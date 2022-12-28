20+ блюд, которые так хочется съесть, но жалко трогать

Порой, для того чтобы получить незабываемые впечатления от посещения ресторана, просто вкусных блюд недостаточно. Нужна еще и подача, такая, чтобы захотелось достать телефон и срочно рассказать всему миру, до чего додумались повара. А что? И заведению реклама, и вам весело. Давайте полюбуемся на фото от пользователей, которые застали буйство фантазии и сфотографировали свои оригинальные блюда, прежде чем съесть. А в бонусах покажем, как оригинально можно подать счет, а еще фото от человека, которому явно повезло с супругой.

«Вчера смотрели „Унесенных призраками“ и ели вкусняшки. А вот так принесли „особое блюдо“ :)»

«Этот ресторан, оформленный в игровой тематике, наливает напитки в стаканы для зелий»

«Апельсиновый сок, пожалуйста»

«Послеобеденный чай на пиратском корабле»

«Тако на бельевой веревке»

Слишком оригинальный десерт

«Это нам принесли такое блюдо в турецком ресторане, мы долго смеялись»



«Подали в самом дорогом ресторане на Ибице»

C камнями не перебор?

«Вот это подача. Сразу видно, что вам не кота в мешке в шаурменной подали»

«Своеобразный шампур для поедания кукурузы в початках»

Как удобно — сразу и на вилку поддели

«В этом китайском ресторане подают курицу, загорающую на пляже»

«А это вот мед на деревянной тарелке»

«Блюдо, которое я заказал, похоже на Гомера Симпсона⁠⁠»

Баварский крендель на бревне

«Сырная пена. Официант выкладывает ложкой эту штуку вам на тыльную сторону ладони, а потом ее надо слизывать»

Если вы любитель сыра, у меня для вас тревожные новости

«В моем отеле в Стамбуле на завтрак подали целые соты»

«Парочка интересностей на ужин»

«Когда владелец ресторана юрист...»

Ну как, от подачи аппетит разыгрался?

«Я заказал „Авиарейс с луковыми кольцами“...»

Бонус № 1: иногда даже счет подают так, что главное — не упасть со стула

Бонус № 2: если вы думали, что оригинальнее счет уже не принести, то ошибались

— Здравствуйте, можно счет?

— Вот, принесли.

— И где он?

— Он под малиной.

— Под малиной камень.

— Счет под камнем. © ruthreed01 / WeWantPlates / Twitter

Бонус № 3: «Жена приготовила баклажаны⁠⁠»

Долгих вам лет жизни вместе, но, если вдруг будете разводиться, телефончик супруги оставьте. Мне рецепт спросить. © Vsamomdele / Pikabu