдруг будете разводиться, телефончик супруги оставьте. Мне рецепт спросить. © Vsamomdele / Pikabu
Какому кафе или ресторану удалось удивить вас? Ждем фото и рассказы в комментариях.