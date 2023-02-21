20+ человек, которые всему миру доказали, что за украшениями необязательно идти в ювелирный магазин

Когда речь заходит об украшениях, сразу же на ум приходят дорогие ювелирные магазины, которые пестрят на каждом углу в торговых центрах. Но различные кольца, сережки или кулоны необязательно покупать в бутиках, ведь их можно сделать своими руками. Именно так решили герои нашей подборки, доказав всему миру, что их золотые руки способны на многое.

2 сестры. Броши в форме ярко-красных губ

«Вот моя новая работа — колье по мотивам картины Густава Климта „Поцелуй“. Материалы: полимерная глина, сухая пастель, краски, лаки, сусальное золото, драгоценные камни»

Да это же идеальная маленькая копия. У вас талант. © getright209 / Reddit

«Вот такую красоту сделала из кучи ювелирных деталей, которые мне достались от прабабушки мужа. Кольцо в честь нее»

«Сделала цветочный браслет из бисера. Таким образом спасаюсь от зимней депрессии»

«У меня не было возможности подарить кольцо, когда я делал предложение жене. Но пообещал, что сделаю его позже. Вот, получилось кольцо ее мечты»

«Вот моя подвеска ручной работы из бисера»

Но как? Это же потрясающе. © uncommonpapery / Reddit

«2 недели назад я впервые начал этим заниматься. Были одни неудачи, и вот что вышло в итоге»

Подвеска с луной из аметиста

«Кулон-орхидея для моей свекрови. И серьги для полного комплекта: серебро с ониксом»

«Не мастер я писать тексты, поэтому просто вяжу жгуты»

Браслет «Кувшинка»

«Плела 6 лет назад себе на свадьбу»

Редко вижу что-то достойное из бисера, не похожее на поделку пятиклассницы. © Pancake82 / Pikabu

«Лабрадорит — один из моих фаворитов! Каждый камень такой уникальный»

Серьги-валентинки из смолы

Вот настоящая красота! Древо жизни и жемчужная луна с черным турмалином

«Мне очень нравится делать украшения, которые выглядят словно из сказки. Вот одна из последних работ»

«Сделала подвеску в виде листочка»

«Одно из моих последних творений — серьги „Сидящая лиса“»

«Мои серьги из ниток и бисера»

Браслет в виде дерева с драгоценным камнем лабрадоритом

Кулон «Очаровательные панды» из эмали

Брошь «Мимоза» ручной работы