20+ человек, которые всему миру доказали, что за украшениями необязательно идти в ювелирный магазин
Когда речь заходит об украшениях, сразу же на ум приходят дорогие ювелирные магазины, которые пестрят на каждом углу в торговых центрах. Но различные кольца, сережки или кулоны необязательно покупать в бутиках, ведь их можно сделать своими руками. Именно так решили герои нашей подборки, доказав всему миру, что их золотые руки способны на многое.
2 сестры. Броши в форме ярко-красных губ
«Вот моя новая работа — колье по мотивам картины Густава Климта „Поцелуй“. Материалы: полимерная глина, сухая пастель, краски, лаки, сусальное золото, драгоценные камни»
- Да это же идеальная маленькая копия. У вас талант. © getright209 / Reddit
«Вот такую красоту сделала из кучи ювелирных деталей, которые мне достались от прабабушки мужа. Кольцо в честь нее»
«Сделала цветочный браслет из бисера. Таким образом спасаюсь от зимней депрессии»
«У меня не было возможности подарить кольцо, когда я делал предложение жене. Но пообещал, что сделаю его позже. Вот, получилось кольцо ее мечты»
«Вот моя подвеска ручной работы из бисера»
- Но как? Это же потрясающе. © uncommonpapery / Reddit
«2 недели назад я впервые начал этим заниматься. Были одни неудачи, и вот что вышло в итоге»
Подвеска с луной из аметиста
«Кулон-орхидея для моей свекрови. И серьги для полного комплекта: серебро с ониксом»
«Не мастер я писать тексты, поэтому просто вяжу жгуты»
Браслет «Кувшинка»
«Плела 6 лет назад себе на свадьбу»
- Редко вижу что-то достойное из бисера, не похожее на поделку пятиклассницы. © Pancake82 / Pikabu
«Лабрадорит — один из моих фаворитов! Каждый камень такой уникальный»
Серьги-валентинки из смолы
Вот настоящая красота! Древо жизни и жемчужная луна с черным турмалином
«Мне очень нравится делать украшения, которые выглядят словно из сказки. Вот одна из последних работ»
«Сделала подвеску в виде листочка»
«Одно из моих последних творений — серьги „Сидящая лиса“»
«Мои серьги из ниток и бисера»
Браслет в виде дерева с драгоценным камнем лабрадоритом
Кулон «Очаровательные панды» из эмали
Брошь «Мимоза» ручной работы
«Зарабатываю на жизнь изготовлением украшений из проволоки в виде домашних животных. Вот такой пушистик у меня получился»
Фото на превью ushamanatri / Pikabu
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые всему миру доказали, что за украшениями необязательно идти в ювелирный магазин
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